清水眷村最新主題展！用互動喚醒童年回憶 玩樂記憶全開





《清眷俱樂部‧玩樂進行式》以「娛樂文化」為策展核心，策展人柯沛瀅透過互動設計與多重感官經驗，重新梳理眷村生活中那些看似平凡卻深刻的玩樂記憶。展覽不只是重現場景，更嘗試引領觀眾進入「文化再現」的脈絡之中，讓童玩、聲響與影像成為理解世代生活方式的入口。觀者在參與的過程中，既是回憶者，也是體驗者，讓記憶不再停留在展示櫥窗，而是在身體與情感中重新被喚醒。





▲圖片來源：IG@dust._journey





童年泡泡與假日記憶，開啟一座時光機

走進「主題假日回憶」展區，映入眼簾的是被透明壓克力球包覆的復古童玩，搭配圓潤的球狀裝置，彷彿一顆顆漂浮在空間中的記憶泡泡。這些曾經輕易就能帶來快樂的小物，被重新安置於入口意象並陳的展間裡，如同攤開的一座童年時光機，讓觀者在步入展場的第一刻，就被拉回那個假日總是充滿期待的年代。





▲圖片來源：IG@dust._journey





舞會與巷口遊戲，青春正在發生

展場中央的「社交舞會」區域，重現眷村青春記憶中不可或缺的社交場景。舞曲、影像與空間交織出一種既熱鬧又靦腆的青春氛圍，讓人理解當年社交儀式所承載的情感想像。沿著動線前行，來到「巷口遊戲」展區，則彷彿走進一條熟悉的村內巷道：不用玩具店，只靠空地、石頭、粉筆與一群願意一起追逐嬉鬧的夥伴，就能讓整個午後充滿笑聲，重現那個全村皆樂的純真時代。





▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey





冰果室與興趣記憶，午後的溫度仍在

讓人會心一笑的「冰果室」場景，不只是賣冰的地方，更是眷村居民交流情感的午後據點。在這裡，時間彷彿慢了下來，日常對話與清涼滋味交織成一種專屬於那個年代的生活節奏。而「興趣記憶」展區，則帶領觀眾回到沒有網路與電玩的童年，透過摺紙飛機、套圈圈、抽紙牌等簡單卻充滿創意的遊戲，邀請不同世代的觀眾，一同感受那份單純卻深刻的眷村童年記憶。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【清眷俱樂部‧玩樂進行式】

展覽期間：即日起至12月31日

展覽地點：清水眷村文化園區主題展間(西5號房舍)





