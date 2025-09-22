武陵農場賞櫻／賞楓必知：四大住宿區域分析總整理

【FunTime小編群】武陵農場位在台中的山區，四季皆美，尤其是二月的櫻花季及十月之後開始的賞楓季，總會吸引許多民眾前往，但是！武陵農場的住宿如果沒有提早預訂根本一位難求啊！到武陵農場賞櫻或賞楓，若想順便在周邊遊玩，就可以選擇住在武陵周邊（像是梨山、清境和宜蘭），安排兩天一夜的旅行也很不錯～下面就讓小編來介紹武陵農場周邊的住宿吧！

武陵農場住宿挑選攻略

來武陵農場旅遊，選對住宿地點讓行程更輕鬆！四大住宿區推薦給你，住這些地方還可以順便安排其他縣市的旅程～

武陵農場住宿推薦

住在武陵農場內，步行即可抵達武陵農場，不僅省去舟車勞頓，還能保留充足體力暢遊園區。櫻花季期間更可直接開車入園，免去轉乘專車或包車的麻煩！提醒想賞櫻的旅人，務必提早訂房，才不錯過最佳花期與住宿機會。

武陵富野渡假村｜武陵農場園區內制高點

武陵富野渡假村。 圖／agoda

武陵富野渡假村。 圖／agoda

武陵富野渡假村。 圖／agoda

武陵富野渡假村位在武陵農場園區內的制高點，視野絕佳，可以感受被周圍青山環繞，猶如身在世外桃源，步行就能抵達武陵農場南谷地區。武陵富野渡假村一直以來維持著一定的飯店品質，飯店也籌辦夜間室內音樂會和觀星活動給住客享受，另外也有提供生態導覽，讓大朋友小朋友一同認識環境。最棒的是！還能夠在山上泡湯！飯店有三溫暖SPA設施，會依房型不同贈送SPA水療券，超棒的啦～

小編偷偷說：武陵富野渡假村因不屬於武陵農場，所以要進入渡假村一樣需先支付武陵農場的入園費呦！

訂房網評價：8.0/10(Agoda)

地址：台中市和平區武陵路3-16號

到武陵農場車程：約4分鐘

武陵國民賓館｜武陵農場走2分鐘就到

武陵國民賓館。 圖／agoda

武陵國民賓館。 圖／agoda

武陵國民賓館。 圖／agoda

武陵國民賓館是位於武陵農場園區內歷史悠久的旅宿，清幽的環境與絕佳的地理位置使得每年櫻花季總是一房難求！房型從雙人到六人房應有盡有，整體舒適乾淨，床上還附贈電熱毯，冬天來時可以不用怕冷。另外，房價的部分是包含晚餐和早餐，一泊二食直接解決山上用餐的煩惱～

地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號

到武陵農場車程：約1分鐘

武陵農場周邊－梨山住宿推薦

如果武陵農場周邊住宿訂不到了，也可以選擇住在梨山，這裡前往武陵農場約1小時的車程，可做為賞櫻前後的中繼點。同時還能順遊梨山風光與福壽山農場。

梨山賓館｜台灣三大宮殿旅館之一

梨山賓館。 圖／agoda

梨山賓館。 圖／agoda

梨山賓館。 圖／agoda

梨山賓館海拔約1935公尺，位在梨山地區的中心位置，建築外型古色古香，是當地相當具有指標性的建築，與台北圓山、高雄圓山，被稱為台灣三大宮殿旅館，早期還是接待國外賓客的主要行館之一呢！從梨山賓館走出去就可以看到居高臨下的美景，讓人流連忘返啊～後山還有步道可以散步。若是訂不到武陵農場園區的住宿，住梨山賓館也是個不錯的選擇，開車至武陵農場約45分鐘，附近景點還有福壽山農場，很適合順道去遊玩喔！

小編偷偷說：在夜間時，梨山賓館會各種安排活動，像是品茗、演奏會和觀星活動等。

訂房網評價：8.1/10(Agoda)

地址：臺中市和平區梨山里中正路91號

到武陵農場車程：約47分鐘

武陵農場周邊－宜蘭住宿推薦

選擇住在宜蘭，從這裡前往武陵農場車程約2小時，可住在羅東、五結、冬山，或距離較近的太平山周邊。宜蘭住宿選擇多元，無論是包棟、民宿還是飯店皆可滿足不同需求，還能順遊宜蘭，規劃豐富的三天兩夜行程。

太平山好望角景觀別墅｜透明玻璃屋景觀民宿

太平山好望角景觀別墅。 圖／agoda

太平山好望角景觀別墅。 圖／agoda

太平山好望角景觀別墅。 圖／agoda

位於太平山山腳邊的宜蘭太平山好望角景觀別墅，由於位於半山腰，環境安靜清幽，很適合來到這裡放鬆心情充充電！太平山好望角景觀別墅最吸引人的除了它的地理位置到棲蘭、明池、太平山很方便之外，別墅外型為透明景觀玻璃屋、大面落地窗，白天完全不用開燈～整棟採光良好也是特色之一；在這裡還能遠眺蘭陽風光，可以看見龜山島喔！

