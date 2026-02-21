來吃甜點兼擼貓啦！台日夫妻合開的可愛咖啡店 滿滿吉伊卡哇裝飾 還有二隻貓店長駐店

快訊

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

雖然強生與小吠已經養了四隻可愛貓貓，不過還是蠻喜歡去有店貓的咖啡店喝下午茶順便擼貓的！這天午餐後來到由一對台日夫妻共同經營的▸O~i Cafe◂喝咖啡吃甜點啦～

O~i Cafe位在五權西五街上，店面外觀有點小小的日式風情。

O~i Cafe

地址：臺中市西區五權西五街118號

電話：0988 218 929

營業時間：12:00-21:00（週三公休）

IG：https://www.instagram.com/oicafe_tw/

進到店內老闆就非常親切的招呼我們～老闆和老闆娘是台灣人+日本人的異國夫妻組合，超有禮貌也非常友善，服務非常棒。

不難看出店內被滿滿的吉伊卡哇包圍！原來是日本闆娘很愛～櫃台和牆上有滿滿的小物裝飾，看得出來闆娘的用心與喜愛哦！

最裡頭還有一個榻榻米座位區。

當然店裡對我們來說最吸睛的是二隻可愛店貓！這隻有著漂亮銀灰毛色的店貓叫做麻糬～

另一隻長得很秀氣的虎斑貓咪叫做小乖，二隻都滿親人的都可以摸摸唷！

O~i Cafe│菜單menu

店內甜點都是由日本闆娘製作的，每日提供品項可能不一樣，以小黑板上的為主囉。

O~i Cafe│飲品&甜點

熱拿鐵比例順口，杯子也有貓咪元素超可愛！冰美式酸度剛好～

伯爵茶巴斯克

茶香味很明顯，吃起來口感綿密帶些微乳酪香，蠻好吃的。

昭和布丁

布丁上頭的鮮奶油口感很細緻，布丁本身口感偏紮實感哦～

O~i Cafe是一家可愛的咖啡店，老闆和闆娘都很熱情有禮貌，加上有可愛店貓駐店讓我們覺得還蠻喜歡的，推薦給也想吃甜點順便嚕貓的朋朋們～

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

甜點 咖啡 美食 布丁 下午茶 台中美食

