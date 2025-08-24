住過都說讚！質感滿分又不傷荷包的「日月潭民宿」特輯

【FunTime小編群】南投日月潭風景區一直以來都是國內外旅客熱愛的景點，這次小編就要推薦超質感日月潭住宿給大家，讓大家不用擔心要住哪，還能住得有質感！快跟著小編看下去吧～

日月潭民宿｜快速導覽＋分類

來到日月潭除了有設施豐富、服務完善的飯店之外，也有許多值得入住的特色民宿。以下快速導覽，幫大家整理了兩大熱門住宿區的日月潭民宿，快來找找符合自己理想中的日月潭民宿吧～

➢ 伊達邵碼頭周邊：泳渡日月潭、花火節的主要地點，附近可逛老街、搭纜車上九族

➢ 水社碼頭周邊：交通便利、生活機能佳，鄰近遊客中心與親水步道，適合首次來訪

日月潭住宿地圖

日月潭住宿推薦｜伊達邵碼頭周邊

伊達邵碼頭是日月潭舉辦大型活動的主要地點，像是日月潭花火音樂嘉年華和泳渡日月潭。除此之外，這附近也有伊達邵親水步道、伊達邵老街等景點，或是如果是要去九族的旅客，日月潭纜車站也在這喔～

水漾民宿

水漾民宿位於伊達邵碼頭附近，是CP值超高的湖景住宿，房型包含市景雙人房、半湖景房、全湖景房，躺在床上就可以飽覽湖光山色，簡直超享受！室內還有附電梯，超級貼心，攜帶大行李或是帶長輩出遊都不怕！另外，水漾民宿出去步行3分鐘就可到伊達邵商店街，地理位置還有生活機能完全滿分！而且還提供免費停車場，開車前來的旅客也不必擔心停車問題喔！

小編偷偷說：民宿用餐空間提供室內及半露天座位，面對著絕美湖景吃早餐，心情和食慾都能得到滿足！

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉日月村豐年街56號

附近景點：距伊達邵商店街步行3分鐘

嘎巴暮暮會館

嘎巴暮暮(Kapamumu)為邵族七大姓之毛氏，而嘎巴暮暮會館就結合了邵族元素並融入簡約的北歐風格，希望來住宿的客人能更加了解邵族文化。大廳內每個角落都設計得非常有巧思，更特別的是牆上的白鹿圖是取源於邵族美麗的白鹿傳說喔！嘎巴暮暮會館提供雙人房及四人房，透過木質風簡約設計，入住就像回到了自己家一樣溫馨且放鬆，離熱鬧的伊達邵碼頭走路也只要5分鐘喔！

小編偷偷說：嘎巴暮暮會館是以餐廳起家，它所提供的無菜單早餐及咖啡等飲品都超好吃，愛吃的你旅行時絕不能錯過！

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉中正路291號

附近景點：距伊達邵商店街走路3分鐘

日月潭住宿推薦｜水社碼頭周邊

水社碼頭是日月潭的交通交通樞紐，不論是要搭船遊湖、租腳踏車環潭都從這裡出發。此外，這裡附近也梅荷園、涵碧步道、龍鳳宮月老廟，以及水社親水步道、水社商圈等熱門景點。

玥湖背包客讚民宿

玥湖背包客讚民宿位於水社碼頭附近，是相當平價的住宿，房型包含雙人房、三人房、四人房及背包客單人床位，不僅適合多人入住，想要一個人到日月潭自助遊也沒問題！玥湖背包客讚民宿也設有湖景套房，入住從房間望出去便能清楚望見湖景，超吸引人的啦～另外，這裡也是寵物友善住宿，還有SUP、電動船、獨木舟、自行車租借、船票等代訂及優惠。

小編小提醒：雙人湖景房及四人湖景房禁止寵物進入，若想帶著毛小孩入住不要訂錯房囉！

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉中山路277-1號

附近景點：距水社碼頭開車2分鐘

藍天水灣民宿

藍天水灣民宿距離水社碼頭走路只要三分鐘，附近就有便利商店及停車場，交通位置十分優良，另外也提供船票、纜車票等票券代訂以及配合的租車行，入住就有如此一條龍的服務，非常方便。除此之外，最為人稱羨的就是民宿老闆娘的親切熱情啦！有問題都可以問老闆娘喔！藍天水灣民宿提供雙人房及四人房，部分房型有陽台、浴缸，來這兒可以好好享受睡上一覺再好好地玩日月潭！

訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉中興路21號

附近景點：距水社碼頭步行3分鐘

桂月村

桂月村就位於日月潭最精華地段，到達日月潭水社遊客中心、水社碼頭廣場、龍鳳宮月老廟、梅荷園都很方便，開車三分鐘內即可到達。桂月村提供雙人房及四人房型，整體風格採用現代簡約與工業風格，大量搭配暖色的木料來做設計。桂月村最值得一提的是日出腳踏車導覽，可以的話一定要參加，讓老闆帶著你遊覽日月潭，了解日月潭的美與文化，為此趟日月潭行留下溫馨的美好回憶！

小編偷偷說：民宿老闆相當熱情，有任何旅遊相關問題都歡迎詢問喔！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉名勝街28號

附近景點：距水社碼頭步行1分鐘

山慕民宿

山慕民宿近水社碼頭，走路十分鐘內可到日月潭環湖步道，在民宿裡放鬆的睡一覺，再到附近散步，是相當舒適愜意的選擇。山慕民宿是一家高質感的設計旅宿，提供雙人及四人房型，整體走一個木質風格，溫馨又簡約，而且每個房型都有大扇落地窗，採光很好，不需要擔心住到昏暗的房間喔！

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

地址：南投縣魚池鄉中山路216號

附近景點：距水社碼頭開車1分鐘

