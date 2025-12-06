快訊

精選台中 3 間「寵物旅館」，出差也不用擔心毛孩啦！

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／業者
圖／業者

想讓毛孩在台中找到一個安心又舒適的外宿環境嗎？不論是出差、旅行，或只是臨時有事需要托管，挑選一間專業、有愛心、又能讓你放心的寵物旅館，是每位毛爸毛媽最在意的事！

台中的寵物住宿選擇越來越多元，不只提供獨立房型、戶外放風空間，甚至還能 24 小時遠端觀看，即使不在毛孩身邊，也能隨時掌握他們的狀況，這篇精選三間台中人氣寵物旅宿，各有不同特色，一次帶你比較，幫你找到毛孩最舒服、最安心的落腳處。

1.旺憂寵物 WANTU

旺憂寵物 WANTU 圖／旺憂寵物 WANTU
旺憂寵物 WANTU 圖／旺憂寵物 WANTU

🏠 地址：台中市南屯區東興路二段265號

⏰ 營業時間：11:00-20:00（預約制）

旺憂寵物 WANTU 位於南屯東興路二段，寵物店一樓提供寵物用品和美容服務，二樓是寵物住宿區，三樓是專屬毛孩放電的場所，店家門口有三個停車位，並提供專車接送服務，方便主人安排毛孩來住宿。

寵物住宿空間也非常大，狗與貓是分在兩個區塊，貓咪住宿有超大的垂直空間與多元化的貓跳台，每間房型的配置都不同，可以依照毛孩習性做選擇，算是針對毛孩客製化居住環境，讓他們就算與主人短暫分離，也能有習慣的環應去適應這段時間。

在旺憂寄住的每位毛孩都有專屬保姆陪玩，並有寬敞的放風空間，家長也可透過 24 小時遠端監控隨時查看毛孩情況，讓主人就算不在毛寶貝身邊，也能非常安心，隨時都能關注他們的動態。

2.汪喵の旅

汪喵の旅 圖／汪喵の旅
汪喵の旅 圖／汪喵の旅

🏠 地址：台中市北屯區軍福十六路372號

⏰ 營業時間：10:00-22:00（預約制）

汪喵の旅寵物旅館位於北屯東山黃昏市場旁，店內門禁嚴格，需按門鈴後等待人員開門，大門後還有第二道柵欄，完全避免了狗狗突然暴衝出去的危險情況。

環境設計可分為室內與室外，室外區域有兩道木柵欄將空間做劃分，方便多隻狗狗活動時可以依據體型或相處狀況隔離，室內則為寵物休息空間，另外汪喵の旅還又一個大特點，就是後院空間另有大片的草皮可以讓狗狗自由奔跑，不用擔心毛孩待在寵物旅館，運動量不夠的問題了。

這家台中寵物住宿收容量屬中大型，事先可透過臉書與店家預約狗狗住宿，若是第一次需要先填一張寵物資料表，詳細告知寵物的外貌、個性和健康狀況，可見他們對毛孩的用心、和細心程度，主人也可以安心把毛孩暫時托給他們照顧了。

3.Wen 溫斯頓寵物生活館

Wen 溫斯頓寵物生活館 圖／Wen 溫斯頓寵物生活館
Wen 溫斯頓寵物生活館 圖／Wen 溫斯頓寵物生活館

🏠 地址：台中市北屯區熱河路三段91巷1號

⏰ 營業時間：11:00-20:00（預約制）

同時飼養貓狗的家長們有福了！位於北屯區崇德商圈附近的 Wen 溫斯頓寵物生活館，可以同時託管貓狗！小小的前院有著安全防護柵欄避免毛孩們逃脫，玻璃大門也需要透過內部操作才能開啟，狗寶貝的安全令人放心，同時還提供貓咪獨立的套房住宿，讓毛孩們的短暫外宿也是一種享受！

狗狗的住宿空間也為獨立式套房，一狗一間不混養，每間房內都有安裝監視器，家長可隨時連線觀看寶貝動靜，安親寄宿的狗狗一天有三次放風時間，店家採取獨立放風避免狗狗之間打架，放風時也會有保姆陪玩。

狗狗住宿費用包含飼料、尿布和尿墊，店家也可以配合家長原先餵食習慣，有冰箱和微波爐設備可以協助餵食生肉或鮮食，讓狗狗貓貓外宿時，也能抱持適應的習慣，不會因為環境改變而產生生生理、心裡的不適應，以狗狗貓貓的需求為最高宗旨的寵物旅宿，真的還是讓主人們很放心！

