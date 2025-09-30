台中海線景點｜全台最美海洋館登場！台中海洋館 5 大亮點必拍必逛

想找個全新的旅遊亮點嗎？2025 下半年，台中海線正式迎來「最強打卡點」──中台灣首座清水海生館，8 月 21 日盛大開幕，不僅是中台灣的新地標，也帶動周邊清水美食再次成為焦點。這次小編安排了一趟「海線一日遊」，從海生館探索到在地必吃米糕、人氣水果飲，一次收錄！

台中一日遊景點推薦

台中海洋館：2025下半年最強打卡新地標

位於台中海線清水的台中清水海洋館，是中台灣第一座大型海洋館，全館佔地 2.25 公頃，設計結合教育、娛樂與觀光，是台中下半年最受矚目的新景點之一，不論是親子出遊或情侶約會，都能在這裡享受一趟充滿驚喜的海洋之旅。

圖/Readygo

台中清水海洋館擁有五層樓展區：

一樓為服務大廳與巨型生物館區，有鯊魚、魟魚、水母與大甲溪流域展示。

二樓是水族展示區，聚集珊瑚、水母與黑潮海域生物，並設有紀念品商店。

三樓是神秘的深海奇觀，展示玻璃章魚、螢魷、塔魷等罕見物種。

四樓為景觀餐廳與咖啡輕食區，可邊用餐邊欣賞海線景色。

五樓是景觀平台與屋頂花園，可俯瞰整片海岸線，是最佳拍照打卡點。

圖/Readygo

清水海洋館不只是一個看展的地方，更是一個適合全家大小同樂的休閒場域，大人小孩都能透過生動的展示學習海洋知識，從看展到休息用餐一次滿足。2025下半年，來到台中旅遊絕不能錯過清水海洋館，從巨型生物到深海奇觀，從景觀餐廳到屋頂花園，每一層都帶來不同的驚喜，下一次的海線旅行，就把清水海洋館放入口袋清單，親自感受最壯麗的海底世界吧。

地址：台中市清水區海洋路168號

電話：04-26570518

營業時間：10:00-18:00（週二公休）

台中一日遊美食推薦

阿財米糕店：清水在地人心中的第一名米糕

位於台中清水的 阿財米糕店，是許多人來到海線必吃的經典小吃，不論平日或假日，總能看到絡繹不絕的人潮，店面雖然不大，卻承載了在地人數十年的回憶，簡單卻真實的味道，成為清水最具代表性的庶民美食。阿財米糕最大的特色，就是香氣十足的米飯。米粒粒粒分明，拌著油蔥酥與醬汁，入口香氣四溢，帶著淡淡古早味。再搭配肥而不膩的肉塊，鹹香中帶著甘甜，每一口都讓人覺得滿足。

圖/Readygo

除了米糕，最不能錯過的就是一碗熱呼呼的肉羹湯，湯頭以蘿蔔與肉絲熬煮，清甜爽口，沒有過多調味，卻能喝出食材的原始滋味。很多在地人都說，來阿財一定要「米糕配肉羹湯」，這才是正港的清水吃法。阿財米糕店不只是一間小吃店，更是一種情感連結，許多外地人專程為了這碗米糕慕名而來，吃過後便成為回訪常客，店內環境簡單卻乾淨，帶著濃濃的人情味，讓人感覺溫暖，對我來說，阿財米糕不只是填飽肚子的美食，而是一種能代表清水的在地記憶，無論是第一次造訪還是再三回味，都能從這碗米糕和肉羹湯裡，吃到最真實的台中海線風味。

地址：台中市清水區西寧路105號

電話：04-26229853

營業時間：10:00-19:00（週一公休）

華得來：真材實料的水果系手搖飲

在台中清水，說到在地人最愛的水果飲料店，非華得來清水店莫屬。這家飲料店主打「新鮮現打水果系列」，用料實在、份量大碗，價格卻依舊親民，是許多人從小喝到大的記憶。而它最吸引人的地方，就是「真材實料」四個字，不同於一般飲料店只靠香精或果糖調味，這裡的飲品都是新鮮水果現打，每一口都能喝到水果的纖維與清甜果香，夏天來上一杯，完全就是最天然的消暑良方。

圖/Readygo

最推薦的就是奇異果綠茶，滿滿果粒搭配清爽茶香，酸甜平衡，喝完覺得一整天的蔬果量都補充到了，還有木瓜牛奶、綜合果汁等，也是人氣選項，夏季也常推出期間限定的水果系列，讓客人能喝到最新鮮的當季滋味。華得來清水店不只是一間飲料店，更像是清水人生活裡的日常小確幸。新鮮水果現打的誠意，不只滿足味蕾，也讓人喝得安心。如果你想在炎熱的午後來點清涼消暑的選擇，華得來絕對是清水必訪的飲料口袋名單。

地址：台中市清水區中山路207號

電話：04-26235552

營業時間：09:30-21:00

台中清水一日遊行程表

10:00–12:30 清水海洋館

探索五層展區，從巨型生物到深海奇觀，再到景觀餐廳與屋頂花園，拍照學習兩不誤。

12:45–13:45 阿財米糕店

清水庶民美食代表，米糕配肉羹湯最經典，簡單卻充滿在地味。

14:00–15:00 華得來（清水店）

人氣手搖飲，奇異果綠茶、綜合果汁都是夏日最佳消暑飲品。

台中一日遊常見問題

清水海洋館有哪些必看展區？

全館共有五層展區：一樓巨型生物與大甲溪流域、二樓水族與珊瑚、三樓深海奇觀、四樓景觀餐廳、五樓景觀平台與花園。

阿財米糕店有什麼必點餐點？

米糕搭配肉羹湯是經典組合，米飯香Q、肉羹清甜。

華得來清水店的招牌飲品是什麼？

奇異果綠茶與綜合果汁最受歡迎，真材實料、份量大碗。

清水海洋館附近還有什麼好玩的？

高美濕地（夕陽、天空之鏡）、鰲峰山運動公園（觀景步道）、梧棲觀光漁港（吃海鮮）、大甲鎮瀾宮（媽祖信仰重鎮）。

