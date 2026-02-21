2026「香久園」開放預約入園！彰化春季限定「英式花園」再度登場
香久園位於彰化縣田尾鄉，是一座結合花卉育種與英式自然風格的私人花園。不同於全年開放的觀光花園，園區每年僅在春季、約1月至4月間，短暫開放預約參觀。這樣的限定性，讓入園本身就像是一份被選中的春日邀請，也讓每一次造訪，都帶著無法複製的時間價值。
園區內栽種超過三百種特殊花卉，並非單純展示，而是以育種與自然生長為核心，呈現層次豐富、節奏柔和的英式花園樣貌。由專業育種家謝丞傑與匡易共同經營，整體風格不追求整齊劃一，而是讓花草在最適合的狀態中生長，營造出彷彿置身歐洲鄉間花園的當代園藝美學。
相較去年，2026年的香久園據說引進與培育了更多少見且具特色的花卉品種，讓整體花況更具驚喜感。這些花種並非年年重複，而是隨著育種成果逐年變化，也讓熟門熟路的訪客，每一季都能發現新的風景與新的細節，真正體現「今年只屬於今年」的賞園體驗。
2026年香久園採全面預約制入園，開放期間自1月10日至4月6日，每日開園時間為上午9點至傍晚5點，每週四固定公休。門票依身份別區分，全票、優待票與季票皆清楚規劃，且園區僅收現金。透過預約制度控管人流，不僅維持園區品質，也讓每位走進香久園的人，都能在不被打擾的狀態下，好好感受春天。
開放期間：即日起至4月6日（預約制）
開放時段：09:00–17:00（週四公休）
賞花地點：可直接導航「香久園」
門票資訊：全票100元
