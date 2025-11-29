舊泰安車站再現風華！新景觀步道與陽光草皮成為最新亮點





為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區的整體遊憩品質，台中市府積極推動包含舊泰安車站與泰安派出所周邊的環境改善工程，總經費近3,000萬元，並成功爭取中央補助。歷經數月施工，改善工程已於今年10月全面完工，不僅更新老舊設施，更為園區注入新氣象，打造出更舒適、更友善、更適合步行的觀光環境。





▲圖片來源：台中市政府觀光旅遊局





休憩品質大躍進｜公廁、停車空間與動線全面優化

此次工程重點之一，就是改善過往最讓旅客困擾的公廁空間。改造後的公廁以「簡約 × 通透」為設計概念，結合明亮採光與無障礙動線，內部設備全面汰換，提升使用舒適度與便利性。同時，市府也優化周邊停車空間與旅遊動線，使遊客抵達園區更加流暢，不再因人潮而感到壅塞。





▲圖片來源：台中市政府觀光旅遊局





景觀再造更宜人｜多層植栽、無障礙步道與陽光草皮一次到位

舊泰安車站周邊透過複層植栽設計與無障礙步道重新串連水岸景觀，並融入鐵道元素，讓遊客能更自然地感受舊山線的文化氛圍。園區內更種植大面積的陽光草皮，提供休憩、野餐、拍照的多功能場域。從視覺到體驗，全方位提升旅人的停留品質，讓這裡成為「坐著也能感到幸福」的優雅角落。





▲圖片來源：台中市政府觀光旅遊局





文化 × 自然 × 旅遊｜后里觀光廊帶再延伸

煥然一新的泰安鐵道文化園區，不僅保留舊站風華，更融入自然景觀，形成兼具歷史深度與寧靜美感的旅遊場域。未來觀旅局也計畫持續串連舊山線沿線景點，拓展后里觀光廊帶，打造成適合親子、旅人與鐵道迷共同享受的旅遊目的地。無論是踏青散步、體驗鐵道文化、或單純想找個綠地放鬆，這裡都能帶來最舒心的旅行節奏。





▲圖片來源：台中市政府觀光旅遊局





【泰安鐵道文化園區新風貌】

景點位置：台中市后里區福興路52號





