台中夜貓子必收！３間人氣深夜咖啡廳，復古老宅×創意甜點一次滿足

說到台中深夜咖啡廳，你會想到哪裡？身為一個咖啡成癮的夜貓子，小編這次實地走訪五家台中人氣深夜咖啡廳，每一間都有超有個性的空間設計與獨特風味的咖啡甜點。不管是想找地方做事、放空，還是單純享受一杯夜晚的咖啡香，這篇台中深夜咖啡廳推薦你一定要收藏！

台中咖啡廳：青陽食肆

青陽食肆｜「洗澡水」美式、浮誇甜點通通有，視覺味覺一次滿足

第一站小編來到超有風格的「青陽食肆」。門口一顆超大的月亮裝飾超吸睛，整體偏暗黑酒吧風格，但一走進去卻有種安心感。不管坐哪個位置都超好拍照，很適合夜晚來放鬆一下。

小編點了一杯招牌美式「洗澡水」，名字很有趣但味道一點都不隨便，苦甜平衡得剛剛好，是成熟的大人味。搭配「感冒膠囊」甜點，是芒果巧克力慕斯，雖然稍微偏乾，但風味還是滿讓人印象深刻的。店內不只有甜點，也有鹹食與調酒選擇，真的是宵夜咖啡廳的典範。

地址：台中市西區精誠路124號1樓

電話：04-2327-8801

營業時間：15:00–01:00（週五、六營業至02:00，週一公休）

台中咖啡廳：跨蒔

跨蒔｜從裝潢到甜點都充滿港式情懷

「跨蒔」是這次行程中我最意外喜歡的一家。整間店充滿港式元素，從菜單、甜點到飲品都細節滿滿。小編點了茶咖啡特調，絲滑奶茶中融合咖啡的回甘，超順口！提拉米蘇也很出色，後悔沒點雙層版本。

這裡還是寵物友善空間，加分！整體環境舒適，很適合情侶或朋友深夜小聚。

地址：台中市北區健行路656號

營業時間：11:00–00:00（週四與週一營業至19:00）

台中咖啡廳：離域

離域｜開心果千層酥＋風味咖啡，讓人念念不忘

走進「離域」像是進入一座溫柔又復古的深夜小宇宙。這家老宅咖啡廳不接受訂位，想吃限量千層酥建議早點去！我選了開心果千層酥與林檎美式（蘋果汁＋美式咖啡），味道超搭，甜中帶酸，層次感豐富。

環境安靜舒適，氣氛極佳，是I人會愛爆的口袋名單。不管你是來吃鹹食、甜點或純喝咖啡，這裡都能滿足你。

地址：台中市西區昇平街67號

營業時間：15:00–00:00（週末14:00營業，週三公休）

台中深夜咖啡廳常見問題

台中有哪些營業到深夜的咖啡廳？

台中知名的深夜咖啡廳包含青陽食肆、跨蒔、離域等，每間都有獨特風格與營業至深夜的時段，適合夜貓子聚會或放鬆。

深夜咖啡廳適合帶電腦工作或讀書嗎？

大部分深夜咖啡廳都有安靜的座位與插座，適合工作或閱讀，但部分店家以聊天聚會為主，建議事先確認環境與規定。

台中深夜咖啡廳有提供鹹食或調酒嗎？

有些深夜咖啡廳除了咖啡甜點，也提供鹹食與調酒，例如青陽食肆就有鹹食與酒精飲品可選。

哪些深夜咖啡廳是寵物友善空間？

跨蒔是寵物友善咖啡廳，可攜帶毛小孩入內，但建議遵守店內規範，並確保不影響其他客人。

深夜咖啡廳平均消費價位大約多少？

台中深夜咖啡廳平均每人消費約在150–350元之間，視餐點與飲品種類而定。

