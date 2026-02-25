台中2月花季速報！東大公園「500公尺九重葛花牆」浪漫盛放

快訊

▲圖片來源：IG@dust._journey
今年的台中中科東大公園九重葛已於1月下旬陸續綻放，雖說目前只有轉角處的U型彎道盛開，但接下來將沿著東大路延伸約500公尺的花牆，如同一條桃紅色絲帶，為城市街景注入濃烈而溫暖的色彩。目前部分區段已盛開，尤其轉角U型區域花況最為茂密，是目前最佳拍攝點。層層花瓣堆疊成瀑布般的視覺效果，遠看彷彿一整面花海傾瀉而下。


▲圖片來源：IG@dust._journey
2026最新花況更新，花期一路美到3月

根據目前花況觀察，盛開期預計落在2月至3月之間。九重葛屬於花期較長的花種，整體觀賞期約可持續一個月以上，預計可一路美到3月中下旬。雖然目前尚未全段「全紅」，但正因如此，畫面更顯層次分明，從含苞待放到繁花滿牆，每個階段都有不同的美感。


▲圖片來源：IG@dust._journey
最佳拍攝區域與隱藏秘境分享

建議前往地點為台中市西屯區東大路一段737號，中科園區東大公園旁。若想拍到最壯觀畫面，可鎖定轉角U型區域，花瀑密集且視覺效果強烈。此外，除了路邊花牆，走進東大公園內部的轉角位置，同樣能發現較少人潮的隱藏花瀑景點。這些角落往往更容易拍到空景，也能捕捉到花牆與綠意交織的自然構圖。


▲圖片來源：IG@dust._journey
賞花同時記得安全與節奏

由於花牆緊鄰交通繁忙的東大路，拍攝時務必留意來往車輛，切勿為了畫面走入車道。建議可利用人行道或公園內部區域取景，既安全也更自在。若想避開人潮，建議趁現在尚未完全盛開前前往，清晨或平日更能拍出寬闊、純淨的花牆畫面。當春光正好，放慢腳步，在桃紅花瀑下感受屬於台中的春日浪漫。


▲圖片來源：IG@dust._journey
【東大公園九重葛】

賞花地點：台中市西屯區東大路一段 737 號（中科園區東大公園旁）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


