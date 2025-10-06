彰化「皮脆到不行的鍋貼」很厲害！別只吃肉圓、爌肉飯 在地人「吃了好多年」推爆：比連鎖店好吃

別只知道吃肉圓、爌肉飯！彰化有間「鍋貼水餃專賣店」，招牌鍋貼超級酥脆，深受在地人喜愛，有網友吃過評價「比連鎖店好吃」、「表皮一整個脆到不行」。

圖／IG@mirumo0201授權

彰化也有厲害的噴香鍋貼！位於彰化社頭這間「社頭味香鍋貼水餃專賣店」以脆皮鍋貼闖出名聲，外皮煎至酥脆、口感極佳，不沾醬就很夠味，鍋貼一份有10個70元。還有在地客表示「鍋貼非常酥脆且不油膩」、「鍋貼餅皮很特別 內餡飽滿 從小吃到大」。

圖／IG@mirumo0201授權

部落客吃貨咪路分享，「最驚喜的是，就算放冷皮變軟了，吃起來還是帶點甜味」，也有網友說「買回家一吃，外皮確實是很酥脆」，但還是建議現場吃口感最佳。此外，有內行網友推薦搭配玉米濃湯，喜歡重口味的可加辣味沾醬。

社頭味香鍋貼水餃專賣店

地址：彰化縣社頭鄉員集路二段286號

營業時間：10:00-19:30（週日公休）

電話：04-872-1526

