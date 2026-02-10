還沒點燈就先爆紅！台中中央公園「划船姆明」成最新拍照焦點

台中沙鹿新開了一間全台獨一無二的小熊維尼故事主題英式下午茶，這間”Honey Corner蜜糖角落”打從裝潢時期就備受矚目，老闆是一個酷愛小熊維尼的蒐藏家，整間店從外觀到店內的一切都是由老闆精心巧思設計，裡頭隨處可見小熊維尼相關物品，最酷的是還有一面擺滿小熊維尼玩偶的五層壁架，超壯觀。餐點方面也很有特色，賣的是海線少見的英式下午茶，三層架可以吃到三明治、可頌、司康、英式奶油酥餅、小蛋糕和水果，另外還會附一壺好喝的唐寧茶，真的既精緻又豐富，點好餐後在餐點送上來之前，店內員工妹妹會戴上小熊維尼手偶為客人敘述小熊維尼的由來故事然後導覽整間店，感覺就好像真的走進一間展覽館，實在太有趣了，就算對小熊維尼沒有特別喜愛的人也很推薦可以來，建議要先線上預約訂位，因為店內座位不是很多（老闆說正在努力賺錢幫維尼換大房子XD），沒有先訂位可能會沒有位子喔。

2026-02-07 09:31