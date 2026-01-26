快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

台中大慶夜市500元吃透透！6攤在地美食一次收：蚵仔飽、肉夾饃、泰奶、現烤布蕾統統有

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

每次到台中，小編總會安排一晚留給夜市。這次挑戰的是位在南區、靠近中山醫學大學的大慶夜市，規模雖不若逢甲那麼觀光化，卻多了份在地氣息。攤位一字排開，從炭火香氣到甜點香氣交錯，邊走邊聞就能讓人胃口大開。不同於那種人擠人的觀光夜市，大慶夜市的氛圍更輕鬆、價格更親民，整個夜市充滿人情味。這次小編用500元吃大慶夜市，不論是海味、異國、甜點通通有，每攤都能感受到老闆對料理的堅持，讓人意猶未盡。

台中美食｜東石海之星蚵仔飽

酥脆薄皮 × 爆汁蚵仔的開場白

第一攤就鎖定人氣超高的蚵仔飽！每一顆都澎澎的、現包現炸，外皮金黃酥脆、內餡飽滿。咬下去那瞬間，蚵仔鮮味直接在嘴裡爆開。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

搭配蔬菜和蛋的層次，鹹香又帶點海味清甜。冷掉也不油膩，老闆親切又健談，難怪是許多人來大慶夜市的第一站。

地址：台中市南區建國南路一段208號

營業時間：週三、五～日 16:30–00:00

小筆記：每顆都是東石直送蚵仔，粉絲專頁會公告出攤時間

台中美食｜老潼關肉夾饃

酥皮與滷肉交織的完美比例

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

幾乎每次來都要排隊的老潼關肉夾饃，真的名不虛傳。餅皮是現烙現煎的燒餅，外酥內Q；內餡則是滷得入味的五花肉、青椒、香菜與半顆滷蛋。一口咬下，酥香、鹹香、辣香層層堆疊，尤其加上店家秘製辣醬更涮嘴。雖然排隊要等，但現做現吃才是靈魂所在。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市南區建國南路一段208號

營業時間：週三、五～日 16:00–23:00

台中美食｜阿三甩餅

道地印度人甩出香氣，鹹甜都能滿足

來到這攤，空氣中瀰漫著香料與咖哩味。老闆來自印度，手勁俐落地甩出一張張薄Q餅皮。鹹食派推薦點「綜合 Special」：雞肉＋咖哩＋鮪魚＋起司，濃郁又有層次。想吃甜的可以試試「巧克力起司」——起司鹹甜交錯，完全不膩口。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

現做現煎，雖然要等，但看著餅在鐵鍋上翻飛的畫面就已經值回票價！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市南區建國南路一段208號

營業時間：週三、五～日 17:00–00:00

台中美食｜喜道手沖泰奶

泰國原料，一口重現泰國街頭的香氣

夜市裡有這樣一攤講究的手沖泰奶真的難得。老闆堅持使用泰國進口原料「手標牌」茶葉，現場手沖、過濾且不額外加糖，每杯香氣濃郁、甜度剛好，不會過膩。小編這次點的是雙色泰奶（泰奶＋奶綠），喝起來滑順不膩，茶香明顯，和小編在泰國喝到的味道一模一樣。另外還有販售泰式玫瑰奶茶，也是很值得一試！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市南區建國南路一段208號

營業時間：週三、五～日 17:00–23:30

台中美食｜方臉師傅豆干

銷魂蒜香 × 入味滷汁的經典組合

這攤是小編心中「夜市豆干的天花板」。豆干滷得透，咬下去蒜香與滷汁會直接在嘴裡炸開。撒上滿滿蔥花，一口接一口停不下來。喜歡重口味的朋友一定要試，米血和三杯口味也很有水準。熱吃最香、冷掉也不乾柴，超適合重口味控，配啤酒超搭，是那種會讓人想打包回家的滋味。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市南區建國南路一段208號

營業時間：週三、五～日 17:00–00:00

台中美食｜賴芙甜點工作室

現烤布蕾焦糖香氣四溢，甜脆與滑嫩交織成夜市最療癒的句點

最後以甜點收尾最剛好！這家烤布蕾是現烤現焦糖，外層脆、內餡滑順。我選了黃金蕎麥口味，入口先是奶香再帶出茶韻，甜度剛好。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

另外也有販售其他甜點，像是磅蛋糕和可麗露，都是老闆每天早起製作，當天口味都不一樣，想吃限定口味要追蹤官方 IG。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市南區建國南路一段208號

