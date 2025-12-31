彰化年度燈會回歸！2026彰化月影燈季「跳跳馬戲團」亮相

快訊

▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


2026彰化月影燈季於八卦山大佛風景區正式點燈，今年以《跳跳馬戲團》為主題，迎接馬年的到來，將整座園區打造成充滿童趣與驚喜的燈光馬戲樂園。燈影在步道間延伸，搭配旋轉木馬、互動燈組與拍照裝置，讓夜晚的八卦山多了幾分夢幻氣息，也成為冬季夜遊的新亮點。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


人氣角色現身，燈海中滿是童心

展區中最吸睛的，莫過於巨型「Rody跳跳馬」與「櫻桃小丸子」燈組驚喜登場。熟悉的角色融入馬戲場景之中，搭配原版主題音樂與中文配音旁白，讓人彷彿走進動畫世界。無論是親子家庭，還是喜歡拍照打卡的旅人，都能在燈影之間，找到屬於自己的快樂瞬間。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


聲光展演升級，夜晚更加精彩

今年彰化月影燈季全面升級聲光效果，燈組不再只是靜態展示，而是結合動態光影與音樂節奏，讓整個園區更具沉浸感。每逢週五至週日，更加碼推出限定雷射光雕秀，雷射光束在夜空中交錯閃耀，為八卦山夜晚增添震撼視覺體驗，也讓賞燈行程更值得期待。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


65天免費開放，慢慢走進彰化夜色

2026彰化月影燈季展期長達65天，從即日起一路展出至2026年3月1日，每晚17:30至22:00免費開放參觀。無論是下班後的散步時光，或是假日安排的輕旅行，都能在燈光陪伴下，慢慢感受彰化夜晚的溫度與節慶氛圍，留下屬於這個冬天的美好回憶。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【2026彰化月影燈季】

活動期間：即日起至2026年3月1日（17:30–22:00）

活動地點：彰化八卦山大佛風景區


※文章僅提供活動相關資訊,並非活動聯繫窗口


