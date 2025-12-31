台中后里「3大人間仙境」一次玩！落羽松秘境、透明獨木舟、火炎山景觀餐廳全收錄
當小編說「台中后里有仙境」時，朋友一開始都不相信——直到小編把照片拿出來。這次小編特地安排了一趟后里秘境小旅行，三個景點各有特色：有琥珀色夢幻落羽松、有美到像國外的透明獨木舟湖景、還有能一邊吃甜點一邊眺望火炎山的景觀餐廳。如果你想找一個能拍照、散心、喝咖啡、又能親近大自然的地方，那這篇后里一日遊絕對必收！
台中景點｜泰安羽粼落羽松
琥珀色秋冬仙境，美到像走進童話森林
每年只要落羽松轉色，小編一定會來一次后里。而「泰安羽粼落羽松」更是台中落羽松的代表級景點。走進園區，迎面而來的是淡淡的松香，滿地被橙黃松葉覆蓋，像是鋪上一層蓬鬆的橘色羽毛。陽光透過高大的松樹灑下來，整片森林都變成琥珀色濾鏡，浪漫得不像話。
這裡不大，但每個角落都很好拍。小編直接坐在落羽松下放空，看風吹過松林，那個畫面真的太療癒。不少人會帶狗狗來散步，空間舒適又乾淨，是小編心中「小而精緻」的超棒景點。
地址：台中市后里區安眉路5號
電話：0980-708-090
營業時間：09:00–17:30（全年無休）
台中景點｜喜鵲方舟 Fairyland
仙氣湖面透明獨木舟！划船、拍照、看小動物一次滿足
第二站小編直接被美到語無倫次。「喜鵲方舟」真的像走進童話世界——湖泊、森林、稻田與藝術造景，隨便一拍都像在國外。最不能錯過的就是透明獨木舟，湖面倒影清晰到不可思議，小編坐上去的那一刻真的忍不住 WOW 出聲。
划在鏡面湖上，四周被綠意與山景包圍，那畫面美到像假的。園區也與動保團體合作，收容小馬、鹿、山羊等非犬貓動物，牠們自在活動，非常療癒。門票可折抵消費，小編覺得整體 CP 值很高。
地址：台中市后里區眉豐路28號
營業時間：11:00–18:00（週三公休）
台中景點｜恩典假期景觀餐廳
第一排火炎山絕景＋浮誇系蜜糖吐司，完美下午茶行程
第三站來到讓小編一秒靜下來的「恩典假期景觀餐廳」。這裡正對火炎山，被稱為「台版富士山第一排」。天氣好時整片山勢就在眼前，非常壯觀。小編點了一份浮誇系蜜糖吐司，酥脆吐司搭配冰淇淋、蜂蜜與鮮奶油，甜而不膩，下午茶時光超 Chill。
園區腹地寬廣，還有泡腳池、拍照造景與綠地步道，親子與情侶都很適合。如果時間充裕，甚至可以直接入住園區民宿，隔天早上看火炎山日景會更美。
地址：台中市后里區月眉北路486號
電話：04-2683-0090
營業時間：12:00–20:00（僅營業五、六、日）
台中景點｜后里 3 大人間仙境一日遊行程表
10:00 泰安羽粼落羽松｜漫步琥珀色森林、拍照放空
12:00 前往喜鵲方舟（車程約 10 分鐘）
12:30 喜鵲方舟 Fairyland｜透明獨木舟＋動物互動＋園區午茶
15:00 前往恩典假期（約 8 分鐘）
15:20 恩典假期景觀餐廳｜火炎山景＋蜜糖吐司下午茶
17:00 結束輕鬆充電的一天，或原地欣賞夕陽
台中景點｜后里 3 大人間仙境常見問題
泰安羽粼落羽松什麼時候最美？
每年 12 月至 1 月為最佳觀賞期，顏色最橙黃、畫面最夢幻。
喜鵲方舟需要預約嗎？
目前採預約制，透明獨木舟假日很快額滿，建議提前向官方粉專詢問。
恩典假期的門票可以全額折抵嗎？
可以折抵等值餐點，整體消費相當划算。
這三個景點適合親子同行嗎？
非常適合，尤其喜鵲方舟為親子與動物友善園區，小朋友會玩得很開心。