營業時間：週三、五～日 17:00–00:00

台中美食｜大慶夜市 500 元吃透透路線

時間　行程

17:00　東石海之星蚵仔飽 開場暖胃

17:30　老潼關肉夾饃 排隊人氣王

18:00　阿三甩餅 嘗異國香料風味

18:40　喜道手沖泰奶 消暑解渴

19:00　方臉師傅豆干 重口味登場

19:30　賴芙甜點工作室 收尾甜點

大慶夜市500元吃透透

台中美食｜大慶夜市 500 元吃透透常見問題

大慶夜市營業時間是？

夜市每週三、五、六、日營業，時間約 16:30–00:00，建議傍晚五點左右抵達最剛好。

大慶夜市有停車場嗎？

建國南路與福田路口設有付費停車場，機車可沿路邊停放。

大慶夜市有遮雨或休息區嗎？

部分區域設有簡易棚架，雨天仍可營業，但建議攜帶雨具。飲料攤附近也有座位可稍作休息。

大慶夜市適合外國遊客嗎？

非常適合！攤商普遍親切，也有中英對照菜單或簡單英文可溝通。建議準備現金，但部分攤位已支援行動支付（Line Pay、街口）。

延伸閱讀 >>台中餐酒館推薦｜台中質感系餐酒館 Top 6！歲末年終聚餐必收清單

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

觀光夜市 台中美食 甜點

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

迎寒假春節親子遊好去處 新嘉大昆蟲館森林蝶舞市集美食一次玩

自動熱食機器人90秒現煮麵 年底全台拚百間店

台北美食一級戰區「無菜單料理」！夠份量「豬雞烤肉饗宴＋招牌烤半雞」超滿足

影／韓國綜藝節目「生存王2」嘉義殺青 金鍾國：吃美食刷卡找不到店

相關新聞

「落羽松+波斯菊」更美了！不只是蜀葵花秘境 免門票公園「整片波斯菊花海、浪漫落羽松林」一次拍好拍滿

「落羽松+波斯菊花海」同框更美了！趕在蜀葵花季前，彰化這座公園迎來大片波斯菊花海，延伸至浪漫落羽松林，秋冬蕭瑟感與春季繽紛碰撞成絕美圖畫。

台中大慶夜市500元吃透透！6攤在地美食一次收：蚵仔飽、肉夾饃、泰奶、現烤布蕾統統有

每次到台中，小編總會安排一晚留給夜市。這次挑戰的是位在南區、靠近中山醫學大學的大慶夜市，規模雖不若逢甲那麼觀光化，卻多了份在地氣息。攤位一字排開，從炭火香氣到甜點香氣交錯，邊走邊聞就能讓人胃口大開。不同於那種人擠人的觀光夜市，大慶夜市的氛圍更輕鬆、價格更親民，整個夜市充滿人情味。這次小編用500元吃大慶夜市，不論是海味、異國、甜點通通有，每攤都能感受到老闆對料理的堅持，讓人意猶未盡。

楓樺台一渡假村「溫室採草莓」開跑！4萬坪生態園區超好拍，2歲以下全額免費入園

迎接寒假與初春旅遊熱潮，南投埔里的楓樺台一渡假村推出期間限定「溫室草莓宴」體驗，邀請親子旅客走進佔地約 4 萬坪的生態園區，在森林與溫室交織的自然環境中，感受結合草莓、甜點與生態導覽的慢遊行程。活動自 1 月底一路延續至 3 月中旬，成為適合全家出遊、遠離城市喧囂的療癒選擇。

全台最高「梅王群秘境」來了！ 最老「梅王、梅后」就在聿仙山莊 賞梅必拍「白色花雨、夢幻雲海」

每年到了梅花季節，很多遊客就會到南投信義賞梅，這裡有知名的風櫃斗梅花，還有【烏松崙森林渡假營（石家梅園）】、【汪家梅園】還有【牛稠坑驛站】都是充滿賞花人潮的地方。在這麼美的地方卻隱藏著一處鮮少人知道的鮮少人知道的【聿仙山莊】，這裡不僅是海拔最高的梅花群，而且全台最老最大的梅王、梅后也佇立於此，雖然路難開，但是一切都值得。

每人3千有找！ 春節住房一泊一食 玩樂園、搭摩天輪、玩G2賽道超熱血

【旅奇傳媒/編輯部報導】春節玩出新花樣，不只玩樂園、搭摩天輪、逛 OUTLET，還能實現賽車夢！麗寶樂園渡假區今年春節推出全方位歡樂體驗，麗寶 T11/T12 Hotel「馬力全開，送喜來」住房專案，

中部唯一「低海拔鬱金香」！百花齊放宛如歐洲花園夢幻盛開

春天還沒正式報到，但中社觀光花市早已被色彩喚醒。當第一朵鬱金香悄悄綻放，整座花市也正式進入一年中最夢幻的時刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。