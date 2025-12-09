嗨翻卦山村！ 彰化「卦山耶誕Holiday」12/13登場 市集、音樂、趣味競賽共度暖心周末

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接聖誕節到來，彰化縣政府將於12/13（六）至12/14（日），連續兩天在卦山村舉辦「2025卦山耶誕 Holiday」活動。屆時卦山村將搖身一變成為充滿濃厚節慶氛圍的夢幻小鎮，透過璀璨燈飾與悠揚樂聲，邀請民眾一同度過暖心的週末假期。

為活絡節慶氣氛並促進觀光消費，活動期間每日15:00-20:00，現場將串聯在地優質商家舉辦「耶誕市集」，網羅耶誕限定甜點、香料熱紅酒、日式壽司、造型雞蛋糕及手作工藝品。此外，現場更邀請偽大叔樂團主唱林宥丞 Yoson、Holiday 樂團成員喬喬 JoJo、圓仔花樂團等藝人輪番獻唱；更有派對音樂品牌 How Soulful Music（RJ.DJ）帶來的華語金曲，搭配精心佈置的聖誕打卡裝置，為冬夜譜出最浪漫的樂章。

▲「2025卦山耶誕 Holiday」活動邀請民眾共度溫馨佳節。 圖：彰化縣政府／提供

為了增添活動趣味性，縣府今年特別規劃兩場趣味競賽，名額有限，歡迎挑戰，12/13（六）「耶誕老公公熱舞派對競賽」，限額30名，參賽者需穿上黑色上衣、戴上耶誕帽，化身最潮聖誕老公公，大跳魔性「碰恰恰」舞步，點燃現場歡樂氣氛。12/14（日）「耶誕大力超人挑戰賽」，限額30名（限18歲以上），考驗挑戰者的肌力與極限。兩場競賽的前三名可獲得全聯禮券600元、500元、300元，凡報名並完成比賽者，皆可獲得「迷你甜甜圈小禮盒」一份。

此外，適合親子同樂的「耶誕老公公趣味互動秀」也即將登場，限額50名，大小朋友攜手闖關就有機會獲得小禮物並與聖誕老公公合影留念，活動名額有限，趣味競賽報名資訊請參閱 https://reurl.cc/LQWbYa。誠摯邀請大小朋友，把握週末假期攜家帶眷來到卦山村，聽音樂、看比賽、品嚐美食逛市集。期待共度最難忘的「2025卦山耶誕 Holiday」。

彰化縣政府持續帶來一系列精彩的活動，歡迎大家到彰化旅遊。12/14晚間在縣立美術館廣場點亮聖誕樹，當日16:00有彰化縣音樂河社會福利協會辦理的園遊會及精彩舞台表演。12/20晚上在彰化縣立體育場舉辦「2025彰化歲末演唱會」、12/27「2026彰化月影燈季」開燈，展出至明年03/01止，精彩可期。相關活動資訊，請上「彰化縣政府全球資訊網」查詢，彰化愈來愈精彩，請大家拭目以待。

