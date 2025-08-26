台中巷弄內復古老宅「日式刨冰店」！深夜限定「無菜單刨冰」，多層次風味果香搭配，細節滿滿

這店名太有趣了啦！在台中巷弄內的復古老宅 日式刨冰店，竟然是從傍晚 16:16 開到深夜，最酷的是，這家刨冰細節滿滿，不管是外觀還是內在都讓人驚喜連連，根本是把刨冰當藝術品在創作了吧？

刨冰的果醬和配料通通自製，只有三種冰品選擇，菜單更是根據季節或老闆心情變化，沒有固定，總之能吃到哪一種口味都是緣分，下次來可能就絕版了！這麼有個性的店，且吃且珍惜啊。

夕日裡的王八蛋｜交通位置

地址：台中市西區五權西六街26巷34號

時間：16:16–00:00（休息日：看IG)

I G：Instagram

備註：無固定菜單/無訂位/無外帶/無接待12歲以下小孩與寵物

位在西區靠近忠明南路的五權西六街小巷子內，開車的話可以停放在五權一街162巷與五權三街轉角的收費停車場，走過去店裡約2分鐘路程，鄰近審計新村可以去走走再過來吃冰，周邊也有不少美食咖啡廳林立。

這家是老宅也是日式刨冰店，位於巷弄間，車子無法開進來，開車的話可以停放在五權一街162巷與五權三街轉角的收費停車場。

生意好的時候需要入內領號碼牌，因為開到深夜，所以十點過後請輕聲細語。

這老宅老到什麼程度呢？除了眼睛看到的歷史痕跡以外，就連地板踩到都會吱吱作響，好怕把地板踩壞。

簡單的木櫃與層架，目之所及約9成都是老件收藏，因此使用起來都需小心翼翼，禁不起折騰，不能怪老闆不收小孩跟寵物，是真的承受不起。

店內空間不大，座位數不多，大約可容納17人左右，以2～4人的小桌為主。

桌椅都是拼拼湊湊的古董家具。

這會旋轉的木椅也是我童年回憶呢。我家的木椅深夜還會自己旋轉，小時候可把我嚇壞了。

這一區倒是有點像小時候的診所醫生椅。

每一個家具都是復古老件

夕日裡的王八蛋｜MENU

僅有冰品與飲品，冰品只有三種，隨著季節而做變動。飲品有茶、汽水和特調，價位落在$100~$280之間，每人低消一份餐點或飲品，僅收現金。

春路

本來以為日式刨冰嘛，常吃啊！不就那樣，外型可愛就好。但這家不一樣喔，真的細節滿滿，一層層堆疊出不同風味與特色。所有配料都是店家手工自製，最上層是手工貓舌餅乾，鮮奶油還灑上日本山椒，入口帶有淡淡的胡椒麻香，這風味很是獨特。

餅乾下層竟然是啤酒慕斯！有著淡淡啤酒香氣，口感輕柔細緻，超驚喜。啤酒慕斯下方則是店家自製的煙勳金棗醬，酸甜酸甜，給的超多很大方。

就這樣一層一層吃下去，每一層都有獨特風味等著你，是不是細節滿滿，驚喜度十足。

但就連這冰體啊，都淋上蜂蜜綠茶糖漿增添茶香還有淡淡的蜂蜜甜，甜度調的剛剛好，吃著吃著發現冰裡面還有醃燻過的自釀蜜金蚤以及話梅凍，每一口都讓人很驚艷，層層堆疊出一碗細節滿滿的刨冰。

白花花的波

美的就像藝術品一樣，炙燒白巧脆殼包裹著冰凍鳳梨，還搭配鳳梨果乾花點綴，帶點脆口的白巧吃起來嗶嗶波波，直接拿著冰凍鳳梨狂啃也是一種樂趣！

山茶花慕斯上面撒上酥脆蕎麥，山茶花本身沒什麼特殊香氣，但灑上酥脆蕎麥增添脆感、鳳梨果漿上輕淋檸香白巧克力醬，酸甜交織，冰體則淋上山茶花茶糖漿，看似淡淡的實則鳳梨果香如影隨形。

內餡則是麥茶凍搭配蜜漬鳳梨，麥茶凍可以解膩而且讓口感很有趣不無聊，蜜漬鳳梨，剛剛好的酸甜平衡，搭配細緻冰體很是爽口美味。

老闆肯定是細節控！每一道冰製作起來都非常的繁瑣且精緻。豐富到每一口都跟成就解鎖般層層堆疊，就連賣相也是精緻完美。第一次吃到這麼講究的日式刨冰，我也是真心佩服啦！非常甘心把不值錢的膝蓋送給細節控老闆。

夕日裡的王八蛋

地址：台中市西區五權西六街26巷34號

時間：16:16–00:00

備註：無固定菜單/無訂位/無外帶/無接待12歲以下小孩與寵物

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」