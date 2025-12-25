石岡冬季盛事回歸！2025花漾藝術燈節打造山城夜景最長展期





歲末迎新之際，台中山城最具代表性的冬季盛事2025石岡花漾藝術燈節將於12月24日正式登場。今年以「石岡水漾．百果奇緣」為主題，將自然水景、在地農產與藝術創作巧妙融合，串聯零蛋月台、綠六廣場與東豐綠廊，打造一座在夜色中緩緩甦醒的光影小鎮。燈節展期橫跨聖誕節、元旦與農曆春節，成為山城冬季最溫暖、也最值得造訪的風景。





▲圖片來源：台中市石岡區公所FB





水與果香交織，訴說石岡的土地故事

邁入第七屆的石岡花漾藝術燈節，持續以自然為靈感，將「水」作為燈景故事的起點，象徵石岡孕育萬物的生命脈動；「果香」則化為燈飾中最鮮明的色彩，呈現地方農產的豐饒與人情溫度。透過藝術設計與永續理念的結合，燈節不只是一場視覺饗宴，更像是一段關於土地、記憶與祝福的夜間散步。





▲圖片來源：台中市石岡區公所FB





主燈星願沙鐘，收藏時光與祝福的瞬間

今年燈節主燈〈星願沙鐘〉成為全場最吸睛的存在。以星光、雪花與水果圖騰構成的沙鐘造型，光影如時間緩緩流動，象徵將願望與祝福珍藏於燈影之中。結合動畫、音樂與AR互動拍照體驗，讓賞燈不只是觀看，而是能被記錄、被分享的溫柔時刻，也成為夜拍族與情侶旅人最愛的打卡焦點。





▲圖片來源：台中市石岡區公所FB





四大燈區串聯，走進會呼吸的光影山城

燈節燈區自綠六廣場一路延伸至石岡橋與豐勢路入口，完整串聯山城主要街廓。「果鄉漫遊」燈區以復古遊戲與藍皮火車為靈感，滿載葡萄、柑橘與柚子的石岡號展現農產生命力；石岡橋化身為暖橘與藍綠交織的「橙香光橋」，夜色中如霧光流動；和盛公園的「繽紛蝶境」則以蝴蝶與森林為主題，打造彷彿會呼吸的光影秘境，讓人不知不覺放慢腳步，沉浸在山城的靜謐與浪漫之中。





▲圖片來源：台中市石岡區公所FB

▲圖片來源：台中市石岡區公所FB





【2025石岡花漾藝術節】

活動期間：2025/12/24–2026/02/22

活動地點：零蛋月台、綠六廣場、東豐綠廊





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





延伸閱讀>>台中東區聚餐首選！最低258元起 豬排x咖哩x麻辣燙全解鎖！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」