基隆景點推薦！沉浸式互動展＋小小海運人體驗 親子放電首選
位於基隆市中心的「陽明海洋文化藝術館」，打破傳統博物館的既定印象，將展覽、互動、體驗與休閒結合，成為一處能玩、能拍、能放鬆的港邊秘密基地。無論是喜歡藝術展覽的文青，還是想帶孩子體驗寓教於樂的親子家庭，都能在這裡找到專屬的樂趣。
最新推出的《嗨港人20》特展，結合 20 位港口職人的真實故事與 20 位藝術家的創意發想，將帆布、影像與文字轉化為藝術作品，帶領觀眾穿梭於基隆港的過去與未來。從故事到作品，每一個角落都充滿驚喜，讓人看見港口文化的多樣樣貌。
常設展同樣不容錯過！從積木展、貨櫃製皂展，到針對 3〜10 歲孩童設計的「小小海運人」活動，小朋友能透過遊戲與模擬操作，體驗貨物裝卸與港口運作的奧秘。大人看展，小孩放電，寓教於樂的設計，讓家庭旅行增添更多互動回憶。
除了展覽體驗，館內還設有餐廳與咖啡廳，能一邊享用美食，一邊眺望港灣海景，絕對是午後休憩的最佳選擇。無論是雨天的備案，還是週末的親子出遊，「陽明海洋文化藝術館」都能成為最合適的目的地。走進這裡，你會發現，基隆的魅力，不只來自港口的繁忙，更有文化與生活的深度交織。
景點地址：基隆市仁愛區港西街4號
營業時間：09:00–17:00（周一公休）
票價資訊：150/全票
基隆活動推薦｜2025基隆國際海洋老鷹嘉年華亮點總整理！
