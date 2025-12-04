快訊

誠品生活480「耶誕甜點祭 x 市集」接力登場！Lady M買1送1優惠＋插畫手作＋DJ派對，台中12月必訪節慶亮點一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／誠品生活提供
圖／誠品生活提供

台中歲末旅遊又多了一處全新亮點！誠品生活480今年打造「城市耶誕甜點基地」，從12月5日的《甜點祭》一路熱鬧到月底，館內不僅匯聚多家人氣甜品限時優惠，更在12月27日至12月28日推出《野花園聖誕派對市集》，以甜點、音樂、花藝與手作共同營造濃厚節慶氛圍，吸引旅客專程前往感受最具儀式感的冬季行程。

圖／誠品生活提供
圖／誠品生活提供

甜點祭期間以三天限定優惠掀起熱潮，包括 Lady M 任選千層蛋糕加贈「經典原味千層」、PAUL 「檸檬千層派」買就送「巴斯克乳酪蛋糕」，以及連續六年獲米其林推薦的膳馨推出手作「焦糖布丁」買一送一活動。旅客在館內漫步時，也能被滿滿聖誕燈飾、節慶布置包圍，瞬間擁有如置身國外聖誕市集般的城市旅遊感。

圖／誠品生活提供
圖／誠品生活提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／誠品生活提供
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／誠品生活提供

而今年最受期待的，就是在 12/27–12/28 接力登場的《戶外野花園聖誕派對市集》。這場市集以「藝術 × 手作 × 音樂 × 風格生活」為核心，集合台灣多位創作者與獨立品牌，讓旅客在冬季街角也能逛到質感滿分的節慶攤位。插畫與藝術創作類陣容相當亮眼，包括 Lailai、Lizzy 莉莉、Elly、阿力 A-li、Honghong、Kiki，以及以可愛線條聞名的小天喵喵子等人，都將帶來繪畫周邊、明信片與限定小物，充滿耶誕療癒氣息。

圖／誠品生活提供
圖／誠品生活提供

手作工藝品牌同樣值得關注，例如 Felty 的羊毛氈作品、陶離日記與 Wei Hsu 的陶作、螢火末世代的個性銀飾，以及織想間的毛線工藝等，每一個攤位都充滿溫度，適合替年底旅行添上一份獨特紀念。若想帶回節慶氛圍的生活花藝，本不 bnn_boo_fiori 也將以季節花草打造節慶視覺，成為市集中的人氣亮點。

夜幕降臨後，DJ Lance 與 DJ R.B 接棒演出，讓野花園的冬季夜色充滿律動與溫暖氣氛，彷彿走進一場歐式冬季派對。加上戶外燈飾與節慶香氣，整個活動像被施了魔法般浪漫，吸引不少旅客在現場邊逛邊拍、享受難得的年末城市旅行。

從甜點祭到野花園市集，誠品生活480以完整的「節慶旅遊體驗」串起視覺、味覺、音樂與創意，讓旅人不只是逛商場，而是完成一段充滿節慶儀式感的冬季小旅行。建議讀者依活動日期安排路線，無論是美食巡禮、週末散步、家庭小旅行，或是想感受滿滿聖誕氛圍，都能在這裡找到屬於自己的亮點。

市集 甜點 派對 誠品 蛋糕