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭46號

到武陵農場車程：約1小時52分鐘

雅廬景觀渡假別墅｜太平山山腳下的世外桃源

雅廬景觀渡假別墅。 圖／agoda

雅廬景觀渡假別墅。 圖／agoda

雅廬景觀渡假別墅。 圖／agoda

雅廬景觀渡假別墅為歐式建築，坐落在宜蘭縣太平山腳下，住在這除了能夠坐擁玉蘭茶區及蘭陽溪的美景，要去太平山森林遊樂園區也很近，是一個適合慢活悠閒旅行的好所在！可以先玩完一輪太平山再前往武陵農場，好好感受台灣山區的美好～雅廬景觀渡假別墅提供雙人房、四人房及六人房，並提供飲水機、洗衣機可以自由使用，早上也有供應中式早餐，若需要晚餐的話也可以請民宿幫忙代訂哦！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：宜蘭縣大同鄉玉蘭36號

到武陵農場車程：約1小時50分鐘

山禾居風華別墅｜房內超寬敞，住這還能賞日出

山禾居風華別墅。 圖／agoda

山禾居風華別墅。 圖／agoda

山禾居風華別墅。 圖／agoda

視野極佳的山禾居風華別墅也位於太平山山腳下，真的是一座漂亮的大別墅哦！別墅內提供雙人房、四人房及六人房，每間房間都相當寬敞，採光也很棒，清晨五點還可以在這裡欣賞破曉美景呢～比較特別的是山禾居風華別墅還有樓中樓房型，且部分房型還有提供浴缸及免治馬桶，在山間能住在這麼設備完善的民宿，還能坐擁美景，超愜意的啦！到附近的九寮溪步道、玉蘭茶園、太平山玩一天，再舒服的睡一覺之後就可以前往武陵農場囉！

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：宜蘭縣大同鄉玉蘭20-6號

到武陵農場車程：約1小時48分鐘

松風文旅｜露天無邊際泳池ｘ兒童的放電天堂

松風文旅。 圖／agoda

松風文旅。 圖／agoda

松風文旅。 圖／agoda

宜蘭五結松風文旅位於宜蘭，有露天無邊際泳池可以眺望山景及蘭陽平原，一共有六種房型，房內坪數超大，很適合作為前往武陵農場的休憩站和中繼站；宜蘭五結松風文旅更是親子的放電天堂，館內有火車造型球池、滑草區、攀爬網、攀岩區、繩索挑戰、DIY手作區、軌道車等等，更厲害的是晚餐有超彭湃的海鮮火鍋呢！另外還有非常豪華的車庫房型，配有獨立車位，超級貼心。

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：宜蘭縣五結鄉二結路231號

到武陵農場車程：約2小時15分鐘

武陵農場周邊－清境住宿推薦

清境距離武陵農場約2.5小時車程，住宿選擇豐富，生活機能相對較好。旅途中可順遊天空步道、小瑞士花園及合歡山武嶺等熱門景點，是結合休閒與賞景的理想中繼站。

清境牧羊人山莊｜清境周邊秘境的渡假天堂

清境牧羊人山莊。 圖／agoda

清境牧羊人山莊。 圖／agoda

清境牧羊人山莊 。圖／agoda

清境牧羊人山莊為老闆早年初訪紐西蘭後，被紐西蘭的自然景色所吸引，回台後決定在清境這個地方打造自己理想中的渡假天堂，距離清境園區約20分鐘路程，不論是要搭車或是散步前往都很適合。民宿室內採用美國香杉木，隱隱約約還能聞到淡淡木頭香。清境牧羊人山莊早餐提供中西式，選擇多樣化～民宿前庭還能眺望清境絕美風景，在位置較高的房型打開窗戶就可以看到日出！民宿往下走5分鐘就有7-11！若是隔天一早要前往武陵農場，可以備足糧食在車上吃喔～

小編偷偷說：這間民宿有8人房型，多人出遊的話可以選擇唷！

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉大同村仁和路216號

到武陵農場車程：約2小時22分鐘

清境春雨行館｜群山環繞的峇里島風格Villa

清境春雨行館。 圖／agoda

清境春雨行館。 圖／agoda

清境春雨行館。 圖／agoda

清境春雨行館光看圖片就讓人為之瘋狂，想趕快按下訂房鍵！群山環繞，民宿內超大的落地玻璃窗，室外還有峇里島villa風格發呆涼亭，來這裡除了可以拍滿滿的美照，還可以得到滿滿的度假滿足感啊～清境春雨行館提供雙人、四人、六人以及八人房，選擇相當多元，另外還有獨棟的雙人小木屋喔！有的房型還有浴缸可以眺望雲海，浪漫的住宿環境以及絕美景色，不來住太可惜啦！

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

地址：南投縣仁愛鄉榮光巷46-2號

到武陵農場車程：約2小時30分鐘

