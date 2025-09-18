快訊

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

謝宜容哭滿全場…未獲緩刑原因曝 合議庭：違法量身訂做且逼迫下屬

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

台中夜貓子必收！３間人氣深夜咖啡廳，復古老宅×創意甜點一次滿足

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

說到台中深夜咖啡廳，你會想到哪裡？身為一個咖啡成癮的夜貓子，小編這次實地走訪五家台中人氣深夜咖啡廳，每一間都有超有個性的空間設計與獨特風味的咖啡甜點。不管是想找地方做事、放空，還是單純享受一杯夜晚的咖啡香，這篇台中深夜咖啡廳推薦你一定要收藏！

台中咖啡廳：青陽食肆

青陽食肆｜「洗澡水」美式、浮誇甜點通通有，視覺味覺一次滿足

第一站小編來到超有風格的「青陽食肆」。門口一顆超大的月亮裝飾超吸睛，整體偏暗黑酒吧風格，但一走進去卻有種安心感。不管坐哪個位置都超好拍照，很適合夜晚來放鬆一下。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

小編點了一杯招牌美式「洗澡水」，名字很有趣但味道一點都不隨便，苦甜平衡得剛剛好，是成熟的大人味。搭配「感冒膠囊」甜點，是芒果巧克力慕斯，雖然稍微偏乾，但風味還是滿讓人印象深刻的。店內不只有甜點，也有鹹食與調酒選擇，真的是宵夜咖啡廳的典範。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市西區精誠路124號1樓

電話：04-2327-8801

營業時間：15:00–01:00（週五、六營業至02:00，週一公休）

台中咖啡廳：跨蒔

跨蒔｜從裝潢到甜點都充滿港式情懷

「跨蒔」是這次行程中我最意外喜歡的一家。整間店充滿港式元素，從菜單、甜點到飲品都細節滿滿。小編點了茶咖啡特調，絲滑奶茶中融合咖啡的回甘，超順口！提拉米蘇也很出色，後悔沒點雙層版本。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

這裡還是寵物友善空間，加分！整體環境舒適，很適合情侶或朋友深夜小聚。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市北區健行路656號

營業時間：11:00–00:00（週四與週一營業至19:00）

台中咖啡廳：離域

離域｜開心果千層酥＋風味咖啡，讓人念念不忘

走進「離域」像是進入一座溫柔又復古的深夜小宇宙。這家老宅咖啡廳不接受訂位，想吃限量千層酥建議早點去！我選了開心果千層酥與林檎美式（蘋果汁＋美式咖啡），味道超搭，甜中帶酸，層次感豐富。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

環境安靜舒適，氣氛極佳，是I人會愛爆的口袋名單。不管你是來吃鹹食、甜點或純喝咖啡，這裡都能滿足你。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市西區昇平街67號

營業時間：15:00–00:00（週末14:00營業，週三公休）

台中深夜咖啡廳常見問題

台中有哪些營業到深夜的咖啡廳？

台中知名的深夜咖啡廳包含青陽食肆、跨蒔、離域等，每間都有獨特風格與營業至深夜的時段，適合夜貓子聚會或放鬆。

深夜咖啡廳適合帶電腦工作或讀書嗎？

大部分深夜咖啡廳都有安靜的座位與插座，適合工作或閱讀，但部分店家以聊天聚會為主，建議事先確認環境與規定。

台中深夜咖啡廳有提供鹹食或調酒嗎？

有些深夜咖啡廳除了咖啡甜點，也提供鹹食與調酒，例如青陽食肆就有鹹食與酒精飲品可選。

哪些深夜咖啡廳是寵物友善空間？

跨蒔是寵物友善咖啡廳，可攜帶毛小孩入內，但建議遵守店內規範，並確保不影響其他客人。

深夜咖啡廳平均消費價位大約多少？

台中深夜咖啡廳平均每人消費約在150–350元之間，視餐點與飲品種類而定。

延伸閱讀 >> 台中海線景點｜全台最美海洋館登場！台中海洋館 5 大亮點必拍必逛

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

甜點 咖啡廳 開心果

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

阿里山咖啡王子方政倫 融合製茶及咖啡技法創新「啡葉紅茶」驚豔市場

咖啡別加糖加奶，改加「它」抑制苦味更順口！營養師教咖啡怎麼喝最健康

新加坡人氣咖啡廳「Alchemist」也來了！成功進軍東京 下一站台北連開2門市 「全新店址、內裝風格」搶先曝光

「林口國家檔案館」試營運免費入場藏驚喜！「WALK IN Café」開幕超美必去

相關新聞

「梨」不開你！品好茶、背竹簍探獵徑 參山處推「梨享森活」新玩法 當一回泰雅獵人

跳脫走馬觀花，從文化層面感受地方風土的深度旅遊。已經成為國旅團體旅遊重要趨勢，交通部觀光署參山國家風景區管理處（下稱參山處）今年以「梨享森活」為品牌，盤點谷關、梨山地區的深度旅遊，與在地產業深度合作，推出「谷中作樂」與「梨不開你」兩大遊程，並結合商家規劃「五葉松餅」、「水梨風味啤酒」等限定伴手禮，讓更多人看見台中新玩法。

台中夜貓子必收！３間人氣深夜咖啡廳，復古老宅×創意甜點一次滿足

說到台中深夜咖啡廳，你會想到哪裡？身為一個咖啡成癮的夜貓子，小編這次實地走訪五家台中人氣深夜咖啡廳，每一間都有超有個性的空間設計與獨特風味的咖啡甜點。不管是想找地方做事、放空，還是單純享受一杯夜晚的咖啡香，這篇台中深夜咖啡廳推薦你一定要收藏！

一個人就能吃的頂級燒肉店！肉品都是師傅在開放吧檯現場手切，單點160元起，白飯、小菜、蔥鹽都能免費續

udn走跳美食／ShengYao 吃頂級燒肉不用再到處揪朋友，一個人就能輕鬆吃，這間來自北部的燒肉品牌"燒肉政宗"標榜"一個人也能隨時吃好肉"，主打個人式燒肉，他們和一般單人燒肉店相比真的很不一

沙鹿第一間「海鮮百匯吃到飽」免千元！假日晚餐超精彩，「泰國蝦」任你夾，還有好喝的「石斑魚湯」

udn走跳美食／ShengYao 沙鹿目前紅到發紫的吃到飽餐廳大家有去朝聖了嗎？ 這家"享吟玖"是沙鹿有史以來第一間海鮮百匯吃到飽餐廳，開幕至今半個月店內幾乎天天爆滿，生意非常的好。上次去吃他

連14天牛排免費吃！ 禾間糧倉「身分證928」對中就送嫩汁牛排 手刀揪團爽爽吃肉去

連14天牛排免費吃！ 禾間糧倉「身分證928」對中就送嫩汁牛排 手刀揪團吃起來

台中中區爆夯美食！哈爾濱闆娘的「東北水餃、厚厚肉夾饃」超強 招牌「春梅蘇打」好喝又好拍

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅 台中中區美食春鯉chunli，這家店在IG很夯，在台中柳川附近，隱藏巷弄裡綠植滿滿的復古咖啡館氛圍，裡面有很多綠植、公仔很可愛，親切的老闆娘來自哈爾濱，東北小吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。