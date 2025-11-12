后里最新打卡秘境！波斯菊花海＋火炎山美景同框一秒出大片

快訊

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


秋風輕拂，后里大地迎來最浪漫的粉色季節。大片波斯菊花田在陽光下綻放，粉紅、桃紅、白色交織成層層浪花，花朵隨風搖曳宛如海浪翻湧。無論是遠觀或近拍，花瓣間的光影變化都如詩如畫，吸引許多攝影愛好者與旅人前來取景，留下屬於秋天的回憶。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


山景同框｜火炎山襯托花海如夢似幻

后里波斯菊花海最大的亮點，莫過於能將「火炎山」一同入鏡。這座被譽為「台版大峽谷」的山勢，以裸露的土黃色崩壁聞名，與前方粉嫩花海形成強烈對比。當陽光灑落山壁，映照出層次分明的光影，整片畫面如同油彩渲染的風景畫，讓人讚嘆大自然的絕妙構圖。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


自然交織｜稻浪、花田與藍天的多層次畫面

除了滿地波斯菊外，周邊金黃稻田與綠意山林構成多層次的景觀。蜿蜒灌溉渠流淌而過，倒映著藍天與花色，構築出一幅「田園詩畫」。這裡的美不只是花海，更是一種鄉間的生命節奏——花開、稻熟、山靜，一切都如此自然純粹。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


旅行提案｜后里最浪漫的秋日一日遊

拍完花海後，不妨安排一場后里小旅行。鄰近景點如中社花市、后里馬場與麗寶樂園，都能延續花季的浪漫氛圍。建議旅人可在上午至中午時段前來，陽光柔和、光線最適合拍攝。無論是親子出遊、情侶約會或攝影旅拍，這片波斯菊花田都能帶來滿滿驚喜與溫柔的秋日感動。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【台中后里波斯菊花海秘境】

景點位置：座標24.345816,120.724956（田野小路，開車務必小心）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>粉紫、雪白滿池綻放！后里環保公園粉嫩睡蓮花海如詩如畫！

