清水眷村最新主題展！用互動喚醒童年回憶 玩樂記憶全開

《清眷俱樂部‧玩樂進行式》以「娛樂文化」為策展核心，策展人柯沛瀅透過互動設計與多重感官經驗，重新梳理眷村生活中那些看似平凡卻深刻的玩樂記憶展覽不只是重現場景，更嘗試引領觀眾進入「文化再現」的脈絡之中，讓童玩、聲響與影像成為理解世代生活方式的入口。觀者在參與的過程中，既是回憶者，也是體驗者，讓記憶不再停留在展示櫥窗，而是在身體與情感中重新被喚醒。


童年泡泡與假日記憶，開啟一座時光機

走進「主題假日回憶」展區，映入眼簾的是被透明壓克力球包覆的復古童玩，搭配圓潤的球狀裝置，彷彿一顆顆漂浮在空間中的記憶泡泡。這些曾經輕易就能帶來快樂的小物，被重新安置於入口意象並陳的展間裡，如同攤開的一座童年時光機，讓觀者在步入展場的第一刻，就被拉回那個假日總是充滿期待的年代。


舞會與巷口遊戲，青春正在發生

展場中央的「社交舞會」區域，重現眷村青春記憶中不可或缺的社交場景。舞曲、影像與空間交織出一種既熱鬧又靦腆的青春氛圍，讓人理解當年社交儀式所承載的情感想像。沿著動線前行，來到「巷口遊戲」展區，則彷彿走進一條熟悉的村內巷道：不用玩具店，只靠空地、石頭、粉筆與一群願意一起追逐嬉鬧的夥伴，就能讓整個午後充滿笑聲，重現那個全村皆樂的純真時代。


冰果室與興趣記憶，午後的溫度仍在

讓人會心一笑的「冰果室」場景，不只是賣冰的地方，更是眷村居民交流情感的午後據點。在這裡，時間彷彿慢了下來，日常對話與清涼滋味交織成一種專屬於那個年代的生活節奏。而「興趣記憶」展區，則帶領觀眾回到沒有網路與電玩的童年，透過摺紙飛機、套圈圈、抽紙牌等簡單卻充滿創意的遊戲，邀請不同世代的觀眾，一同感受那份單純卻深刻的眷村童年記憶。


【清眷俱樂部‧玩樂進行式】

展覽期間：即日起至12月31日

展覽地點：清水眷村文化園區主題展間(西5號房舍)


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


