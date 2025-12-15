不僅甜點外型好看，口感和口味也好優秀！必點超美「小山丘狀戚風蛋糕」

快訊

udn走跳美食／強生與小吠

和姐妹久違的下午茶聚會約來吃甜點，不得不說這家位在北區的▸回憶甜點◂不僅甜點外型好看，口感和口味也好優秀哦，這天聊了好久也沒有特別限時，和姐妹邊吃邊聊聊到欲罷不能，直接聊到店家打烊啦！

聊到人家打烊才記得拍的店家外觀，位在梅川西路上，停車格比較不好找唷！

回憶甜點

地址：台中市北區梅川西路三段92號

電話：0989 206 692

營業時間：13:00-18:00（週一公休）

回憶甜點│內用環境

回憶甜點的內用環境以淺色木質風為主，整體裝潢也是奶奶白白的韓系感！

店內整體座位數不算多，假日記得先預約哦～

櫃台還有整模蛋糕的菜單可以參考，冰箱裡的蛋糕都好誘人！

回憶甜點│甜點&飲品

因為當天忙著和姐妹聊天，就沒空拍太多照片啦！大多都是一張流嘿。

歐牧麝香葡萄

海綿蛋糕口感鬆軟很細緻，搭配甜度剛好的麝香葡萄和鮮奶油，三兩下就被我們解決！

歐牧芋頭布丁捲

芋泥超綿密的且奶油不會甜膩，中間的布丁更是畫龍點睛呀～

蜜香青蘋果山丘

奶蓋跟底下的戚風蛋糕都是帶有茶味的，整體口味處理的很平衡，不會太甜，甜度比較高的部份是最上方蜜過的青蘋果，這款不僅好看也好吃耶，必點啦！

肉桂捲

他們家的肉桂捲吃起來比較像麵包體，整體的肉桂味超重，還有吃到柚子丁唷蠻驚喜的！

咖啡拿鐵

有美美拉花，比例喝起來也很順口～

黃檸檬氣泡咖啡

姐妹點的，忘記問口味啦！但是很可愛～

這天和姐妹們吃完都驚呼每個品項都好吃呀，真想把蛋糕櫃的蛋糕都吃一輪～很推薦和喜愛甜食的朋朋來這裡被甜點攻擊！以下附上菜單供參囉～

回憶甜點│菜單Menu

