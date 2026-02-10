還沒點燈就先爆紅！台中中央公園「划船姆明」成最新拍照焦點

快訊

ShareLife分享生活
▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局FB
▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局FB


作為台中年度重點活動之一，2026中台灣燈會已正式進入倒數階段。近期走進台中中央公園，能明顯感受到燈會氛圍逐漸升溫，多組造景陸續進駐園區，在正式點燈前便提前為活動暖身，也吸引不少民眾搶先前來感受節慶氣息。


▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局FB
▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局FB


巨大划船姆明登場，湖面風景瞬間療癒

燈會佈展中最吸睛的亮點，莫過於人氣角色「姆明」驚喜現身中央公園景觀湖區。巨大姆明悠閒地在湖面上划船，圓潤可愛的身形與藍天、綠水相互映襯，構成一幅既童趣又療癒的畫面，即使尚未點燈，也已成為園區內最受矚目的拍照焦點。


▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局FB
▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局FB


姆明一族氣偶散落園區，宛如童話尋寶

除了湖面上的划船姆明，中央公園園區內也可見多座「姆明一族」氣偶裝置分布其間。身穿紅白條紋圍裙的姆明媽媽、趴在地上閱讀的小美，以及愜意躺在草地上的姆明爸爸，各自以不同姿態融入自然環境，讓遊客在散步過程中彷彿進行一場童話尋寶之旅。


▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局FB
▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局FB


燈會正式登場在即，白天夜晚都值得期待

隨著燈會日期逐步接近，台中中央公園已提前展現節慶魅力。2026中台灣燈會將於2月15日至3月3日登場（除夕休園），在此之前，姆明系列裝置已成為園區白天的熱門亮點。待夜間點燈後，整體視覺效果更令人期待，也讓中央公園成為春季不可錯過的城市風景。


▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局FB
▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局FB


【台中中央公園「划船姆明」】

景點位置：中央公園景觀湖區


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


姆明 公園 燈會

ShareLife分享生活

