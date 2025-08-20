台中貓咖地圖！３間貓咪咖啡廳萌度爆表，還有狐獴陪你喝下午茶

快訊

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

身為重度貓奴，每次旅行都要安排「貓咪行程」！這次RG小編實際走訪台中三間超人氣貓咖，風格完全不同，從合法貓舍結合寵物美容的親人系咖啡館、到歐風美拍空間的貓咪下午茶，甚至還有狐獴坐檯陪玩（沒開玩笑）～每一間都讓人萌到心臟暴擊，快收藏這篇「台中貓咖地圖」

台中貓咖推薦 Top1：12街貓屋

合法貓舍結合萌寵餐廳，貓咪親人又香香的

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

這間貓咖不只是餐廳，更結合合法貓舍、寵物美容與住宿，店內貓咪乾淨親人，連毛髮都有淡淡香味～最萌的是這隻叫羅密歐的幼貓，超愛窩在腿上撒嬌睡覺，還有一隻乖巧博美陪吃飯，讓小編當場融化！彩虹蛋糕可愛又好吃，整體環境乾淨無異味，連帶小孩來都安心。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市西區精誠十二街30號

電話：04-2320-0408

營業時間：12:00–19:00（每日皆營業）

台中貓咖推薦 Top2：GILLY GILLY

德文捲毛＋巨型緬因貓＋歐式網美風空間

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

走進 GILLY GILLY 彷彿進入歐洲街頭貓咪沙龍，店內是歐風設計，貓咪種類超多，有英短、德文捲毛貓、緬因貓和曼赤肯，每隻都超親人，不時會跳上桌陪你吃飯、踏踏撒嬌。厚片吐司和披薩都用天然食材製作，吃得安心又療癒，拍照打卡更是滿分！採預約制，假日建議早點訂位。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市南屯區大聖街209號

電話：0985-770-628

營業時間：12:00–21:00（每日營業，採預約制）

台中貓咖推薦 Top3：貓邸老咖

狐獴+貓咪陪你喝茶，4.9 星高分無雷體驗！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

如果你想體驗不只貓的咖啡館，一定要來「貓邸老咖」！店裡除了四隻可愛貓咪，還有四隻狐獴活潑登場，會打招呼、會擊掌，根本動物明星。店內採低消制（300元/人），但咖啡與紅茶自助無限暢飲，用心度滿分。雖然主餐口味偏中規中矩，但有萌寵坐檯加成完全值回票價，超適合當作周末療癒據點～

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市北區東光一街21號

電話：04-2235-3855

營業時間：12:00–19:30（週三四公休）

台中貓咪咖啡廳常見問題（FAQ）

三間貓咖需要預約嗎？

12街貓屋與貓邸老咖不強制預約，但假日建議先打電話詢問；GILLY GILLY 採預約制，建議提前預約避免撲空。

哪一間適合親子同行？

12街貓屋最親子友善，環境乾淨、空間寬敞、貓咪性格穩定，家長可安心帶小孩一起互動。

想拍美照推薦哪一家？

GILLY GILLY 空間設計走歐式風格，無論是窗邊座位或是貓咪區域都超好拍，是喜歡拍照打卡者的首選！

可以餵貓嗎？

貓邸老咖提供現場購買貓條與凍乾，可以與貓咪互動餵食；其他店家則需依照店規詢問現場人員。

除了貓還有其他動物嗎？

貓邸老咖有四隻狐獴，是目前台中少見的特色萌寵店，互動性極高，非常療癒！

