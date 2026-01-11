「彰化月影燈季-跳跳馬戲團」歡樂開燈 櫻桃小丸子、Rody跳跳馬可愛登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣觀光局表示「2026彰化月影燈季」已自去年12/27在八卦山大佛風景區盛大開燈，展期至03/01，每日17:30-22:00亮燈。今年燈季特別與孩子們的兒時玩伴—來自義大利的跳跳馬 Rody 合作，將八卦山大佛風景區化身為一座大型跳跳馬馬戲樂園。現場布置有各種歡樂逗趣的馬戲元素燈組、旋轉木馬以及互動拍照裝置，並搭配絢麗燈光秀，為親子、情侶與朋友帶來沉浸式視覺體驗。

▲八卦山大佛變身巨型跳跳馬馬戲樂園。 圖：「2026彰化月影燈季」官網／翻攝

本屆燈季亮點包括：巨型 Rody 與櫻桃小丸子聯名主燈，搭配原版主題曲與中文配音廣播，呈現歡樂聲光饗宴。週五至週日限定雷射光雕秀，結合特別編寫的光影效果與音樂，增添夜間觀賞趣味。彰化子弟九把刀最新賀歲片《功夫》特別版雷射光雕秀，帶領觀眾進入奇幻功夫世界，視覺震撼十足。

八卦山大佛風景區將成為親子互動、浪漫拍照與沉浸式觀展的首選地點，遊客不僅能欣賞巨型燈組與光影秀，更能與 Rody 及櫻桃小丸子一同留下美好回憶。

