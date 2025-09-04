小朋友放假去哪玩？Top6南投露營推薦，夜間導覽＆草皮狂奔超解壓

南投是台灣露營的超人氣地區，想親近超美大自然，不用搭飛機跑國外，就能享受山谷、星空和溪水潺潺的美景🌠想找超高分南投露營就到AsiaYo，從新手最愛免裝備豪華露營、懶人露營，到體驗感滿分露營車、有溫泉池的自搭營地這裡都找得到！





🐞南投露營懶人包

選擇太多不知道怎麼挑？AsiaYo精選 TOP6 南投露營整理成超好懂的一覽表🔥不管是想住一泊多食冷氣帳、景觀滿分星空帳，還是要找親子友善的免裝備露營，新手或老手都能馬上找到喜歡的那一款！

📍精選南投露營一覽表

📍南投露營4大重點

貼心小叮嚀：

🛻 山路建議白天開：不少營地在半山腰，路況不熟建議天黑前上山比較安全！

📍 營地地點別只靠導航：有些路段是產業道路，可以提前聯絡營主、詢問詳細的交通路線～





🐞南投豪華露營推薦

想露營又不想太辛苦？一定要試試看南投的豪華露營🏕️ 不用搭帳、設備升級、風景超美，還有營主的貼心服務，露營就像住在戶外版的飯店一樣！

葉子秘境｜附早餐＆投影機🛋️

提供桌遊、羽球拍、射箭用具、足球、飛盤，甚至還有投影機可以看電影，假期超充實，一刻都閒不下來！還有6~8人房型，多人團體也能一起玩～

✅加分服務：免費行李寄放、兒童戲水池、麻將桌、特斯拉充電站、代客叫車服務

森山谷｜星空帳＆露營車🌠

網友大讚「一生一定要來一次！」的超美露營區，免裝備就能享受露營樂趣🌿在園區可以射箭、滑草、玩飛盤，不管是跟朋友、家人或愛犬一起來，都超好玩🐕

✅加分服務：親子旅遊行程、寵物友善、寵物遊戲區、邁步、BBQ燒烤設備

🐞南投懶人露營推薦

想露營又想美美拍照？那就選設備全包的懶人露營吧！不再是滿身汗和大包小包的行李，適合想輕鬆玩、又想拍出美照的你✨

暮沐Moonmood ｜神殿帳＆星球帳🎪

怕熱怕流汗的人，一定要選帳內有冷氣的露營區！暮沐連獨立筒雙人床、枕頭、棉被、化妝鏡、盥洗用具🪥，全都幫你準備好，真的只要帶上個人用品就能輕鬆開玩～

✅加分服務：公用冰箱、免費停車場、公共飲水機、BBQ燒烤設備、販賣部

鳳凰·森之鳴 ｜夜間生態導覽🐸

想幫小朋友安排有意義的假期活動，千玩別錯過位在鳳凰教育園區的木屋露營區，跟著夜間生態導覽一起探索周圍動植物＆滿天星斗吧！

✅加分服務：免費行李寄放、販賣部、親子旅遊行程、美食餐廳、代客叫車服務

🐞南投露營車推薦

比帳篷更有安全感、比飯店更貼近自然，南投露營車也是近期超流行的新手露營選項🚚！

陌野露營車驛站 ｜日月潭風景區🌊

超級寵物友善的露營車，推薦給想帶毛孩一起玩南投的家長～寵物可入房，還提供寵物碗＆零食🦴走路就能到熱門景點水社碼頭，交通超便利！

✅加分服務：免費行李寄放、自行車租借、公共咖啡機、免費停車場

🐞南投露營地推薦

想親手搭帳、升火煮飯、聽著蟲鳴星空入睡？南投也有適合自搭帳的露營地！有些還附溫泉、戶外泳池或觀景台，超適合老手進階挑戰 or 喜歡純粹戶外感的人🪵

北港溪沙八渡假村 ｜溫泉、泳池、空中步道♨️

國姓鄉北港溪溫泉區有超有名的「美人湯」，來這裡體驗搭帳露營的樂趣就能順道泡湯、玩水🤽～擔心夏季下雨的話，也有雨棚營位可以選！

✅加分服務：脫水機、卡拉OK、SPA、大浴池、溫泉池、烤肉場地

南投露營真的超好玩，是親近自然、放鬆身心的好機會🌲如果想體驗更多不同風景，可以到高海拔台中露營看雲海☁️，或去花蓮露營聽海聲、漫步沙灘🌊，也都有完全不一樣的感受～想帶小朋友出門放電的話，AsiaYo 也有高評價親子飯店可以選，快來規劃一場難忘的假期吧🧸✨





