2025台中米其林必比登美食！這4家在地人激推，你吃過幾家？

最近是不是又在想：「台中哪裡有好吃又不貴的小吃？」別擔心，今年 2025 米其林必比登名單 已經出爐，台中果然美食滿滿，從早上的炒麵豬血湯、午間人氣麵館，到深夜排隊爌肉飯，全都榜上有名！這些店不只價格親民，味道更是讓在地人一吃成主顧。想知道哪幾家入選、又有哪些必點招牌？那就一起收下這份「台中必比登美食地圖」，跟著吃遍米其林評審都愛的好味道吧！

台中美食｜阿坤麵

阿坤麵：台中人早餐靈魂代表，炒麵配豬血湯的經典組合

如果要說哪一碗麵最能代表台中的早晨，那肯定非「阿坤麵」莫屬。這家藏身在南區巷弄的老店，開業數十十年，是不少在地人從小吃到大的記憶味道。清晨六點不到，店門口已經出現人潮，無論是上班族、學生，還是遠道而來的饕客，大家都為了那一盤樸實無華卻超療癒的炒麵而來。

阿坤麵最經典的吃法，就是炒麵配豬血湯。這裡的炒麵其實不是真正「炒」的，而是以水煮黃麵搭配肉燥、韭菜與豆芽，讓麵條帶著彈性卻不油膩，吃起來清爽順口。最靈魂的部分，當然是那一匙台中人熟悉的東泉辣椒醬，再加一點店家自製的蒜香辣醬，整個香氣層次立刻被拉滿。

而那碗豬血湯，更是台中早餐文化裡不可或缺的靈魂配角。豬血切得厚實大塊，入口滑嫩不腥，搭配薑絲與蔥花提味，湯頭清甜帶韻。喝一口湯，再夾一口麵，就是最單純又滿足的台式早晨。許多老顧客都說：「阿坤麵不是在吃飽，而是在吃回憶。」那份熟悉的味道，早已成為台中人的日常儀式感。

入選 2025 米其林必比登推薦，更讓阿坤麵再度掀起話題。雖然只是路邊小吃，但無論口味、用心程度或價格親民度，都完美詮釋了「必比登」精神──平價卻令人難忘的美味。

店家資訊



地址：臺中市中區平等街142號



電話：0955-923-877



營業時間：6:30–13:00（週三、四公休）



台中美食｜繡球麵店

繡球麵店：一週只開三天！排隊人潮不斷的隱藏版麵館

台中的麵店百百種，但要說到「最難吃到」的一家，那肯定非繡球麵店莫屬。這間被列入 2025 米其林必比登名單的超人氣麵館，一週只開三天，沒訂好時間根本吃不到！繡球麵店開在老社區裡，外觀低調卻長年排隊，中午剛開門，門口就擠滿熟客與外地饕客。

大家都是為了那碗青蔥肉排湯麵而來，湯頭清爽卻濃郁有層次，帶著自然甜味。肉排炸得金黃酥香、外脆內嫩，配上店家特製沾醬，一口咬下香氣炸裂。

繡球麵店也以每日現做小菜聞名。花生豆腐是必點，看似豆花卻完全不含豆類，以花生製成，綿密入口即化，是台中少見的傳統手作滋味。

店家資訊



地址：臺中市西區中興街102號



電話：0975-892-139



營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00（週一–週四公休）



台中美食｜功夫上海手工魚丸

功夫上海手工魚丸：復古攤車風的職人麵館

功夫上海手工魚丸外觀像懷舊攤車，卻以扎實手藝入選 2025 米其林必比登推薦。店內以老上海風格的木質裝潢搭配昏黃燈光，散發濃濃懷舊味。

推薦必吃「上海蔥油拌麵」，油蔥與醬油香氣一上桌就撲鼻而來，拌勻後滑順帶勁，是最純粹的香氣享受。愛吃辣的不能錯過「老麻抄手」，花椒香麻、辣而不嗆，搭配手工餛飩皮，味道層次豐富。

店家資訊



地址：臺中市西區中美街380號



電話：0932-618-038



營業時間：11:30–14:00、17:00–20:00（週日公休）



台中美食｜夜間部爌肉飯

夜間部爌肉飯：台中宵夜霸主！排隊也要吃到的深夜美味

夜間部爌肉飯自 2025 入選必比登後人氣更旺，開店後不久立刻排隊。爌肉以傳統滷汁燉煮，油亮卻不膩，肥瘦比例完美，入口即化。

魯排骨飯同樣受到歡迎，厚實入味的排骨搭配酸菜、辣菜脯與辣油，自由搭配出個人風味，是台中人深夜的日常慰藉。

店家資訊



地址：臺中市西區精誠路109號



電話：04-2320-0735



營業時間：17:00–02:00



台中一日遊行程規劃

時間段 推薦店家 必點餐點 體驗亮點 早上 08:00–10:00 阿坤麵 炒麵、豬血湯 台中人最愛的經典早餐組合，搭配東泉辣椒醬最對味 中午 11:30–13:30 繡球麵店 青蔥肉排湯麵、花生豆腐 一週只開三天，花生豆腐綿密濃香、每日小菜超搶手 下午 17:00–18:30 功夫上海手工魚丸 上海蔥油拌麵、老麻抄手、魚丸湯 復古攤車風格店面，拌麵香氣濃郁、抄手麻辣過癮 晚上 22:00 夜間部爌肉飯 爌肉飯、魯排骨飯 深夜排隊名店，肉質軟嫩入味，配酸菜與辣油最過癮

台中米其林必比登推薦

台中必比登美食常見問題

台中美食「功夫上海手工魚丸」有什麼推薦餐點？



這間店以復古攤車風格出名，招牌「上海蔥油拌麵」香氣十足。想吃辣的話，「老麻抄手」麻得過癮，「魚丸湯」清甜順口，是許多老饕的最愛。





台中有什麼好吃的控肉飯？



夜間部爌肉飯是台中宵夜王者！百元有找，搭配三樣配菜與滷汁香氣，肉質軟嫩又不油膩。排骨飯也超人氣，加酸菜與辣菜脯最過癮。





台中美食「阿坤麵」必點什麼？



必點炒麵與豬血湯！加東泉辣椒醬或店家自製辣醬更香，豬血湯 30 元平價又大碗，是台中最具代表性的早餐之一。





有哪些入選2025米其林必比登的台中美食？



阿坤麵、繡球麵店、功夫上海手工魚丸與夜間部爌肉飯都榜上有名，涵蓋從早餐到宵夜，是台中人一致推崇的必吃名單。





