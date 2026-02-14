完美情人節/紀念日聚餐首選！ 中壢約會餐廳「拾青春 Legumes」浪漫氛圍＋精緻無菜單料理

中壢美食推薦，上次被桃園的好姊妹拖來中壢拾青春 Legumes吃飯，本來以為只是簡單的姐妹聚餐，沒想到吃到最後我差點想寫情書給主廚（認真）。從迎賓小點到甜點，每一道都讓我心花怒放，尤其是這次 12 月推出的菜單，根本就是中壢無菜單料理界的小天花板。如果你正在找 中壢約會餐廳、中壢慶生餐廳、中壢求婚餐廳、中壢無菜單料理推薦，這間真的必收入口袋！

拾青春Legumes｜地理位置

拾青春 Legumes 位在 中壢中央西路二段，外觀低調到很容易錯過，但 Google 直接給出 4.9 顆星，完全是中壢近期超紅的無菜單料理餐廳。

開車過來的朋友附近也有很多收費停車場，像新明國小地下停車場、Times 中壢明德停車場、世貿地下停車場(捷運 A22 附近)都是步行3~7分鐘就會到拾青春！吃完還能順道去 中壢夜市、老街溪散步或找間咖啡廳坐坐，行程超級順。

拾青春Legumes｜內用環境

拾青春的一樓是開放式廚房，可以看到廚師現場大秀廚藝，用餐環境在二樓，空間寬敞、桌距舒適，不會擁擠也不會尷尬。整體風格清新帶點歐風木質調，搭上暖暖的黃光，散發出浪漫的氛圍。

小咪進門不久就看到好幾組情侶在放閃，真的太甜啦。更驚喜的是，店家對於 生日、周年慶、求婚告白都會準備專屬投影燈、還會幫你拍照留念，儀式感滿分！

那一瞬間我也在旁邊跟著姨母笑啊~如果你在找中壢最適合求婚、告白、慶祝紀念日的餐廳，拾青春就會是你的答案。

拾青春Legumes｜菜單

拾青春採 無菜單料理，菜色會依季節更換。這次小咪吃到的最新 12 月菜單，完全是秋意滿滿、香氣細緻，視覺＋味覺都到位，難怪會被推薦成中壢無菜單料理必吃清單。

拾青春Legumes｜菜色推薦

迎賓小點

印度水餅 / 煙燻培根 / 綠番茄莎莎

迎賓盤以「秋季森林」為主題，擺盤美到像藝術展。兩旁的熱茶、迷迭香香氣的擦手巾一上桌，就直接把儀式感拉滿。

這個印度水餅配上煙燻培根的鹹香與綠番茄莎莎的微酸，一口咬下就“啪”地爆開，整體風味酸甜清爽，整個味蕾馬上醒來，是很棒的開場儀式。

麵包

魯邦種巧巴達 / 白花椰菜 / 鯷魚

巧巴達麵包達外皮酥脆、內部柔軟又帶著韌性，單吃就越嚼越香，另外一盤是用白花椰菜泥+鯷魚醬調和的醬料，沾著吃真的太涮嘴了，微微的鹹香、奶香、麵香讓人一口接一口，麵包吃完後，我還把醬料整個吃光光啊~

湯品

季節鮮魚 / 白湯 / 白色蔬菜

這道湯超有戲！服務人員直接在桌邊現淋滾燙白湯在海鱺上，聞到淡淡的胡桃木香氣。底下的白湯用了三種骨架加天然白木耳慢燉而成，湯頭溫潤又帶著甜，搭配鮮魚細嫩的肉質，讓湯品喝起來有點法式又有點中式，非常特別

前菜

黑羽土雞 / 羊肚菌 / 季節蔬菜

這道我真心大推！！底下用了洋薏仁與朝鮮薊下去燉煮，吃的到微微米芯的口感，口感軟糯又帶彈性，最特別是上面的泡泡，吃起來帶有起司和松露的風味，加上羊肚菌獨特的木質香氣，整體吃起來非常“秋天感”呢。

主餐

澳洲公主混血和牛菲力

好啦好啦，讓我們進入重頭戲 ，肉控小咪點的是澳洲公主混血和牛菲力，一刀切下去就可以感受到滿滿的肉汁，整塊和牛菲力肉質軟嫩、油脂細緻卻不膩口，也可以搭配旁邊阿根廷青醬一起吃，有點酸又有點辣的口感，讓牛排多了多層次。

一旁的鮮蔬撒上起司粉增添清爽滋味，中間細綿的洋芋泥也好好吃，整道看起來份量不多，吃完還蠻有飽足感的呢。

台中霧峰有機百靈菇（蛋奶素）

沒想到素食也能這麼驚人！兩朵超厚實的百靈菇煎到微焦、香氣濃郁，一口咬下去彈牙又多汁，搭奶醬或洋芋泥一起吃更是幸福感爆棚。如果你喜歡菇類，這道一定要點起來。

甜點

黑櫻桃 / 比利時巧克力 / 松露

這道甜點超級浪漫，一上桌可以看到以黑森林為靈感的夢幻甜點，服務人員細心的現刨手工松露點綴！十有儀式感～

主要以巧克力與櫻桃元素，整體吃起來帶有迷迭香與黑胡椒的辛香風味，搭配中間的黑櫻桃冰淇淋，微微酸甜果香跟濃郁的巧克力達到完美平衡，每一口都有不同的風味感受，感覺是高級法式餐廳才會出現的味道耶。

飲品

拿鐵

咖啡香氣偏柔和、奶味滑順，跟甜點很搭。

季節果汁

姊妹點的是季節，今天的是草莓那堤，清爽酸甜，就像初戀的感覺，哈哈。

原本以為只是吃個簡單，結果 拾青春 Legumes 完全超越期待。從前菜到甜點，每一道都精緻又有創意，真的有高級法式料理的水準。看看他平日中午就有客滿的人潮，就知道這間有多熱門。這間一定要收進口袋，尤其12月推出的菜單，真的值得專程來吃喔！

拾青春Legumes

(最後接待時間:午間13:00分 | 晚間18:30)私廚料理|西餐廳|餐酒館|約會餐廳|慶生餐廳|

店家地址：320台灣桃園市中壢區中央西路二段34號 地圖

網友評分：4.9/5 (1,147人)

店家電話：03 491 7070

營業時間：星期一 休息 | 星期二～星期日: 11:30 – 15:30, 17:30 – 21:00

官網 https://legumesrestaurant.com/

