彰化免門票一日遊｜八卦山最新公園＋月影燈季櫻桃小丸子主燈＋戶羽機關車園區一次收

如果以為彰化只能逛老街、吃小吃，那很可能錯過了近期最值得收藏的免門票亮點。彰化最近出現一座視覺辨識度超高的全新公園——以 Tiffany 藍與雲朵造型設計，整體像可互動的大型藝術裝置，成為親子放電與拍照打卡的新選擇；夜晚則可接續走訪八卦山月影燈季，主燈區以可愛主題吸睛，並設有固定場次燈光秀；同時在扇形車站周邊，還藏著火車迷會喜歡的戶羽機關車園區，能搭乘粉色小火車繞行園區、穿越隧道，兼具懷舊與趣味。本文將把這些彰化免費景點的看點與亮點一次整理。

彰化免門票景點｜八卦山天空遊戲場

Tiffany 藍＋雲朵造型像大型藝術裝置，小朋友來直接放電、大人也超好拍

如果最近在找一個「不用花錢、又能玩很久」的親子景點，八卦山天空遊戲場會是很直覺的答案，整座空間用 Tiffany 藍當主視覺，再用雲朵曲線把場域包起來，遠遠看就像一件可以走進去互動的裝置藝術，畫面乾淨又有辨識度，隨手拍都很像封面照。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

它的好玩不只是顏色漂亮，而是那種「一到現場孩子就會自己找到玩法」的場地，跑跳、攀爬、互動的節奏很順，家長不用一直想下一步要幹嘛，小朋友自然就能把電放完；而大人則可以用雲朵線條當背景，拍到很有質感的親子合照。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

取景推薦：最吃香的是「先用遠景帶出整片 Tiffany 藍」當開場，再切到孩子在雲朵造型裡穿梭的動作鏡頭，整支影片會很有「新景點被挖到」的驚喜感，如果想更有層次，就補幾個近拍雲朵曲線、手摸裝置、孩子探頭的可愛特寫，基本上就能成片，不花錢也能玩得很有感，這個點先收藏起來，寒假或週末帶小朋友來放電剛剛好。

景點資訊

地址：彰化縣彰化市中山路二段644巷16弄10-6號

彰化免門票景點｜2026彰化月影燈季

跳跳馬戲團主題＋櫻桃小丸子主燈區，晚上來超有氛圍

八卦山月影燈季的好玩點，不是「站著拍完就走」那種燈展，而是會讓人一路邊走邊驚呼的嘉年華感。今年用「跳跳馬戲團」當主題，整個展區像被拉進一個會發光的遊樂場，你會看到很多可愛又有梗的燈組，一轉彎就換一個驚喜，小朋友會一直拉著大人往前跑，因為每走幾步就有新的東西想看。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

最熱門的主燈區是櫻桃小丸子，現場那種「大家一靠近就自動笑出來」的氛圍很強，很多家庭會在這裡停超久，有人忙著跟角色合照、有人忙著找角度拍全景，小朋友則是直接把它當成今晚的主舞台，重點是它不只是可愛，整體燈海搭起來的規模感很夠，走在裡面會有一種「新年真的到了」的儀式感。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

另一個讓人覺得值回票價的亮點，是固定時間的燈光秀，每半小時就來一場，不用特別查得很辛苦，逛到一半突然燈效一變、音樂一起來，現場就會出現那種「欸欸欸開始了！」的集體興奮感，很多人就是因為這個節奏舒服，會願意多待一輪，再把剛剛沒看夠的展區再走一次。如果要帶小朋友玩得更順，建議把它當成「晚上散步＋放電」的行程，先從好走的路線慢慢逛起來，遇到喜歡的燈組就停、看到燈光秀就一起看一場，最後再回到主燈區收尾，整體不會太硬派、也不需要排隊玩設施，但那種熱鬧、發光、像過節一樣的快樂感，會讓人覺得晚上出門完全值得，想要一個不用花錢、又能讓全家都開心的夜晚，月影燈季真的可以直接排進行程。

