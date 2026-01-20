泡湯控必收！谷關溫泉飯店 人氣推薦一次看

【FunTime小編群】台中谷關溫泉又稱明治溫泉，在明治時期為日本人所開發，是中台灣目前最古老的溫泉。谷關溫泉的泉水屬於硫磺泉，雖有一點硫磺味，但硫磺泉有軟化皮膚角質和緩解搔癢不適的功效，泡完總是會讓人覺得皮膚滑溜溜的～著名的北投溫泉、陽明山溫泉也都屬於這種泉水，如果你也喜歡泡湯卻還沒來過谷關溫泉那就真的太可惜了…下面小編就來介紹幾間人氣超高的谷關溫泉飯店給大家，有興趣的朋友們趕快訂起來泡湯～

統一谷關渡假村

#五行湯 #森活房 #泡湯樂生活

統一谷關渡假村主打日式庭園露天溫泉，光是戶外泡湯池就有好幾座，其中最熱門的是五行湯，五行湯的五個泡湯池分別為泰雅之湯（檜木）、養生藥草浴（五加皮）、美人湯（薰衣草）、雅之湯草原浴、咖啡，此外還有水療SPA、游泳池、籃球場可以使用，設備超完整～

小編偷偷說：這間谷關溫泉飯店的遊戲室有彈跳床、跳跳馬、彈珠台等超多好玩設備，讓小朋友玩一整天都不是問題。

訂房網評價：8.2/10(Agoda)

地址：台中市和平區東關路一段188號

谷關溫泉飯店

#溫泉魚泡腳 #螢火蟲陪你 #CP值超高

谷關溫泉飯店不僅房間寬敞，有小陽台、私人風呂可以泡湯，再加上整座飯店被山包圍，到夏季還能賞螢火蟲～不只如此在飯店內還有溫泉魚泡腳池，如果沒有泡過的朋友們一定要來試試，溫泉魚可以幫你咬腳皮去角質唷～

小編偷偷說：這間谷關溫泉飯店旁有座吊橋，穿過吊橋有地景彩繪可以欣賞，再往前走就會通到谷關大街唷。

訂房網評價：7.9/10(Agoda)

地址：台中市和平區東關路一段溫泉巷6號

台中虹夕諾雅谷關溫泉渡假村

#日本星野集團打造 #沒有手刀預訂有錢也住不到

台中虹夕諾雅谷關溫泉渡假村為日本知名星野集團所建，不管是設計師還是料理長都是由日本人擔任，除了大眾溫泉池的男女裸湯，飯店更打造了50間溫泉套房，讓你在房間內也能舒舒服服泡溫泉～其中擁有兩個半露天溫泉的「森羅客房」更是僅此一間，不論在哪泡完湯都可以到4F的露台甲板休息、乘涼。另外，溪流湖畔和每層樓的山景休閒區也是其一大特色，讓你美美的照片拍都拍不完～

小編偷偷說：泡湯區和戶外游泳池提供免費飲品可以暢飲唷。

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：台中市和平東關路一段溫泉巷16號

龍谷大飯店

#能看木雕又能看水晶 #岩石按摩谷池裸湯超特別

龍谷大飯店擁有200間的溫泉湯屋，是台中縣規模最大的觀光飯店，大廳不但有圓弧彩繪玻璃天花板，還有收藏許多木雕藝術品的金龍廳與泰雅咖啡廳，飯店獨有的N.E.C.天然能量館更是能看到水金、北投石。這間谷關溫泉飯店除了露天大眾溫泉池，還有提供原木蒸氣室、紅外線烤箱、岩石按摩谷池裸湯（需額外付費），不僅設備齊全位置也很棒，正對面就是7-11，飯店附近還有遊客中心可以體驗泰雅服飾！

小編偷偷說：這間谷關溫泉飯店有提供專屬停車場哦。

訂房網評價：8.0/10(Agoda)

地址：台中市和平區東關路一段138號

