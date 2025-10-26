快訊

小病不輕忽！三星座不舒服會立刻就醫...巨蟹求安心、第一名不意外

家寧新片超慘流量曝光！裝沒事挨轟全台抵制　留言區讚數比影片高

初秋輕旅行提案！ 中部地區TPASS定期票在手，愜意探索台中風情

聯合新聞網／ 行遍天下
▲用TPASS定期票，探索臺中風景區
▲用TPASS定期票，探索臺中風景區

【整理：行遍天下】

收斂了夏日的浮躁，初秋是最適合出門走走的季節。不用費心開車，也不用拖著行李箱，靠一張中部地區TPASS定期票，輕鬆走出門，搭上公共運具，用不疾不徐的速度把城市風景盡收眼底。生活，就是一場旅行。

秋天的台中有種適合散步的氣息。中部TPASS定期票可以引領我們重新認識臺中之美。在第五市場的巷弄裡，找家老麵店坐下來，在審計新村挖掘創意的靈感，或是午後踩著YouBike繞進秋紅谷，等夕陽慢慢落下。這些風景的魅力，正等待「不趕時間的旅人」去細細探索。

中部TPASS定期票不只「能搭很多」，而是你「不用想太多」。旅行時不用查票價、不用擔心轉乘，只要想上車，就可以隨時啟程。你可以今天搭捷運、轉乘公車，週末搭台鐵去彰化、南投走走，全都包含在同一張票裡。這讓旅行變得更輕盈，把更多選擇的自由握在手中。

▲TPASS定期票刷卡畫面
▲TPASS定期票刷卡畫面

除了方便，定期票也是一種更環保、更省錢的選擇。台中市民市區內使用月票只要299元，跨苗中彰投也只要699元。不只比單次付費便宜很多，還能減碳愛地球。

旅行的感動，未必在遠方。只要願意放慢腳步，你會發現熟悉的城市裡，也藏著無數還沒被你好好看見的風景。何不帶上你的中部地區TPASS定期票，給自己更多旅行的彈性和驚喜。

更多定期票相關資訊亦可參考台中Go網站(https://www.taichung-go.tw/)查詢或撥打客服電話(04-3707-7988)。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

台鐵 美景 美食

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

因應光復節遊客湧入台東 公路局推鐵公路無縫轉乘

匯率評價失真 壽險提解方…四大提案月底送交金管會

獨／壽險匯率會計新制 四大抗匯損提案全都露

視察捷運三鶯線動態測試及轉乘 侯友宜：拚年底完工

相關新聞

初秋輕旅行提案！ 中部地區TPASS定期票在手，愜意探索台中風情

收斂了夏日的浮躁，初秋是最適合出門走走的季節。不用費心開車，也不用拖著行李箱，靠一張中部地區TPASS定期票，輕鬆走出門，搭上公共運具，用不疾不徐的速度把城市風景盡收眼底。

「老龍師肉包」飄香多年名店 vs. 「阿煜師肉包」在地人推薦！ 鹿港美食2大人氣肉包一次吃

udn走跳美食／涼子是也 「老龍師肉包」是我到鹿港必買的小吃美食！記得17年前第一次到鹿港吃到「老龍師肉包」之後，我就一試成主顧了！帶有香菇香氣、多汁又香甜的內餡完全是我的菜，一路從一個18元，

台中人也會吃！台中早午餐推薦清單，快收進口袋名單

【FunTime小編群】雖然說早起的鳥兒有蟲吃，但假日還是會想要睡到自然醒～沒關係！早餐、午餐就一起解決吧！今天FunTime小編要來推薦台中幾間早午餐店，每一間的風格和餐點皆有所不同，趕快收藏起來，用美味又豐盛的餐點來開啟美好的一天～如果覺得只有早午餐選擇不夠滿足，更多美食推薦，還有景點、住宿、展覽資訊，都整理在台中旅遊全攻略！

鹿港老街必吃！人氣平價「鮮蚵捲餅＋10元古早味紅茶冰」 邊走邊吃很過癮

udn走跳美食／涼子是也 「鹿港鮮蚵捲餅&古早味紅茶冰」這間鹿港小吃其實原本沒有在這次鹿港行的美食名單中，而是我在鹿港老街散策時，發現這裡大排長龍，就跟著排上去了，我腦波非常弱呀。 「鹿港

願意回訪再回訪！台中少見「日式釜燒飯」，用台梗九號米現點現做口味絕對超值

udn走跳美食／強生與小吠 強生很愛吃日式簡餐類的食物，這家『兩千金釜燒飯』直接在Google看到，評價很棒而且是開了8、9年以上，能夠維持這樣評價不簡單。會來吃的另外一個原因，竟也是被他的名字

台中武陵農場花季登場！杭菊花海與山谷光影交織成秋之詩

相機準備好了嗎？十月下旬的武陵農場，杭菊花開如毯，無論仰拍、平拍或俯視，都是一張張夢幻的風景明信片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。