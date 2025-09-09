台中國際糕豐會9／13起登場 以糕餅美食音樂助觀光產業起飛

快訊

阿聰師芋頭酥，讓人想一口咬下。　圖：阿聰師芋頭文化館／提供。　

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市去年人口突破286萬人，躍升全國第二大城市。台中市政府積極推動觀光產業均衡發展，觀光旅遊局（簡稱觀旅局）特別規劃將09/13、09/14兩日「2025台中國際糕豐會」活動移師大安，並整合台中相關觀光資源注入大安，期吸引更多遊客認識大安、走進大安。日前於大安港媽祖文化園區舉辦宣傳活動，藉由風箏施放儀式，象徵大安人丁興旺、觀光產業蒸蒸日上。

邀集台中在地業者共同展攤，包括「阿聰師芋頭文化館」、「安貝斯釀酒故事館」、「大呷麵本家」等，透過產業故事與在地情感的分享，讓更多人看見大安的文化底蘊與發展潛力。

觀旅局長陳美秀表示，市府持續推動海線交通建設與觀光資源整合，期望帶動大安地方產業發展、活絡經濟，並吸引年輕人回鄉就業、創業。去年榮獲台灣卓越獎的糕豐會，今年在大安舉辦系列活動，透過糕餅美食串連地方業者與觀光產業的合作模式，為在地注入新能量。

立法委員楊瓊瓔與大安淵源深厚，其個人首次政見發表會就是在於大安舉行。她表示，目前大安區已完善規劃自行車道、水筆仔自然生態環境及在地特色美食，大安港媽祖文化園區也即將落成，歡迎民眾一同來感受大安獨特的人文溫度。

楊啟邦、李文傑議員則提出「南高美、北大安」的願景，期盼透過糕豐會活動，帶動地方觀光發展，推動大安成為中台灣觀光新亮點。

「阿聰師芋頭文化館」總經理吳佩娜回憶「阿聰師」與大安的淵源，感到十分榮幸。阿聰師以酥餅起家，後來因應大甲芋頭盛產，研發出廣受喜愛的芋頭酥，並在大安設立觀光工廠，結合 DIY、導覽與購物體驗，帶動地方觀光發展。

大安甘醇釀酒故事館結合釀酒與海港特色。　圖：大安甘醇釀酒故事館／提供

此外，鄰近大安港的「安貝斯釀酒故事館」，則承襲在地古法釀酒工藝，結合土地、人情與歷史，展現大安獨特的文化風味。「大呷麵本家」第三代接班人劉世欣也分享，將傳統麵條融入芋頭元素，創新推出全台首創的芋頭麵，讓傳統飲食文化轉型升級，成功吸引觀光客。 大安總鋪師王淳鐃，擁有五十年辦桌經驗，也參與糕豐會交流活動，期望透過觀光與產業合作，讓年輕一代看見大安的文化價值，進而傳承並發揚在地特色。

觀旅局說明，「糕豐會」活動將於09/13、09/14盛大展開，亮點包含「風箏奇緣」－全台最大30公尺大鯨魚風箏展演、近千人共聚的辦桌嘉年華，並邀請知名藝人秀蘭瑪雅、沈文程現場演唱，將贈送每人金磚米伴手禮一份。活動內容更有糕豐盛事創藝展、台日漂流木藝術創作展、馬戲派對、親子卡通見面會（天竺鼠車車／歐彼特菈）、文創市集展售，以及 DIY 體驗、投票抽獎、保庇集章贈獎等豐富活動，邀請大家一同體驗大安的觀光魅力！活動詳情及各活動報名資訊，請至「大玩台中」網站查詢。