景點資訊

地址：八卦山大佛風景區・九龍池前廣場

彰化免門票景點｜戶羽機關車園區

彰化火車控私藏景點

戶羽機關車園區很像那種「本來只是順路，結果一到現場待超久」的景點。它的位置就藏在扇形車站附近，外地人很容易錯過，但只要走進去就會發現這裡根本是火車迷的小天堂，不是只有靜態展示而已，而是真的能體驗、能坐、能逛，整體氛圍又帶一點復古感，逛起來很舒服。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

最受歡迎的就是園區的粉色小火車，坐上去會沿著路線繞行，還會進隧道，對小朋友來說完全是「今天最開心」的那種行程，很多小孩坐完第一圈就會立刻說還要再搭，大人也不會只是在旁邊乾等，因為看著火車慢慢開、穿過園區的畫面本身就很療癒，再加上周邊有不少角落可以散步、看車、看小細節，走一圈其實蠻有趣。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

園區前身跟鐵道生活有關，後來改造成咖啡廳、冰淇淋店跟文創商店等空間，所以很適合安排成一個「中途休息站」，小朋友搭火車，大人喝咖啡、吃個甜點，順便逛一下小物，整個節奏會變得很輕鬆，不用一直趕行程也不會無聊。如果今天同行的人有火車控、親子、或只是想找一個不用太費力的輕鬆景點，戶羽機關車園區就是那種「不大，但很討喜」的選擇，來彰化不只吃小吃，這個火車系的小秘境，會讓人有種賺到的感覺。

景點資訊

地址：彰化縣彰化市彰美路一段3巷83號

營業時間：週三至週五13:00-17:00, 週六週日10:00-17:00(週一週二公休)

時間行程點建議玩法備註
10:00–12:00八卦山天空遊戲場先拍Tiffany藍＋雲朵裝置、再讓小朋友放電免門票
12:00–13:30午餐（市區/八卦山周邊）親子友善餐廳或簡單小吃彈性安排
14:00–15:30戶羽機關車園區搭粉色小火車、繞園區、進隧道、逛咖啡/文創火車控必去
16:00–17:00休息/回飯店或咖啡店補充體力、等天黑親子很需要
18:00–20:00八卦山月影燈季先拍主燈區、再卡點看燈光秀燈光秀每半小時一場；五六日有特別版
20:00–20:30收尾買點小吃或拍夜景收尾結束返程

彰化免門票景點常見問題（FAQ）

八卦山天空遊戲場適合幾歲小朋友？

以學齡前到國小最適合。若同行有幼童，建議家長陪同、避免奔跑追逐；也可先觀察遊具難度再讓孩子上場。

八卦山月影燈季到幾號？每天都有燈光秀嗎？

常見公告為「即日起至 3/1」並有固定場次燈光秀，實際日期與場次可能因活動調整，建議出發前以官方公告為準，避免撲空。

戶羽機關車園區需要門票嗎？

戶羽機關車園區入園不用門票，可以自由參觀、拍照、逛周邊空間，園區內的粉色小火車體驗票價為 150 元，適合安排給火車控或親子當作加值亮點。

如果以為彰化只能逛老街、吃小吃，那很可能錯過了近期最值得收藏的免門票亮點。彰化最近出現一座視覺辨識度超高的全新公園——以 Tiffany 藍與雲朵造型設計，整體像可互動的大型藝術裝置，成為親子放電與拍照打卡的新選擇；夜晚則可接續走訪八卦山月影燈季,主燈區以可愛主題吸睛，並設有固定場次燈光秀；同時在扇形車站周邊，還藏著火車迷會喜歡的戶羽機關車園區，能搭乘粉色小火車繞行園區、穿越隧道，兼具懷舊與趣味。本文將把這些彰化免費景點的看點與亮點一次整理。

