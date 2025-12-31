彰化年度燈會回歸！2026彰化月影燈季「跳跳馬戲團」亮相

台中沙鹿不只有迷人的海線夕陽與文青老街，其實還藏著幾間能讓人「靜下來」的特色茶館。這次小編特地放慢步調，展開一場療癒系的「沙鹿茶香巡禮」。從能圍爐烤奶、烤柳丁，充滿煙火氣息的《三茶一生》，到書香滿溢、宛如穿越老上海時光的《邊春苑》，再到讓人彷彿置身京都小町的《緩衝茶館》，每一間都用不同的方式詮釋「喝茶」這件事。午後陽光灑落木窗、茶香在空氣中緩緩流動，在這裡小編不只是品茶，更像是讓心重新被安放的過程。

2025-12-30 10:00