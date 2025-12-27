快訊

彰化「吳家牛舌餅」 排隊必買伴手禮！薄脆牛舌餅脆片香酥不膩 越吃越涮嘴

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

感謝好姐妹分享，終於吃到傳說中超難買的彰化伴手禮「吳家牛舌餅 / 吳佳餅舖」薄脆牛舌餅！

「吳家牛舌餅」（吳佳餅舖）這間位於彰化縣福興鄉的餅舖，據說是「香酥薄片牛舌餅脆片」的創始店，每天限量現烤，想買要排隊抽號碼牌，每人限購5包，號碼牌抽完就沒了，非~~~常地難買呀！

吳家牛舌餅的特色是將牛舌餅製成了極薄的餅乾狀，口感酥脆、香甜好吃很涮嘴，一不小心就會吃掉好幾塊，難怪這麼受歡迎。

【吳家牛舌餅（吳佳餅鋪）】

電話：04-7771956 / 0958-682781

Line：0958682781

地址：506彰化縣福興鄉員鹿路一段393號

營業時間：10:00-15:00(10:00。11:00。12:00。14:00。15:00。以上整點出爐販售。)

公休日：星期三、星期日、國定例假日

吳家牛舌餅（吳佳餅鋪） FB 粉絲頁

吳佳餅舖︱購買方式

吳家牛舌餅(吳佳餅鋪)目前的購買方式以「現場零售」、「預約宅配」、「預約來店自取」為主，詳述如下。另外，在網購、鹿港老街也有人代購，價格會更貴一些，這部分有需要請自行 Google 查詢(注意評價喔)。

現場購買

🔺09:50 發號碼牌（每人限 1 張、限購 5 包）

🔺出爐販售時段：10:00 / 11:00 / 12:00 / 14:00 / 15:00

🔺號碼牌發完就無法購買

預約宅配

🔺週一～三出貨(依序排單)

🔺僅限整箱出貨（20 包）

🔺每箱運費 80 元(無免運)

預約來店自取

🔺來店預約自取：週五、週六

🔺依序排單

吳家牛舌餅菜單價格、保存方式

吳家牛舌餅全素、常溫保存 30 天（放陰涼處），口味與價格說明如下：

🔺椒鹽脆片 10 片 130 元

🔺蜂蜜脆片 10 片 130 元

🔺黑糖脆片10 片 130 元

吳佳餅舖︱牛舌餅介紹

蜂蜜脆片牛舌餅

蜂蜜脆片牛舌餅，一份10片130元。牛舌餅因為餅體極薄，一咬下口、咀嚼時會有「喀滋、喀滋」的酥響超脆，蜂蜜脆片表層有一層亮亮的蜂蜜糖衣，甜味柔和不厚重，好吃！

黑糖脆片牛舌餅

黑糖脆片牛舌餅，一份10片130元。黑糖口味表層一樣涮有亮亮的黑糖糖衣，黑糖香氣非常突出，但吃起來不會膩。每一片都有自然的黑糖焦香，這個也好吃耶！配茶配咖啡都很搭。

吳佳餅舖︱評價

吳家牛舌餅吃過一次就會懂為什麼人氣這麼高~ 薄得像紙、脆得像餅乾，再配上簡單卻迷人的糖衣，香甜涮嘴，忍不住一口接一口呀！

吳佳餅舖︱常見問題

Q1. 吳家牛舌餅口味有哪些？價格是多少？

A1. 目前有 椒鹽脆片、蜂蜜脆片、黑糖脆片 3 款，每包 130 元。

Q2. 吳家牛舌餅產品是素食可吃的嗎？保存期限多久？

A2. 是 全素，常溫保存 30 天（需放在陰涼處）。

Q3. 吳家牛舌餅現場購買有限制嗎？

A3. 有。現場 09:50 發號碼牌，發完為止（每人限 1 張、限購 5 包）

每日出爐販售時間為：10:00、11:00、12:00、14:00、15:00

吳家牛舌餅（吳佳餅鋪）

電話：04-7771956 / 0958-682781

Line：0958682781

地址：506彰化縣福興鄉員鹿路一段393號

營業時間：10:00-15:00(10:00。11:00。12:00。14:00。15:00。以上整點出爐販售。)

公休日：星期三、星期日、國定例假日

文章來源：涼子是也

udn走跳美食

追蹤

