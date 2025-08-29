南投新景點「免費參觀」！ 全台最大「鳥嘴潭人工湖」10公里環湖自行車道超美
udn走跳旅遊／假日農夫愛趴趴照
鳥嘴潭人工湖是水利署耗時十年斥資219億新建首座以「人工湖」命名的儲水工程，引取烏溪水源蓄存於6座湖區，總蓄水量約1450萬噸，每日供水量可達25萬公噸，提供南投及彰化地區民生用水，7月中起開放民眾免費參觀，這裡號稱是全台最大的人工湖，水域面積110公頃，大約是日月潭的七分之一，設有環湖自行車道，但因湖區停車空間有限，如欲開車進入參觀及團體參訪，需先上網預約登記。
鳥嘴潭人工湖參觀須知
一、開放時間：每日上午 8 時 30 分至下午 5 時 30 分(含例假日及國定假日)
二、欲開車進入鳥嘴潭人工湖參觀之民眾，請依下列規定辦理申請：
(一)請於經濟部水利署中區水資源分署鳥嘴潭人工湖專屬網站(https://web.wra.gov.tw/niaozueitan/)填寫申請表單(表單將於可申請日前二週開放)，本分署將視申請人數、開放狀態、業務執行及現場情況保留同意與否之權利。
(二)申請參觀時段分為上午(8：30~13：00)、下午(13：00~17：30)兩個時段，申請人應於所填列之時段內抵達並離開。
(三)若申請日期及時段須做取消，申請人應於預約日期前 3 日向本分署鳥嘴潭人工湖管理中心提出取消申請。
(1)電話：(049)200-9329
(2)傳真：(049)200-9330
(3)地址：南投縣草屯鎮玉屏巷1之6號
鳥嘴潭人工湖怎麼去
鳥嘴潭人工湖入口在往東草屯交流道最後一個紅綠燈旁，從南埔過來會先經過大腸包小腸後最後一個紅綠燈靠右小路行駛。
路口有鳥嘴潭人工湖指標，順著小路下去就到門口。
路底就會看到警衛，開車有事先預約，警衛對車號就會開柵欄，其他騎機車、腳踏車或是走路，警衛會直接開柵欄放行，湖區開放時間為每日上午8時30分至下午5時30分。
過警衛區右轉就會往管理中心。
中途目前正在蓋景觀涼亭，可以從上面欣賞風景。
管理中心在鳥嘴潭的最東邊，沿著馬路到底就可以看到。
快到管理中心之前，右手邊有個分水池，可以將烏溪引水分為湖區進水、下游放流、草屯公共用水、彰化公共用水等。
管理中心後面備有大型遊覽車和汽車停車場，因車位不多，所以需要三天前預約。
停車場旁有公用洗手間。
鳥嘴潭人工湖管理中心
鳥嘴潭人工湖管理中心1樓設置水資源教育館；湖區開放時間為每日上午8時30分至下午5時30分，展館周一休館，中午12點30~13點30不開放。
鳥嘴潭人工湖管理中心外觀是以清水模外牆，造型像是一艘大船。
鳥嘴潭人工湖管理中心旁邊備有腳踏車和汽車停車場。
「管理中心」除做為人工湖營運操作需求，一樓設置水資源教育館。
水資源教育館開放時間為周二至周日上午8時30分至下午5時30分，中午12點30~13點30不開放。
一進入水資源教育館，右手邊是服務台。
服務台後面有洗手間，往洗手間一旁牆壁上有漂亮裝飾。
往內走是透過水利方、在地環境生態AR擴增實境、主視覺電視牆及沉浸式展館互動式體驗。
展示湖區建設工程、運作機具與環保設施。
鳥嘴潭人工湖共有A至F六個蓄水區，供應草屯與彰化地區用水。
設有烏溪特有動物介紹，如石虎、白鼻心等，讓民眾了解人與自然的共存之道。
鳥嘴潭人工湖區
參觀完鳥嘴潭人工湖水資源教育館，就可以參觀戶外的鳥嘴潭人工湖，共有6座湖區，周邊設有近自然魚道、景觀平台、御風塔、觀景涼亭，及長達近10公里的環湖步道和自行車道。
一早的人工湖平靜無波，湖面倒映如鏡，映出藍天白雲好美。
在A、B湖區中間有個御風塔，可以登高俯瞰整片湖景。
御風塔雖然只有一層樓左右，但是鳥嘴潭人工湖是無人機管制區，沒有申請不能飛，所以站上御風塔也可以拍攝偽無人機角度。
鳥嘴潭取名由來是烏溪上游有一個深潭，在清朝時期是往返烏溪南北岸的渡船處，當地人稱之為「鳥嘴潭」。
在湖區環湖自行車道旁還設有休息椅，騎累了或是走累了可以坐下來賞景。
在鳥嘴潭人工湖還可以遠眺國道六號和九九峰。
在鳥嘴潭人工湖的F區旁還有一個洗手間，對於遊客算是很友善。
鳥瞰鳥嘴潭的地方
鳥嘴潭人工湖是無人機管制區，沒有申請不能飛，在附近有個可以鳥瞰鳥嘴潭的地方，只要導航鳥瞰鳥嘴潭的地方就能抵達，看到土地公廟就可以停車，停好車往左邊走就能看到鳥嘴潭人工湖。
這邊可以拍到鳥嘴潭人工湖、管理中心、國道六號、九九峰。
鳥嘴潭人工湖水資源教育館
地址：542南投縣草屯鎮玉屏巷1之6號
營業時間：08:30-17:30（週一公休）
店家電話：049-2009329
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言