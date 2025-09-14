出國、出差擔心家裡毛孩沒人陪？ 3 間「台中寵物旅館」讓你放心出門

常常需要出差，或是計劃出國旅遊，卻又不放心把毛孩獨自留在家嗎？帶不走牠，但也捨不得隨便交託，這時候一間安全又專業的寵物旅館就特別重要。好的狗狗住宿，不只提供乾淨舒適的環境，更要讓毛孩能夠安心玩耍、有人陪伴照顧，主人才能真正放心。這次七分之二的探索聽到大家的心聲，幫大家精選出了 3 家，絕對讓你放心的狗狗住宿旅館推薦，讓你在出遠門的時候能安心、放心，狗狗也能趁這段時間來個小渡假，結交新朋友！

1.Wen 溫斯頓寵物生活館

Wen 溫斯頓寵物生活館 圖／Wen 溫斯頓寵物生活館提供

🏠 地點：台中市北屯區熱河路三段91巷1號

⏰ 營業時間：11:00-20:00（全預約制）

Wen 溫斯頓寵物生活館位在北屯區崇德商圈附近住宅區內，小小的前院有著安全防護柵欄避免毛孩們逃脫，玻璃大門也需要透過內部操作才能開啟，狗寶貝的安全令人放心！店面旁還有一座草皮放風區，是專門給在這住宿狗狗上廁所和放風跑跳的地方，空間還算寬敞，不用擔心毛孩的活動範圍。

這家台中狗狗住宿為獨立式套房，一狗一間不混養，每間房內都有安裝監視器，家長可隨時連線觀看寶貝動靜，安親寄宿的狗狗一天有三次放風時間，店家採取獨立放風避免狗狗之間打架，放風時也會有保姆陪玩；狗狗住宿費用包含飼料、尿布和尿墊，店家也可以配合家長原先餵食習慣，有冰箱和微波爐設備可以協助餵食生肉或鮮食。

另外也有提供貓咪獨立套房住宿，同時飼養貓狗的家長可以一起送毛孩過來，不用再波折兩趟送去不一樣的寄宿旅館，可以幫主人省下很多麻煩和時間，是方便又貼心的選擇。

2.汪喵の旅

汪喵の旅 圖／汪喵の旅提供

🏠 地點：台中市北屯區軍福十六路372號

⏰ 營業時間：10:00-22:00

汪喵の旅寵物旅館位於北屯東山黃昏市場旁，店內門禁嚴格，需按門鈴後等待人員開門，大門後還有第二道柵欄避免狗狗跑出來，所以不用擔心毛孩的安全！內部可分為室內與室外，室外區域有兩道木柵欄將空間做劃分，方便多隻狗狗活動時可以依據體型或相處狀況隔離，室內則為寵物休息空間。後院空間另有大片的草皮可以讓狗狗自由奔跑。

這家台中寵物住宿收容量屬中大型，事先可透過臉書與店家預約狗狗住宿。若是第一次需要先填一張寵物資料表，詳細告知寵物的外貌、個性和健康狀況，另一張預約表則是告知店家入住期間和主人的個人資料，事前工作、準備做得很細節，讓送寵物去寄宿的主人也能放心交付自己的寶貝在這！

店家也有說明，如果毛孩是第一次入住，他們需要先觀察狗狗的個性，所以第一晚會跟人類一起生活，等到之後才會安排和其他狗狗一起玩耍，這種措施對於保護自家和別人毛孩都很必要，是很專業和貼心的流程，主人如果想把毛孩寄宿在這，牠們一定能夠度過快樂又安全的時光。

3.旺憂寵物 WANTU

旺憂寵物 WANTU 圖／旺憂寵物 WANTU 提供

🏠 地點：台中市南屯區東興路二段265號（東興店）；台中市北區忠明路333號（忠明店）

⏰ 營業時間：11:00-20:00

旺憂寵物 WANTU 位於南屯東興路二段，寵物店一樓提供寵物用品和美容服務，二樓是寵物住宿區，三樓是專屬毛孩放電的場所。來到旺憂住宿，每位毛孩都有專屬保姆陪玩，並有寬敞的放風空間，家長也可透過 24 小時遠端監控隨時查看毛孩情況。

寵物住宿的空間也非常大，狗與貓是分在兩個區塊，貓咪住宿有超大的垂直空間與多元化的貓跳台，每間房型的配置都不同，可以依照毛孩習性做選擇。一進入旺憂寵物的店內，就能感受到一股溫馨的氛圍，店員會細心詢問毛寶貝的需求、狀況和日常習慣，主打在這裡住宿，如同在家一般舒適的理念，加上 24 小時的監控，想念的時候隨時能看見毛寶貝，讓主人可以非常放心的遠行一陣子了！

