黃金花浪來襲！后里環保公園「黃波斯菊」海洋夢幻綻放中

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


秋風輕拂，位於台中的后里環保公園悄悄換上了金黃色的新裝。隨著黃波斯菊盛大綻放，園區搖身一變成為夢幻花海樂園，吸引不少遊客、攝影愛好者與親子家庭前來欣賞。這裡不僅是自然與環境結合的最佳典範，更是秋天裡最療癒的賞花秘境。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


黃波斯菊的金色海洋

走進公園，映入眼簾的是一望無際的黃波斯菊，花瓣在陽光下閃閃發亮，微風拂過，花浪層層起伏，宛如金色的波浪隨風搖曳。無論是近距離欣賞花朵的精緻姿態，還是遠眺整片花田的壯闊景象，都讓人忍不住駐足拍照，感受大自然最純粹的美好。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


拍照打卡的最佳景點

除了花海本身，后里環保公園內設置的裝置藝術與園區步道更增添了拍照趣味。藍色愛心框與彩色幾何造型裝置成為遊客最愛的取景背景，搭配黃波斯菊的浪漫氛圍，不管是情侶合影還是親子遊玩，都能留下最美的畫面。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


賞花小提醒與旅行建議

目前花海正值盛開期，建議大家把握時間前往欣賞，尤其在陽光和煦的午後，光影交織下的黃波斯菊更加迷人。來訪時可順道規劃台中后里週邊景點，無論是麗寶樂園、舊山線鐵道，或是特色小吃，都能讓賞花行程更加豐富，成為秋季旅遊的完美安排。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【后里環保公園黃波斯菊】

賞花地點：可直接導航「后里環保公園二停車場」


賞花地點：可直接導航「后里環保公園二停車場」


