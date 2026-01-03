以建築書寫清水眷村！磚牆、水泥、波浪板共築藝術亮點





《層疊的空間》由藝術家唐藝庭創作，作品從一個看似日常卻深刻的命題出發——房屋在被居住之後，才真正成為家。每一棟住宅都因居住者而改變結構、累積故事，眷村的房舍更在不同世代的使用中不斷生長，形塑出獨一無二的生活樣貌。





▲圖片來源：IG@dust._journey





建材堆疊出的生活軌跡

藝術家透過不同時期的建材，推衍曾經存在於眷村裡的生活軌跡。磚牆、水泥、馬賽克與波浪板，象徵著時間中不斷添加與改造的痕跡，從早期的黑瓦屋頂、編竹夾泥牆，到後來高低起伏、錯綜複雜的空間與巷弄，層層交織出清水眷村多重歷史與族群文化的樣貌。





▲圖片來源：IG@dust._journey





窗口，成為觀看過去的景

作品以過往影像中的建築為發想，細細探尋現存建材留下的痕跡，將不同材質重新拼接、構成房屋的「窗口」。透過壓克力凹版轉化為觀看的介面，觀者彷彿站在現在，向過去投射目光，延伸住宅的量體想像，讓記憶在空間中被再次喚起。





▲圖片來源：IG@dust._journey





家的集合體，持續生成中

此次展覽不只是單一建築的再現，而是一個由水泥、木作、密集板與顏料所構成的「家的集合體」。在清水眷村文化園區的場域中，作品與老屋共構，讓觀者在行走、停駐與凝視之間，重新理解家如何在時間裡被層疊、被保存，也持續生成。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【層疊的空間】

展覽地點：清水眷村文化園區 西2號房舍





