南投最新打卡景點！春秋山林美到像仙境～足浴＋珍奶＋山景一次滿足

邊泡腳邊喝春水堂？這不是夢！南投最新打卡點「春秋山林」把山景、珍奶和足浴一次集滿！從早上開門卡位餐廳，到午後躺椅放空、孩子玩戲水，大人小孩都能找到屬於自己的療癒角落。門票年底前還能折抵100元，快趁秋冬好天氣，一起上山享受這份詩意的幸福吧！

南投景點｜春秋山林

春水堂山景餐廳｜珍奶與三寶飯的完美午餐時光

來到春秋山林，第一站當然要先攻【春水堂山景餐廳】。餐廳10點開門建議提早卡位，大片落地窗外是一片青翠山景，陽光灑進木質空間，氣氛愜意滿分，點上一份經典的「三寶飯」，搭配半熟蛋與嫩口叉燒，肉質不乾柴、份量十足，再來一份「天鵝蘿蔔絲酥」，外層金黃酥脆、內餡滿滿蘿蔔絲香氣，最後配上經典珍珠奶茶，一口甜、一眼綠，幸福感滿點。

坐落於南投群山環抱的【春秋山林】，是春水堂跨足山林旅遊的全新據點。以「在山裡喝珍奶、看風景、品佳餚」為靈感打造的【春水堂山景餐廳】，在試營運期間推出多達110道獨家料理與創意茶飲，讓饕客在詩意山景中展開味覺之旅。餐廳與頂級會館「秋の山」廚藝團隊聯手研發，融合春水堂多年餐飲底蘊，以煎、煮、炒、炸、蒸、滷等多元手法呈現新台灣融合菜，嚴選在地食材，從肉類、海鮮到小點，共推出65道經典佳餚，誠意十足、風味多層。

這裡不只復刻了最經典的珍奶始祖風味，更首度推出45款創意飲品系列，包含文人壺泡茶、水果冰沙與氣泡飲，為山中午後帶來沁涼驚喜。不論是賞山景喝珍奶，或是享受下午茶，春秋山林餐廳都完美融合「茶飲文化 × 山林美學」，讓人一次體驗春水堂精神與南投自然氣息。

快哉亭足浴區體驗｜泡腳看山景

吃飽飯後別急著離開，園區內的【足浴區－快哉亭】是許多遊客最愛的角落。在這裡，可以坐在木質長椅上，將雙腳浸入溫熱泉水，一邊欣賞層層山巒、一邊啜飲養身茶，讓平日緊繃的雙腿與思緒瞬間放鬆。

「快哉亭」位於餐廳旁，被綠意包圍，溫潤泉水搭配茶香暖意，構成最舒心的山林體驗。即使只泡上十分鐘，也能感受到被山風與暖湯包圍的療癒感受。

山系製販所｜手作體驗 × 選物 × 下午茶

園區內的【山系製販所】是春秋山林最具人氣的療癒角落。這裡販售南投在地文創選物、茶葉、香氛，也提供香氛皂、木製吊飾等手作課程，親手創造屬於自己的小小溫度。

販售區旁還提供以春水堂茶飲為靈感的冰淇淋與雞蛋糕，香氣淡雅、甜而不膩，是山林午後最好的休憩搭配。

親子戲水區 × 放鬆休憩椅

園區設有【親子戲水區】，孩子可在淺水池玩水，大人則可在木質躺椅休息放空，享受被山景包圍的悠閒時光。

這裡動線寬敞、視野開闊，是親子與家庭遊客都喜愛的輕旅行空間。

春秋山林

地址：南投縣國姓鄉北原路30-16號

電話：04-92462667

營業時間：10:00～20:00

這裡不只是南投最新景點，更是讓身心被療癒的地方。能喝珍奶賞山景，也能泡足湯、逛選物店、玩水放鬆，用最慢步調體驗自然與人文的山林日常。

春秋山林一日行程規劃

時間行程內容推薦體驗 / 亮點
10:00抵達春秋山林提早入園、卡位春水堂山景餐廳座位
10:30足浴區放鬆邊泡足湯邊看山景，享受一杯養身茶
11:00春水堂午餐時光三寶飯＋珍珠奶茶、天鵝蘿蔔絲酥必點
13:00山系製販所手作體驗、南投選物、下午茶甜點
15:00親子戲水區孩子玩水、大人休息放空
16:30散步園區拍照打卡、看山景夕陽

南投新景點春秋山林！

https://youtube.com/shorts/WmGzkEI9j5k

南投景點春秋山林常見問題

春秋山林門票多少？目前有優惠嗎？

春秋山林入園門票為150元，2025/12/31前可折抵館內消費100元（6歲以下免費）。

春秋山林適合親子或長輩同行嗎？

非常適合！園區動線平緩清楚，戲水區與休憩椅完整，長輩、小孩都能放鬆享受。

春秋山林可以帶寵物入園嗎？

可，需放置於提籠或推車內，僅指定區域可活動。

春秋山林有哪些必玩與必拍亮點？

春水堂山景餐廳（珍奶 × 三寶飯 × 天鵝蘿蔔絲酥）

足浴區快哉亭（泡腳看山景）

山系製販所（選物 × 手作 × 下午茶）

親子戲水區與休憩躺椅

