台中免費聖誕打卡點！粉紅樹海 × 霓虹老宅超吸睛 掀打卡潮





每年聖誕節，瓦庫燒肉總會以精心打造的外觀造景吸引全台旅客造訪。今年主題更突破以往，以「粉紅聖誕屋」作為主視覺，率先在台中火車站周邊點亮節慶氛圍。日式老宅在粉色霓虹的包覆下呈現全然不同的樣貌，既保留建築的復古質地，又添上彷彿童話世界般的俏皮質感。夜間燈光一亮，整條街道都因這座粉紅薑餅屋而顯得更具節慶氛圍，成為市區最早開拍的耶誕限定景點。





▲圖片來源：IG@dust._journey





老宅 × 粉紅霓虹：打造漫畫般的夢幻薑餅屋意象

瓦庫燒肉的外觀造型一向擅長將老宅魅力與節慶創意融合，今年更以粉紅燈條細緻描繪屋簷、窗框與門面，讓建築立面呈現明確的輪廓線條，宛如看見手繪分鏡躍出現實。霓虹光暈讓牆面呈現柔亮色彩，視覺上彷彿置身粉紅薑餅屋。這樣的做法不僅讓老宅語彙被重新轉譯，也讓節慶裝置更具識別性與討喜度，成為今年台中最具話題性的街景之一。





▲圖片來源：IG@dust._journey





粉紅耶誕樹海與大型打卡牆，加倍放大節慶氛圍

除了主建築外，店鋪側邊延伸出的粉紅耶誕樹海更是吸引網美與旅客駐足的亮點。隨風微動的樹飾與燈海共同形成柔和的色彩層次，使整個戶外空間具備沉浸式的拍照魅力。此外，入口的大型打卡牆以節慶元素呈現，無論白天或夜間都能捕捉到極佳的拍攝畫面。瓦庫燒肉把節慶裝置與建築本體連結得自然又協調，讓拍照不再只是取景，而是真正走進一個被粉色氣氛包圍的聖誕限定場景。





▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey





免費拍照熱門點再度誕生：台中聖誕節的年度儀式感

瓦庫燒肉聖誕變裝已成為台中冬季的一項城市記憶，每年吸引大量遊客專程拍照。今年的粉紅主題又比往年更具辨識度，從造景細節到光影氛圍都展現高度完成度。即便未入店用餐，路過也能免費拍攝，是市區少見皆可參與的節慶亮點。隨著聖誕腳步接近，這座粉紅聖誕屋勢必成為台中五月台最先爆紅的拍照景點，而瓦庫燒肉也再度以創意點亮城市的年末夜色。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【瓦庫燒肉聖誕造景】

景點位置：台中瓦庫燒肉





