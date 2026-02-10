還沒點燈就先爆紅！台中中央公園「划船姆明」成最新拍照焦點
作為台中年度重點活動之一，2026中台灣燈會已正式進入倒數階段。近期走進台中中央公園，能明顯感受到燈會氛圍逐漸升溫，多組造景陸續進駐園區，在正式點燈前便提前為活動暖身，也吸引不少民眾搶先前來感受節慶氣息。
燈會佈展中最吸睛的亮點，莫過於人氣角色「姆明」驚喜現身中央公園景觀湖區。巨大姆明悠閒地在湖面上划船，圓潤可愛的身形與藍天、綠水相互映襯，構成一幅既童趣又療癒的畫面，即使尚未點燈，也已成為園區內最受矚目的拍照焦點。
除了湖面上的划船姆明，中央公園園區內也可見多座「姆明一族」氣偶裝置分布其間。身穿紅白條紋圍裙的姆明媽媽、趴在地上閱讀的小美，以及愜意躺在草地上的姆明爸爸，各自以不同姿態融入自然環境，讓遊客在散步過程中彷彿進行一場童話尋寶之旅。
隨著燈會日期逐步接近，台中中央公園已提前展現節慶魅力。2026中台灣燈會將於2月15日至3月3日登場（除夕休園），在此之前，姆明系列裝置已成為園區白天的熱門亮點。待夜間點燈後，整體視覺效果更令人期待，也讓中央公園成為春季不可錯過的城市風景。
景點位置：中央公園景觀湖區
延伸閱讀>>春節親子走春推薦｜2026台中FOCASA幾米馬戲樂園2/19登場
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。