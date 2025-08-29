日月潭夢幻度假旅宿　品味親子慢活時光

【圖／文：行遍天下】

層巒疊翠、潭景如畫的日月潭，四季皆美，是旅人心中的夢幻度假地。想體驗湖畔慢活，不妨入住由力麗觀光集團攜手美國溫德姆集團打造，臨湖最近的國際級飯店——「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，大廳空間融合在地文化巧思，以潭水流線為設計主軸，搭配魚簍意象的造景與燈飾、彷若浮石的座位區，讓旅客彷彿化身魚兒，自在穿梭其間。

▲圖片提供：日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

飯店擁有203間溫泉客房，每間皆設有美人湯泉池，另有裸湯風呂與SPA設施，碳酸氫鈉泉舒緩身心。餐飲方面，「饗沐全日餐廳」主打亞洲與歐陸料理，早餐更貼心以早午餐形式供應至中午，讓旅客悠閒享受假期；「邵中餐廳」則以粵菜手法融入魚池鄉在地食材，展現深厚的味覺底蘊。針對親子度假，更貼心推出「小大人住宿專案」，孩子可在專屬Check-in櫃台完成入住手續，領取「小貴賓入住登記小本本」與「小大人大禮包」，感受備受歡迎的溫馨時刻。親子房內設有積木牆與兒童帳篷，讓孩子自在發揮創意，開啟一段充滿想像力的旅程。

DATA｜日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

地址：南投縣魚池鄉中正路312號

電話：049-285-0085

網址：wyndhamsunmoonlake.com

時間：入住時間15:00、退房時間11:00

消費：精緻雙人房9,700元起、親子房10,700元起、小大人一泊二食住房專案（親子房）14,000元起





同場加映

享受溫泉之外，酒店更結合在地文化，推出陶藝、紅茶香包DIY手作體驗。旅客也可配合順遊專案搭船遊湖、親子館遊樂。或走入茶園，大小朋友一同變身製茶師，體驗古法揉茶，品味茶香縈繞，趣味十足。

搭船遊湖好愜意

飯店住客可洽禮賓中心預約活動(每人收費400元)，在粼粼波光中慢遊日月潭，沿途停靠伊達邵、水社及玄光寺碼頭，涵碧半島、蔣公涼亭、拉魯島等經典名勝一一映入眼簾。隨著船長風趣的解說，旅人也聽見了那些動人故事。

沉浸手作樂趣DIY 體驗

飯店3樓的活動中心提供兩款人氣手作體驗：貓頭鷹造型紅茶香包製作與捏陶時光，每人僅需100元即可參加，無論是香氣四溢的香包，或是捏塑出的可愛陶藝品，都能帶回屬於自己的紀念。

魯魯札札咖啡親子館

距離溫德姆溫泉酒店約50公尺，這家日月潭區最大的親子餐廳，力麗系列飯店入住旅客可享優惠價。建築外牆融合原民圖騰，原木色調的空間舒適寬敞，其中B1為兒童專屬的遊戲天地，除了有家長休息區與充電插座，更規劃12大主題設施，包括波浪與水管溜滑梯、互動投影、小火車、兒童超跑與決明子沙池等，讓孩子徹底放電。爸媽則可在餐廳區輕鬆享用飲品與輕食，享受親子其樂融融的時光。

順遊Hugosum 和菓森林

參加「溫德姆 x 半日茶師小旅行」，由飯店專車接送到位於魚池鄉香茶巷內的「和菓森林」。戴上斗笠，走入這座老茶園之中，認識阿薩姆、紅玉及台灣山茶的自然友善栽培方式。接著親手體驗古法揉茶，運用雙手的力道揉捻茶葉至條索狀，茶香撲鼻，令人心曠神怡。

等候茶葉乾燥的空檔還可享用下午茶，一杯紅茶搭配點心，甘醇味美。若想深入品味紅茶的層次變化，不妨試試「風味六品」，由淡至濃，風味遞進。值得一提的是，2024年和菓森林更通過農業部農村發展及水土保持署特色農業旅遊場域認證、PLUS永續行為認證及PLUS食農體驗認證，讓這場小旅行更具永續意義。

DATA｜和菓森林

地址：南投縣魚池鄉新城村香茶巷5-2號

消費：「溫德姆 x 半日茶師小旅行」兩人成團每位880元，預約專線049-285-0085 #8732（3F休閒中心）。風味六品330元、貓爪紅茶蛋糕70元、日式焦糖布丁110元





