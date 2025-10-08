還在想雙十連假去哪嗎？來彰化這個景點就對了，有超美庭園還能租漢服拍美照！

【文・KKday旅遊生活誌】

雙十連假快到了，還沒想好要去哪裡走走嗎？如果你喜歡悠閒的行程，又想拍出美美的古風照片，不妨安排一趟彰化小旅行，來到永靖的成美文化園區看看吧！這裡不僅有優美的中式庭園、歷史感十足的古厝，還能體驗穿漢服漫步園林，感受濃濃的東方古韻。從交通、門票到租衣拍照都很方便，是個適合全家大小或情侶朋友一起出遊的好地方。

歷史背景

位於彰化永靖的成美文化園區，是一處融合歷史人文與庭園美學的綜合型觀光景點。園內擁有古色古香的百年古厝「成美公堂」，以及展現精緻名園工藝的「和園」。成美公堂可追溯至清光緒年間，不僅見證家族遷台拓業的歷程，也承載著傳遞孔孟精神的文化意涵。

交通攻略

開車/停車

南下：

＊走國道1號接台76線快速道路，從「員林交流道（22號）」下，依台1線往田尾方向行駛約3公里，至永靖街口紅綠燈處迴轉，即可抵達園區。

＊走國道3號轉台76線快速道路，於「員林交流道」下，左轉接台1線後接續上面路線可抵達。

北上：

走國道1號至「北斗交流道（220號）」下，右轉接150縣道（斗苑路）行駛約2公里，再左轉上台1線（往永靖），約16分鐘可抵達。

停車資訊：園區設有大型收費停車場。

大眾運輸

高鐵轉公車：從彰化高鐵站轉乘7號高鐵快捷公車（往員林轉運站），於永靖站下車。

台鐵轉公車：從台鐵員林火車站步行約8分鐘往員林轉運站，轉乘7號高鐵快捷公車（往田中火車站），於永靖站下車。

永靖幸福巴士：可搭乘「東行」路線至「成美文化園」站下車；也可搭乘「西行」路線至「永興路口」站，再步行約8分鐘可抵達。

＊永靖幸福巴士，週一至週五均有行駛（例假日停駛），可參考官網路線資訊。

門票資訊

票價種類

全票 NT$ 300（可抵消費100元）：18歲含以上，未滿65歲者

優待票 NT$ 280（可抵消費100元）：65歲以上長者、設籍彰化縣縣民、12歲至未滿18歲者學童、持國旅卡/愛臺灣博物館卡消費者。

優惠票 NT$ 150（可抵消費50元）：設籍彰化縣永靖鄉鄉民、7歲至未滿12歲者學童、持身心障礙手冊者及陪同者一名。

免費：兒童，未滿7歲或身高120公分以下

團體票/KKday優惠

成美文化園區有提供團體參觀及導覽服務的預約，預約方式可以透過官方電話或LINE，並於參觀日前三天完成預約。另外，透過KKday線上購票方便又快速，持電子憑證QR Code入園，同樣可以領取折抵$100消費的折價券哦！

漢服體驗

僅示意用 圖片來源：Shutterstock

租借方案

每週六、日及國定假日，在成美公堂如意軒可現場付費體驗漢服租借，換上華美漢服，在充滿東方意境的園區內合照留念～

漢服出租

漢服體驗：$600～$900（依款式）

兒童漢服體驗：$400

馬面裙體驗：$400

道具租借：$50～$100

建築介紹

僅示意用 圖片來源：Shutterstock

成美文化園區融合了傳統建築與中式庭園之美，若喜愛歷史文化及建築美學必訪！園內的「成美公堂」是歷史悠久的百年古厝，建於清光緒年間，經歷修復之後完整保留閩客建築的獨特風貌，並被列為彰化縣定歷史建築。

延伸閱讀>>彰化景點推薦》2025台灣設計展在彰化！彰化一日遊/景點地圖/美食攻略

想玩出專屬於自己的旅行，看更多旅遊攻略《KKday旅遊生活誌》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」