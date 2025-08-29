快訊

假日農夫愛趴趴照／ 文、圖／假日農夫

鳥嘴潭人工湖是水利署耗時十年斥資219億新建首座以「人工湖」命名的儲水工程，引取烏溪水源蓄存於6座湖區，總蓄水量約1450萬噸，每日供水量可達25萬公噸，提供南投及彰化地區民生用水，7月中起開放民眾免費參觀，這裡號稱是全台最大的人工湖，水域面積110公頃，大約是日月潭的七分之一，設有環湖自行車道，但因湖區停車空間有限，如欲開車進入參觀及團體參訪，需先上網預約登記。

鳥嘴潭人工湖參觀須知

一、開放時間：每日上午 8 時 30 分至下午 5 時 30 分(含例假日及國定假日)

二、欲開車進入鳥嘴潭人工湖參觀之民眾，請依下列規定辦理申請：

(一)請於經濟部水利署中區水資源分署鳥嘴潭人工湖專屬網站(https://web.wra.gov.tw/niaozueitan/)填寫申請表單(表單將於可申請日前二週開放)，本分署將視申請人數、開放狀態、業務執行及現場情況保留同意與否之權利。

(二)申請參觀時段分為上午(8：30~13：00)、下午(13：00~17：30)兩個時段，申請人應於所填列之時段內抵達並離開。

(三)若申請日期及時段須做取消，申請人應於預約日期前 3 日向本分署鳥嘴潭人工湖管理中心提出取消申請。

(1)電話：(049)200-9329

(2)傳真：(049)200-9330

(3)地址：南投縣草屯鎮玉屏巷1之6號

鳥嘴潭人工湖怎麼去

鳥嘴潭人工湖入口在往東草屯交流道最後一個紅綠燈旁，從南埔過來會先經過大腸包小腸後最後一個紅綠燈靠右小路行駛。

路口有鳥嘴潭人工湖指標，順著小路下去就到門口。

路底就會看到警衛，開車有事先預約，警衛對車號就會開柵欄，其他騎機車、腳踏車或是走路，警衛會直接開柵欄放行，湖區開放時間為每日上午8時30分至下午5時30分。

過警衛區右轉就會往管理中心。

中途目前正在蓋景觀涼亭，可以從上面欣賞風景。

管理中心在鳥嘴潭的最東邊，沿著馬路到底就可以看到。

快到管理中心之前，右手邊有個分水池，可以將烏溪引水分為湖區進水、下游放流、草屯公共用水、彰化公共用水等。

管理中心後面備有大型遊覽車和汽車停車場，因車位不多，所以需要三天前預約。

停車場旁有公用洗手間。

鳥嘴潭人工湖管理中心

鳥嘴潭人工湖管理中心1樓設置水資源教育館；湖區開放時間為每日上午8時30分至下午5時30分，展館周一休館，中午12點30~13點30不開放。

鳥嘴潭人工湖管理中心外觀是以清水模外牆，造型像是一艘大船。

鳥嘴潭人工湖管理中心旁邊備有腳踏車和汽車停車場。

「管理中心」除做為人工湖營運操作需求，一樓設置水資源教育館。

水資源教育館開放時間為周二至周日上午8時30分至下午5時30分，中午12點30~13點30不開放。

一進入水資源教育館，右手邊是服務台。

服務台後面有洗手間，往洗手間一旁牆壁上有漂亮裝飾。

往內走是透過水利方、在地環境生態AR擴增實境、主視覺電視牆及沉浸式展館互動式體驗。

展示湖區建設工程、運作機具與環保設施。

鳥嘴潭人工湖共有A至F六個蓄水區，供應草屯與彰化地區用水。

設有烏溪特有動物介紹，如石虎、白鼻心等，讓民眾了解人與自然的共存之道。

鳥嘴潭人工湖區

參觀完鳥嘴潭人工湖水資源教育館，就可以參觀戶外的鳥嘴潭人工湖，共有6座湖區，周邊設有近自然魚道、景觀平台、御風塔、觀景涼亭，及長達近10公里的環湖步道和自行車道。

一早的人工湖平靜無波，湖面倒映如鏡，映出藍天白雲好美。

在A、B湖區中間有個御風塔，可以登高俯瞰整片湖景。

御風塔雖然只有一層樓左右，但是鳥嘴潭人工湖是無人機管制區，沒有申請不能飛，所以站上御風塔也可以拍攝偽無人機角度。

鳥嘴潭取名由來是烏溪上游有一個深潭，在清朝時期是往返烏溪南北岸的渡船處，當地人稱之為「鳥嘴潭」。

在湖區環湖自行車道旁還設有休息椅，騎累了或是走累了可以坐下來賞景。

在鳥嘴潭人工湖還可以遠眺國道六號和九九峰。

在鳥嘴潭人工湖的F區旁還有一個洗手間，對於遊客算是很友善。

鳥瞰鳥嘴潭的地方

鳥嘴潭人工湖是無人機管制區，沒有申請不能飛，在附近有個可以鳥瞰鳥嘴潭的地方，只要導航鳥瞰鳥嘴潭的地方就能抵達，看到土地公廟就可以停車，停好車往左邊走就能看到鳥嘴潭人工湖。

這邊可以拍到鳥嘴潭人工湖、管理中心、國道六號、九九峰。

鳥嘴潭人工湖水資源教育館

地址：542南投縣草屯鎮玉屏巷1之6號

營業時間：08:30-17:30（週一公休）

店家電話：049-2009329

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

南投新景點「免費參觀」！ 全台最大「鳥嘴潭人工湖」10公里環湖自行車道超美

