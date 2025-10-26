初秋輕旅行提案！ 中部地區TPASS定期票在手，愜意探索台中風情

【整理：行遍天下】

收斂了夏日的浮躁，初秋是最適合出門走走的季節。不用費心開車，也不用拖著行李箱，靠一張中部地區TPASS定期票，輕鬆走出門，搭上公共運具，用不疾不徐的速度把城市風景盡收眼底。生活，就是一場旅行。

秋天的台中有種適合散步的氣息。中部TPASS定期票可以引領我們重新認識臺中之美。在第五市場的巷弄裡，找家老麵店坐下來，在審計新村挖掘創意的靈感，或是午後踩著YouBike繞進秋紅谷，等夕陽慢慢落下。這些風景的魅力，正等待「不趕時間的旅人」去細細探索。

中部TPASS定期票不只「能搭很多」，而是你「不用想太多」。旅行時不用查票價、不用擔心轉乘，只要想上車，就可以隨時啟程。你可以今天搭捷運、轉乘公車，週末搭台鐵去彰化、南投走走，全都包含在同一張票裡。這讓旅行變得更輕盈，把更多選擇的自由握在手中。

▲TPASS定期票刷卡畫面

除了方便，定期票也是一種更環保、更省錢的選擇。台中市民市區內使用月票只要299元，跨苗中彰投也只要699元。不只比單次付費便宜很多，還能減碳愛地球。

旅行的感動，未必在遠方。只要願意放慢腳步，你會發現熟悉的城市裡，也藏著無數還沒被你好好看見的風景。何不帶上你的中部地區TPASS定期票，給自己更多旅行的彈性和驚喜。

更多定期票相關資訊亦可參考台中Go網站(https://www.taichung-go.tw/)查詢或撥打客服電話(04-3707-7988)。





