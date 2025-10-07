台中西區復古一日遊｜日式漫畫博物館、懷舊選物、文創冰店一次打包！

台中西區真的太好拍、太好逛了！這次小編安排了一場免門票的復古散策路線，從國家漫畫博物館的日式建築群、超人氣義式冰店，到彷彿走進時光機的玩具選物店，還有週末必訪的審計新村文創聚落。喜歡老屋、懷舊、選物或是愛拍照的朋友，這篇保證讓你拍到記憶卡爆炸！

台中西區｜國家漫畫博物館

免費入園！19 棟日式建築變身漫畫文化基地，拍照、看書、吸收藝文氣息一次滿足

第一站就被這片日式建築群美到震撼！國家漫畫博物館目前仍在籌備階段，但已有 15 棟歷史建築活化開放中，每一棟都設有不同主題展覽，從靜態攝影、台灣漫畫到繪本書區，連我這個不算漫畫迷的人都忍不住多看幾眼。

整體環境維護得很好，不僅建築保留歷史感，園區水景、林蔭與裝置也很好拍，走在其中宛如穿越回昭和時代。如果你是動漫迷，更別錯過隱藏在巷內的角色立牌與創作展，值得慢慢逛、慢慢拍！

地址：台中市西區林森路33號

電話：04-2371-0360

營業時間：10:00–18:00（週一休館）

吳甜 WuSweet：坐在榻榻米上吃義式冰，超 chill 超好拍！

冰淇淋可以試吃！還附可愛雞蛋燒，內用區還原日式榻榻米氛圍

逛累了當然要吃點甜的，國漫館裡的「吳甜」絕對是療癒系甜點首選。店內主打義式手工冰淇淋，多種口味可以試吃，我選了檸檬甘蔗與提拉米蘇口味，酸甜交織，超級清爽。冰品會搭配兩顆迷你雞蛋燒，超可愛又很好拍。

內用空間是完整的日式榻榻米區，要脫鞋入內，整體空間小巧但氣氛極佳。特別推薦花季來訪（3～4月），外頭的九重葛盛開，整片粉紫牆根本仙境～

地址：台中市西區林森路33號

電話：0989-438-877

營業時間：10:30–19:00（週一公休）

Booming 選物店：復古玩具迷的天堂，像走進精神時光屋

絕版玩具 × 古著服飾 × 精緻小物，花兩小時也不夠逛！

Booming 是我無意間挖到的寶藏選物店，一進門就被各式各樣的懷舊玩具、卡通公仔、搞怪小物吸引，根本像走進一座玩具博物館。店內還有不少老件衣物、復古飾品，全都帶有設計感又超有個性。

每個角落都超好拍，還有網友說這家店的鏡子會讓你看起來腿變長（笑），如果你喜歡特色穿搭、收藏或純粹來挖寶，這裡絕對值得留兩小時慢慢逛。

地址：台中市西區梅川西路一段97號

電話：0986-288-801

營業時間：13:00–21:30（週六日營業至22:00）

審計新村：百攤文創、咖啡、飾品市集週週精彩

免門票 × 前省府員工宿舍活化，台中最有生命力的文創基地

最後一站來到人氣滿滿的「審計新村」。這裡原本是台灣省政府員工宿舍，如今成為台中最熱鬧的文創基地，週末總有數十攤品牌進駐，販售手作飾品、服飾、文具與小農食品。

除了逛市集，這裡還有許多小吃、咖啡店藏在巷弄中，超適合邊走邊拍邊吃。別錯過我私心超推的「你猜猜（黑心地瓜球）」，我點了「髒東西」口味，Q 彈紮實又療癒，真的是吃了會上癮！

地址：台中市西區民生路368巷

營業時間：全天開放（市集多集中於週末下午）

台中西區復古一日散策行程表

時間 行程規劃

10:00 【國家漫畫博物館】走拍日式建築群，看展＋漫畫＋打卡景點一次滿足

11:30 【吳甜 WuSweet】在榻榻米上吃冰淇淋，享受日系甜點時光

12:30 【Booming選物店】復古選物大暴走，找回童年回憶或穿搭靈感

14:30 【審計新村】逛百攤市集、吃地瓜球、喝咖啡、買手作飾品

台中西區復古一日遊常見問題

國家漫畫博物館需要門票嗎？展覽可以拍照嗎？

目前全區免門票入園，但部分室內展覽禁止攝影，建議入館前先確認標示喔！

吳甜的冰淇淋可以試吃嗎？

每種口味都能試吃，店員超親切～

Booming 選物店可以拍照嗎？適合帶小孩嗎？

可以拍照，店內玩具也很吸睛，帶小孩來會像進遊樂場一樣開心（但要小心別碰壞展示品唷）

審計新村的市集每天都有嗎？

以週末為主，假日會有最多品牌進駐，平日則以常駐店家為主，建議週六日前來最熱鬧！

