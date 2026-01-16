絕美玻璃屋咖啡館！ 台中下午茶「Wednesday’s Flavor 小週末」隱身巷弄中 主打水滴型麻糬鬆餅

台中勤美必吃甜點推薦！Wednesday’s Flavor 小週末隱身勤美商圈巷弄，開業十年依舊人氣不減，主打現烤「水滴型麻糬鬆餅」，不僅好拍更是美味，也是糖糖愛店之一，除了招牌鬆餅，現場還有多款手作戚風蛋糕可供選擇，是情侶約會、姊妹下午茶聚會的最佳首選。

Wednesday’s Flavor 小週末位置

Wednesday’s Flavor 小週末的位置真的非常低調，就藏身在美村路一段149巷裡，沒有顯眼的招牌，就在做咖啡斜對面，只要經過這你一定會被這棟全透明的玻璃屋建築給吸引，大面積的落地窗讓陽光自然灑進店內，搭配簡約的純白牆面與點綴其間的綠色植栽，這種清爽的質感，讓人還沒進門就忍不住想多拍幾張照片。

Wednesday’s Flavor 小週末裝潢

踏進Wednesday’s Flavor 小週末，立馬被那充滿質感的玻璃屋設計給吸引，靠窗的位置是店內最搶手的區域，陽光灑落在木質餐桌與嫩綠色植栽上，營造出一種放鬆的透明感，坐在這喝下午茶真的非常愜意。

室內牆面採用細緻的格柵紋理，搭配垂吊的極簡風格燈泡，光影層次分明，深色的座椅與純白牆面形成對比，讓整體空間顯得沉穩而不失文青質感。

Wednesday’s Flavor 小週末菜單

除了菜單上的招牌現烤麻糬鬆餅，還有其他手作甜點陳列在前方的甜點櫃中。

草莓麻糬鬆餅 300元

來到Wednesday’s Flavor 小週末，絕對不能錯過他們家的招牌「現烤水滴型鬆餅」，這次趁著草莓季，糖糖點了這份光看外表就讓人少女心噴發的草莓麻糬鬆餅。

八片水滴型鬆餅像花瓣一樣整齊排開，上頭點綴著飽滿多汁的新鮮草莓與輕盈鮮奶油，正中間還豪邁地放上一大杯香草冰淇淋，視覺感直接拉滿。

鬆餅外皮烤得酥脆香濃，咬開後裡面竟然藏著軟Q的麻糬！外酥內綿密的層次感，搭配冰涼的冰淇淋與酸甜草莓，層次相當豐富，好吃不甜膩。

紅烏龍草莓蛋糕 160元

這道蛋糕以獨特的紅烏龍戚風為基底，外觀呈現優雅的茶褐色，與鮮紅的草莓形成強烈對比，戚風蛋糕體入口綿密且保水度佳，咀嚼間散發出淡淡的紅烏龍茶清香，中間夾層抹上質地輕盈、爽口不膩的鮮奶油，並嵌入大顆的新鮮草莓，不過草莓吃起來稍微偏酸了些。

可可歐蕾 140元／抹茶歐蕾 150元

Wednesday’s Flavor 小週末不只甜點美，飲品也很美，這次點了可可歐蕾及抹茶歐蕾都有美美的漸層色，香濃巧克力與鮮乳交織出迷人大理石紋路的可可歐蕾，入口後可可的苦甜風味相當濃厚，不會過於甜膩，另一杯抹茶歐蕾喝起來帶著特有的清爽茶韻，微苦的滋味與綿密鮮乳完美融合，抹茶控必點。

走過十個年頭，Wednesday’s Flavor 小週末依然能在競爭激烈的勤美商圈屹立不倒，靠的不僅是那超好拍的玻璃屋環境，更是每一份現點現做、誠意滿滿的甜點，無論是外酥內Q的草莓麻糬鬆餅，還是茶香細膩的紅烏龍草莓蛋糕，都能讓人感受到店家的用心，喜歡吃鬆餅的朋友這間你一定要筆記起來。

Wednesday’s Flavor 小週末

電話：04-23264070

地址：台中市西區美村路一段149巷11號

時間：13:00~19:00；公休日詳見官方IG

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」