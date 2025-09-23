徜徉歐風農場一秒置身阿爾卑斯山 擁高山美景賞璀璨星空
【圖／文：行遍天下】
漫步青青草原，迎面而來的是高山特有的涼風與草香，映入眼簾的是遼闊草原、錯落牧欄與可愛羊群。這座位於南投仁愛鄉、海拔約 1,750 公尺的高原農場，早年為國軍退輔農場，融合中橫文化、原民色彩與歐式風景，歷經觀光轉型，如今已成為旅人心中的「高山避暑秘境」。
清晨時分，山中雲霧繚繞，景色如詩如畫；農場營業時，牧人和牧羊犬一同趕著羊群到青青草原「上班」，隊伍浩浩蕩蕩，彷彿童話場景。午後天氣晴朗，從景觀步道可遠眺奇萊山與合歡群峰，壯闊山稜綿延至天邊。傍晚時分，夕陽將草原染成金黃，羊兒也準備「下班」回宿舍休息；此時，熱氣漸漸散去，最能感受高山的清新。
徜徉樹海與天空的景觀步道
位於青青草原旁的步道採鋼構高架施工設置棧道，步道長度約1,600公尺、寬2.5公尺，依隨地形變化鋪設，可沿著台14甲線觀賞清境地區主要景點，走完全程約一個小時，被喻為「離天空最近的步道」，沿途設有多個觀景台，可見山巒與深谷層疊、藍天與白雲映照，景色如畫，除了遠眺奇萊北峰、奇萊主峰、能高山、南華山及合歡群山所形成的中央山脈，徜徉天空與大地間，偶爾還有綿羊入鏡，彷彿置身歐洲阿爾卑斯山脈。
地點：南投縣仁愛鄉仁和路（青青草原入口處）
電話：049-2801651
時間：08:00-17:00（16:30停止售票入園）
票價：全票50元，優待票30元
山霧裡的玻璃景觀咖啡館
藏身於清境山區彎道旁的Mountain Bica Café，夏季氣溫20℃，擁有大片落地玻璃窗，天氣晴朗時可遠眺奇萊山脈，午後常有霧氣繚繞，景色如夢似幻，是台14甲公路上最美的咖啡中繼站。室內裝潢簡約，提供手沖精品咖啡、義式咖啡與自製甜點，無論哪個時段到訪，點一杯熱拿鐵，小憩片刻喘息放空，身心皆愉悅。
地址：南投縣仁愛鄉信義巷34-11附1號(台14甲6公里處)
電話：0911-958-558
時間：10:00-19:00(公休日依粉絲頁公告)
備註：每人低消一杯飲品或簡餐
品道地特色雲南饗宴
位於清境見晴花園渡假山莊內的晴樂景觀餐廳，主打雲南料理，將香料與山野食材完美結合。酸辣開胃的雲南酸菜魚、炸得酥香的雲南椒麻雞、風味獨特的山當歸煎蛋、刺蔥香酥豆腐、九尾排骨湯等等，深受旅客喜愛。
地址：南投縣仁愛鄉大同村定遠新村181號
電話：049-280-3162
時間：09:00-19:00（請先訂位）
消費：2-3人份的四菜一湯約1,000元
高山群峰賞星辰之美
合歡山暗空公園腹地遼闊，涵蓋了鳶峰、昆陽、武嶺、松雪樓、小風口等五大觀星點，是全台首座、亞洲第3座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，戶外有專為觀星者設計的觀星平台，室內的鳶峰星空劇場，建置球型大屏幕，結合導覽與望遠鏡觀星體驗，是探索宇宙奧秘、高山地貌的絕佳場域。
地點：南投縣仁愛鄉台14甲線24.3公里處
電話：0972-326-330
時間：遊客中心週一至週日09:00-17:00，週三休館；劇場週一至週日10:00-16:00，週三休館，採網路預約付款，場次洽官網。
門票：全票150元、學生120元、特惠票75元
邂逅全台海拔最高Q萌小鹿
合歡山台14甲線公路，沿途風景如畫，昆陽與武嶺一帶，夏季溫度僅15-18℃，是最佳避暑路線。公路總局埔里工務段特別在台14甲線合歡山昆陽段、海拔約3,070公尺的空地上，設置第五隻「幸福公鹿」（另外四隻分別在國姓鄉、南投市、台東縣境內），堪稱全台海拔最高的「幸福公鹿」。這隻可愛的Q版公鹿，彷彿山中精靈守護著森林，成為熱門拍照打卡點。開車行經這段「幸福公路」，不妨在昆陽停車場短暫休息，深深吸一口高山冷冽空氣，再拍張與可愛公鹿的合照，為旅程增添回憶。
地點：南投縣仁愛鄉昆陽（台14甲線29.198公里處）
時間：全天開放，建議於日間前往、夜間慎防寒冷與安全
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言