台中人也會吃！台中早午餐推薦清單，快收進口袋名單

今天FunTime小編要來推薦台中幾間早午餐店，每一間的風格和餐點皆有所不同，趕快收藏起來，用美味又豐盛的餐點來開啟美好的一天～

八又三分之一 Brunch & Bistro

歐陸料理與台灣在地食材的結合

八又三分之一。 圖／IG, time_is_money_brunch_bistro

「八又三分之一」店名的由來是經過老闆思考和研究，扣除上班、上課和睡覺的時間後，平均每天只有八又三分之一個小時的時間是屬於自己的，因此老闆希望前來用餐的客人，能在用餐的時間好好享受～他們將歐陸料理與台灣在地食材結合，為極具特色的創意料理，其中酸V酸V水果奶油鮭魚是將鮭魚經過百里香與白酒醃製，加入水果奶油醬汁，搭配季節水果、薯塊、洋蔥、香菇等豐富配料，酸甜的滋味與滑順的口感，讓人一吃就上癮！清炒蛤犡多一點義大利麵，有著半斤的蛤蠣，每一顆都非常肥美新鮮，整體口味清爽不油膩～而早午餐有法式吐司、歐姆蛋、果醬優格、歐式麵包等不同組合餐，純鮮奶的法式吐司煎的外酥內軟，配上清爽的果醬優格，若想來點輕食，選它準沒錯！

小編小提醒：店內位置不多，建議提前預約喔！

地址：台中市北區美德街232號

營業時間：10:30-20:00（週二公休，偶有臨時休息日，可先上官方臉書查詢喔！）

齁。蛋啦

齁。蛋啦。 圖／IG, foodpigashley

低脂、高蛋白，飲食控制也能吃

齁蛋啦位在逢甲商圈附近，主打使用少油、少鹽、嚴選新鮮優質雞蛋的厚蛋燒，厚蛋燒菜單分為單點與套餐，有多達15種口味，套餐內容有厚蛋燒、雞塊、脆薯、洋蔥圈等附餐和飲品，也有提供義式料理與咖哩飯，厚蛋燒內包著各式菇類、蔬菜和會牽絲的起司，入口時濃郁的蛋香撲鼻而來，吃起來濕潤、鬆軟又綿密，特別推薦喜歡泰式口味的朋友－泰好吃雞腿排厚蛋燒，辣度大概在微辣到小辣之間，鮮嫩的雞肉搭配酸酸甜甜的泰式醬汁吃起來非常清爽開胃

小編偷偷說：早上賣咖哩，晚上搖身一變成丼飯專門店，只在週一、週二、週四、週五的17:00至21:00營業

地址：台中市西屯區西屯路二段274號

營業時間：09:00-15:00

慕泥灰咖啡

肉食主義也能超滿足的早午餐

慕泥灰咖啡。 圖／Enn

慕泥灰咖啡目前有兩間分店，都有提供早午餐、義大利麵、燉飯、咖啡及下午茶，他們最大的特色就是會融合台式料理的元素到早餐盤裡，分量充足、營養均衡外也更對味～像是麵包就會使用炸饅頭代替常見的吐司或可頌，主菜甚至有大腸包小腸的選項，真的有夠可愛！另外只要點餐盤類都有附飲料和果醋，非常貼心，如果跟小編一樣愛吃肉，就推薦點「主菜帶刀護衛吃烤雞」燉飯，整隻大雞腿蓋上去都看不見燉飯啦！

【向上店】

地址：台中市西區華美街244號

營業時間：10:00-18:00

【文創店】

地址：台中市南區復興路三段459號

營業時間：10:00-18:00

翻白眼女孩 火烤三明治

火烤三明治專賣店

翻白眼女孩。 圖／IG, cs6950

翻白眼女孩 火烤三明治為專賣火烤三明治的早午餐店，不只店名可愛，菜單上的名字也非常有特色。餐點種類多元，有吐司、三明治、菠蘿、堡包和烤餅等，招牌餐點「都說是招牌還不點三明治」，以醃製入味的炒牛肉為主，三片吐司搭配綿密的地瓜泥、生菜、酸黃瓜，吃起來不膩口且相當有飽足感，另外烤餅也是他們的人氣餐點之一，餅皮烤得非常酥脆有嚼勁，麵香慢慢在嘴中散開，讓你一吃就愛上！

地址：台中市北屯區松竹路二段74巷24號

營業時間：08:00-14:00（假日營業至15:00、週二公休）

森沐MSM

好吃又好拍 網美最愛高質感餐廳

森沐MSM。 圖／IG, msm_brunch

森沐MSM為位在台中市北區的高質感早午餐餐廳，使用大理石和木質裝潢，明亮舒適的用餐空間，好吃又好拍。森沐主打異國料理，餐點有美式漢堡、捲餅、可頌、早午餐套盤、義大利麵、甜點等，種類非常豐富，首先要推薦的是開胃小點「吮指辣翅」，使用店家特製的塔巴斯科辣醬包覆雞翅，再撒上墨西哥香料，薄薄的外皮相當酥脆，香辣的滋味非常夠味！而香草雞腿早午餐套盤，煎得金黃酥脆的多汁雞腿，搭配藜麥毛豆、烤吐司、炒蛋與解油膩的水果沙拉，豐盛又營養！

小編小提醒：假日不提供訂位喔！

地址：台中市北區益華街79號（近親親戲院）

營業時間：09:00-16:00（假日營業至17:00、週二公休）

Cupoti Cafe 咖波堤

好吃又好拍 時尚優雅的咖啡廳

Cupoti Cafe 咖波堤。 圖／IG, shan149111

咖波堤店內風格優雅且時尚，加上寬敞舒適的空間，讓人感到非常放鬆自在，餐點有早午餐盤、三明治、薄餅、沙拉、甜點等選擇，也有提供茶類和咖啡，其中早午餐盤－經典牛肉排，牛肉厚實、鮮嫩多汁，鋪上起司片後淋上特製番茄醬汁，讓味道多了些層次，搭配麵包、格子薯餅、炒菇、太陽蛋和沙拉，絕對讓你吃飽飽～而燻鮭魚酪梨吐司也是大家狂推的餐點，酥脆的麵包夾著整片燻鮭魚、水煮蛋以及綿密的酪梨，搭配切塊水果、堅果等擺盤食材，最後再淋上油醋醬，口感非常豐富，吃起來清爽無負擔！

地址：台中市南屯區河南路四段435號

營業時間：09:00-18:00（供餐只到16:30）

