療癒感爆棚！后里泰安鐵道文化園區 新風貌曝光
【旅奇傳媒/編輯部報導】為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質及體驗感，台中市府積極推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，爭取中央補助投入近3,000萬元經費，全面升級園區休憩設施。台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，歷經數月大改造，此次工程已於今年10月完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點，提供遊客更優質旅遊體驗。
觀旅局長陳美秀表示，泰安鐵道文化園區是舊山線沿線的重要文化節點，每逢櫻花盛開，更是吸引大量遊客造訪。過去園區部分設施老舊，難以滿足日益增加的旅遊需求，因此此次改善以提升園區整體服務品質為目標，針對泰安派出所旁公廁、停車空間及舊泰安車站周邊環境進行升級。
公廁改造後以簡約通透的外觀融入自然，採用明亮、友善且無障礙的空間設計，內部設備全面汰換並重新調整動線，提升使用舒適度。舊泰安車站週邊則透過複層式植栽與無障礙步道重新串連水岸景觀並結合鐵道特色，形成延伸而開闊的景觀步道。此外，並於園區種植大面積陽光草皮，提供休憩、野餐與賞景的多功能場域，成為四季皆宜的旅遊新亮點。
觀旅局也強調，煥然一新的泰安鐵道文化園區不僅保持文化深度，更兼具美感與實用性，旅遊動線與休憩品質皆大幅提升，無論是家庭出遊或是想親近自然的遊客，都能在此找到獨特而放鬆的旅行節奏，未來觀旅局也將持續串連周邊景點，打造更完整的后里觀光廊帶，全面提升地方觀光魅力。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言