彰化必去鹿港！除了鹿港老街，還有這些景點、美食可以去

【FunTime小編群】鹿港為清代官府指定的官方港口之一，由於建設的早，因此鹿港擁有許多豐富的歷史古蹟，最古老的已有四百年的歷史，相當具有歷史意義。到鹿港除了可以來場古蹟巡禮、逛逛鹿港老街，還有許多值得一逛的景點、必吃美食及伴手禮，就讓FunTime小編一次告訴你！

交通資訊

大眾運輸

➢高鐵

台中高鐵站→台灣好行鹿港線→鹿港

➢台鐵轉客運

台中火車站→中鹿客運9018線→鹿港

彰化火車站→彰化客運6934／6900／6909線→鹿港

自行開車

➢從南部北上

國道一號→埔鹽系統交流道下→員林大排平面道路（台76線）→鹿港

➢從北部南下

國道一號→彰化交流道下→縣道142線（彰鹿路）→鹿港

鹿港景點

鹿港老街

鹿港老街。 圖／IG, szuhuichiu

鹿港老街幾乎是大家到鹿港最愛去的地方，沿途行走在充滿紅磚的老街上，可見閩南風味的古老宅第，古色古香的氛圍十分怡人～由不同店家進駐販售各式小吃、童玩、手工藝品、服飾、伴手禮等等，還有傳統的打彈珠換香腸，完全就是兒時回憶啊～這裡是一個無論親子、情侶還是朋友都適合一起來的地方，而且來幾次都不會膩！

地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街3號（彰化縣鹿港鎮瑤林街、埔頭街歷史古蹟街區）

鹿港龍山寺

鹿港龍山寺。 圖／FunTime小編群

鹿港龍山寺是全台建築保存最完整的龍山寺，於1647年創建至今約350年，幾百年來經歷過遷建、重修，一直維護保存到現在還能如此完整，實在非常難得且珍貴，現在也是台灣的國定古蹟之一喔！鹿港龍山寺佔地1,600多坪，建築格局、雕刻與彩繪藝術都非常值得欣賞，鹿港時來這裡走一走真的會有種被帶回過去的震撼感喔！

地址：彰化縣鹿港鎮龍山街100號

營業時間：07:00-20:00

桂花巷藝術村

桂花巷藝術村。 圖／IG, aka.__.7d

桂花巷藝術村原是日治時期興建給官員居住的宿舍，後來由鹿港鎮公所重新修建成藝術工作坊，在藝術村裡除了彩繪牆，也有季節性的繽紛裝飾如燈籠、風車等，另外也有十來位駐村藝術家進駐於此，是名副其實的「藝術村」喔～非常適合來拍照走走！

地址：彰化縣鹿港鎮桂花巷505號

摸乳巷

摸乳巷。 圖／IG, pageleetw

家喻戶曉的鹿港摸乳巷由於名字特殊，吸引許多人來參觀拍照，而摸乳巷的由來有一種說法是，因為巷子僅有約70公分寬，非常狹窄，二人同行必須側身才能勉強通過，如女子通過便可能觸碰到胸部，當時便有了「摸乳巷」的名稱。這裡是兩間長形店屋之間的一條防火巷，兩側由紅磚牆構成，也頗具古典之美呢！

地址：彰化縣鹿港鎮菜園路旁

鹿港必吃美食

鹿港花蓮扁食．米糕

鹿港花蓮扁食．米糕。 圖／FunTime小編群

這家扁食店在龍山寺附近，離鹿港老街也不遠，是小編到鹿港一定要吃的愛店。店家販售的品項不多，但每一項都是經典啊！Ｑ彈的溏心蛋、豐厚飽滿的扁食，還有超鮮甜的湯頭，而且米糕也與其他店家販賣的不同，不是那種軟爛、鋪滿甜辣醬的筒仔米糕，必吃！

地址：彰化縣鹿港鎮興化街34號

營業時間：08:30-13:00、15:30-19:00（週日公休）

老龍師肉包

老龍師肉包。 圖／IG, hw.food____

老龍師肉包販售的品項相當多，小編最推薦的是它的香菇鮮肉包，內餡的豬肉是店家嚴選當日現宰溫體後腿肉，完全不會過肥或者肉筋咬不斷，搭配微濕潤的奶香外皮，完全是人間美味啊～

【三民本店】

地址：彰化縣鹿港鎮三民路117號

營業時間：08:00-19:00（週一公休）

【中山二店】

地址：彰化縣鹿港鎮中山路31號

營業時間：08:00-19:00（週一公休）

王罔麵線糊

王罔麵線糊。 圖／IG,kkeatcc

來到鹿港一定要吃一碗麵線糊！但是鹿港實在有太多家麵線了，到底要吃哪一家？小編最推薦王罔麵線糊，清淡、不油，而且麵線還加了又香又彈的肉羹～實在太好吃啦！另外也有附香菜、辣椒、醋，可以自己選擇要不要加，非常貼心。

地址：彰化縣鹿港鎮民族路268號

營業時間：06:00-18:00

鹿港伴手禮

明豐珍兔仔寮牛舌餅

明豐珍兔仔寮牛舌餅。 圖／IG, s100111748

明豐珍兔仔寮牛舌餅隱藏在鹿港的巷弄間，與宜蘭的牛舌脆餅不同，較厚實且口感是軟的，是鹿港當地非常知名的牛舌餅排隊名店，沒有乖乖抽號碼牌排隊可是買不到的啊～這也是小編從小吃到大的熱門牛舌餅，吃一片就很有飽足感，且吃過就知道為什麼大家都願意乖乖去排隊買牛舌餅了！

小編小提醒：每天早上九點開始發號碼牌，過號視同放棄，售完為止！

地址：彰化縣鹿港鎮海浴路843號

營業時間：09:00-13:00（週日公休）

玉珍齋綠豆糕

玉珍齋綠豆糕。 圖／IG, food_queen_life

玉珍齋餅行是鹿港的老字號，1877年就創立了！且玉珍齋的美味也是當地人非常自豪地，只要朋友來拜訪一定推薦他們去買玉珍齋當作伴手禮。伴手禮種類相當多元～非常好逛又好買喔～

【鹿港本舖】

地址：彰化縣鹿港鎮民族路168號

營業時間：08:00-21:00

【鹿港天后宮廟口門市】

地址：彰化縣鹿港鎮中山路435號

營業時間：09:00-19:00（週六日營業至20:30）

【鹿港老街翫書房】

地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街92、94號

營業時間：12:00-18:00（僅週六日營業）

