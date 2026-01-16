快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

絕美玻璃屋咖啡館！ 台中下午茶「Wednesday’s Flavor 小週末」隱身巷弄中 主打水滴型麻糬鬆餅

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

台中勤美必吃甜點推薦！Wednesday’s Flavor 小週末隱身勤美商圈巷弄，開業十年依舊人氣不減，主打現烤「水滴型麻糬鬆餅」，不僅好拍更是美味，也是糖糖愛店之一，除了招牌鬆餅，現場還有多款手作戚風蛋糕可供選擇，是情侶約會、姊妹下午茶聚會的最佳首選。

Wednesday’s Flavor 小週末位置

Wednesday’s Flavor 小週末的位置真的非常低調，就藏身在美村路一段149巷裡，沒有顯眼的招牌，就在做咖啡斜對面，只要經過這你一定會被這棟全透明的玻璃屋建築給吸引，大面積的落地窗讓陽光自然灑進店內，搭配簡約的純白牆面與點綴其間的綠色植栽，這種清爽的質感，讓人還沒進門就忍不住想多拍幾張照片。

Wednesday’s Flavor 小週末裝潢

踏進Wednesday’s Flavor 小週末，立馬被那充滿質感的玻璃屋設計給吸引，靠窗的位置是店內最搶手的區域，陽光灑落在木質餐桌與嫩綠色植栽上，營造出一種放鬆的透明感，坐在這喝下午茶真的非常愜意。

室內牆面採用細緻的格柵紋理，搭配垂吊的極簡風格燈泡，光影層次分明，深色的座椅與純白牆面形成對比，讓整體空間顯得沉穩而不失文青質感。

Wednesday’s Flavor 小週末菜單

除了菜單上的招牌現烤麻糬鬆餅，還有其他手作甜點陳列在前方的甜點櫃中。

草莓麻糬鬆餅 300元

來到Wednesday’s Flavor 小週末，絕對不能錯過他們家的招牌「現烤水滴型鬆餅」，這次趁著草莓季，糖糖點了這份光看外表就讓人少女心噴發的草莓麻糬鬆餅。

八片水滴型鬆餅像花瓣一樣整齊排開，上頭點綴著飽滿多汁的新鮮草莓與輕盈鮮奶油，正中間還豪邁地放上一大杯香草冰淇淋，視覺感直接拉滿。

鬆餅外皮烤得酥脆香濃，咬開後裡面竟然藏著軟Q的麻糬！外酥內綿密的層次感，搭配冰涼的冰淇淋與酸甜草莓，層次相當豐富，好吃不甜膩。

紅烏龍草莓蛋糕 160元

這道蛋糕以獨特的紅烏龍戚風為基底，外觀呈現優雅的茶褐色，與鮮紅的草莓形成強烈對比，戚風蛋糕體入口綿密且保水度佳，咀嚼間散發出淡淡的紅烏龍茶清香，中間夾層抹上質地輕盈、爽口不膩的鮮奶油，並嵌入大顆的新鮮草莓，不過草莓吃起來稍微偏酸了些。

可可歐蕾 140元／抹茶歐蕾 150元

Wednesday’s Flavor 小週末不只甜點美，飲品也很美，這次點了可可歐蕾及抹茶歐蕾都有美美的漸層色，香濃巧克力與鮮乳交織出迷人大理石紋路的可可歐蕾，入口後可可的苦甜風味相當濃厚，不會過於甜膩，另一杯抹茶歐蕾喝起來帶著特有的清爽茶韻，微苦的滋味與綿密鮮乳完美融合，抹茶控必點。

走過十個年頭，Wednesday’s Flavor 小週末依然能在競爭激烈的勤美商圈屹立不倒，靠的不僅是那超好拍的玻璃屋環境，更是每一份現點現做、誠意滿滿的甜點，無論是外酥內Q的草莓麻糬鬆餅，還是茶香細膩的紅烏龍草莓蛋糕，都能讓人感受到店家的用心，喜歡吃鬆餅的朋友這間你一定要筆記起來。

Wednesday’s Flavor 小週末

電話：04-23264070

地址：台中市西區美村路一段149巷11號

時間：13:00~19:00；公休日詳見官方IG

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

鬆餅 蛋糕 甜點 抹茶 美食 台中美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

絕美玻璃屋咖啡館！ 台中下午茶「Wednesday’s Flavor 小週末」隱身巷弄中 主打水滴型麻糬鬆餅

udn走跳美食／糖糖 台中勤美必吃甜點推薦！Wednesday’s Flavor 小週末隱身勤美商圈巷弄，開業十年依舊人氣不減，主打現烤「水滴型麻糬鬆餅」，不僅好拍更是美味，也是糖糖愛店之一，除

沒訂位吃不到！人氣韓式「無理 WULI」重磅回歸 全新裝潢超好拍 菜單加入義大利麵、維也納咖啡

udn走跳美食／糖糖 台中人久等了！台中人氣韓式料理「無理 WULI」於 11/9正式回歸，不僅裝潢質感大升級，更應景換上夢幻的聖誕新裝，絕對是近期台中最美的打卡餐廳，菜單部分也有大驚喜，除了招

台中一日遊｜北屯隱藏版情侶約會行程這樣排，紙箱王＋眷村文物館＋百萬夜景一次玩

說到台中約會景點，很多人第一時間會想到草悟道或勤美一帶，但這次小編想帶你們走一條更有驚喜感、拍照感又不無聊的北屯約會路線。從童心滿滿的紙藝世界、充滿懷舊氛圍的眷村文化，到傍晚直接登上山腰收下夕陽與夜景，這條路線不趕行程、很有故事感，非常適合情侶約會、曖昧升溫或想來點不一樣的台中一日遊。

台中質感糧倉風甜品店！嚴選小農食材，必點「白玉紅豆湯、方塊雪花冰」，四季皆宜的下午茶推薦

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 台中甜品推薦/台中冰品推薦/台中甜湯推薦 台中南屯有家網路上討論度超高的糧倉特色風格甜品店~涼糧甜品 ICE GRAIN。這家店隱身在大進街上，主打獨特的現代糧倉

開業8年！台中「全台最美藥局」熄燈 夢幻打卡場景成絕響

想去要快！自2017年開業至今、被譽為「全台最美藥局」，成為許多網美打卡景點的台中藥局「分子藥局」，宣佈因長期發展策略調...

隱身林間奢華旅宿　享受山居悠閒靜謐時光

坐在海邊等待新年曙光頗為浪漫，但若想要走奢華享受路線，我很推薦到山裡的奢華旅宿「遊獵羊灣」跨年過夜。隱身海拔1,000公尺的溪頭山中，拾階而上穿越一片竹林，眼前露天中庭顯得氣派，野炊台上藤編燈飾高掛、兩側架上擺滿了木柴。遊獵羊灣走森林系暖色調，空間兼具大自然的包覆和開放性，度假氛圍滿載加上一泊三食，讓人一入住哪都不想去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。