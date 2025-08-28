南投軍事風主題復古餐廳！妖怪村流亡政府超好拍 特色餐點也好吃

十三目仔窯磚窯特色餐廳-妖怪村流亡政府是軍事主題特色餐廳，以戰地風情、懷舊情懷及妖怪流亡為主題，讓整個園區很好拍，餐廳裡擺放了很多軍事用品、模型刀槍，還有黑白電視播放著軍事節目，餐點也很非常有特色，酸菜魚、炭爐煲全雞、吮指回味豬腳飯、十三爐窯乾燒排、起司地瓜都非常好吃又有特色。

十三目仔窯磚窯特色餐廳-妖怪村流亡政府位置及交通

十三目仔窯磚窯特色餐廳-妖怪村流亡政府距離集集車站車程大約三分鐘，導航直接設十三目仔窯磚窯特色餐廳-妖怪村流亡政府即可到達，門口路邊就可以停車。

十三目仔窯建於日治時代以生產紅磚為主，隨著建築材料的發展與改變，磚窯業日漸沒落，因921地震造成損毀，重建完成後原本規劃成一個適合全家休閒娛樂的觀光商店街，現在則是軍事主題特色餐廳-妖怪村流亡政府。

十三目仔窯磚窯特色餐廳-妖怪村流亡政府環境

十三目仔窯磚窯特色餐廳-妖怪村流亡政府以戰地風情、懷舊情懷及妖怪流亡為主題，讓整個園區很好拍。

拱形的入口原是一個個窯洞，現在變成了一間間用餐的包廂，包廂以情報室、參謀部、政戰部、作戰部等來命名。

十三目仔窯磚窯特色餐廳-妖怪村流亡政府可同時接納五部遊覽車，可以當作車埕、水里、信義旅遊的中途站。

目仔窯位於集集線小火車集集站和龍泉站中間，沒有實際車站，十三目仔窯磚窯特色餐廳-妖怪村流亡政府就在鐵軌旁，還在這邊建了個假車站，並且作了從軍離別的雕像。

車站旁還有親子遊樂區和沙坑。

這天用餐的包廂是在作戰部裡，包廂內部寬敞，足夠容納一台遊覽車的團客，也很歡迎散客來用餐，記得先預訂。

包廂和包廂之間用紅磚牆隔開，牆上貼了很多標語和海報。

後面擺放了很多軍事用品、模型刀槍，還有黑白電視播放著節目。

十三目仔窯磚窯特色餐廳-妖怪村流亡政府餐點

十三目仔窯磚窯特色餐廳-妖怪村流亡政府雖然以團客合菜為主，散客來也可以單點，每人低消200元，有很多特色菜，最好事先預約。

窯爐祕滷五福盤，豆干、豬頭皮、毛豆、黑木耳和花生，冷盤好吃又開胃。

涼拌過貓

炭爐煲全雞，炭爐裡有一整隻全雞，雞湯都是精華。

經過長時間細火慢燉出來的雞肉，輕輕一拉就骨肉分離。

炭爐煲全雞有附贈菜盤，加入豆皮和白菜後，就是好吃的火鍋。

吮指回味豬腳飯，是妖怪村流亡政府的招牌菜色之一，很多人為了他而來。

正確吃法是要將豬腳、白飯、酸菜和滷汁拌勻，白飯吸收了滷汁精華，搭配軟嫩入味的豬腳，一吃一大碗。

酸菜魚，是餐廳最近推出的新菜色，口味傳承自四川人，口味正統，麻而不辣。

酸菜魚裡除了好吃的魚片，還加入在地生產的筍尖，增加了整道菜的豐富口感。

蠔油鳳爪，去骨的鳳爪更入味更方便食用。

鹽焗陶板海大蝦，新鮮的蝦子簡單料理就很好吃。

起司美乃滋櫛瓜，略帶鹹味的起司和櫛瓜很搭，加上美乃滋之後更增添風味。

窯燒甘蔗雞，雞肉軟嫩又下飯。

十三爐窯乾燒排，也是餐廳的招牌菜。

起司地瓜，和常吃的拔絲地瓜不同，帶點鹹味的起司地瓜更好吃。

最後來個古早味手工豆花收尾，古早味手工豆花非常嫩又Q，大家都說很好吃。

十三目仔窯磚窯特色餐廳-妖怪村流亡政府

地址：552南投縣集集鎮集福路

營業時間：11:00–14:00, 17:00–19:00

電話：049-2761578

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

