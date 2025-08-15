台中美食地圖｜月老廟求姻緣也要顧肚子！台中樂成宮周邊必吃５大銅板美食攻略

每次拜月老之前，你有先填飽肚子嗎？RG小編這趟來到台中東區的樂成宮，不只求紅線順利，也順便展開一場銅板美食巡禮！小編親自走訪了五家在地人推薦台中美食，從芋泥吐司、巨大飯糰，到素食麵與傳統肉圓，每一樣都超有記憶點，拜完月老別急著走，這篇幫你安排好整天的行程與吃喝路線～

台中樂成宮周邊美食Top1：天才炸雞排

芋泥吐司鹹甜涮嘴，早餐吃炸物超罪惡卻超幸福

說是炸雞排店，但小編最推薦的其實是他們的「芋泥吐司」！炸到金黃酥脆的外層，搭配內裡飽滿的芋泥，還撒上胡椒鹽與梅粉，鹹甜交織，一口咬下去超有層次。雞排也很厚實，不過建議不要切，肉汁會更保留。整體來說，這家超適合當台式罪惡系早午餐，吃完絕對飽到中午！

地址：台中市東區樂業路229號

電話：0983‑703‑477

營業時間：06:30–11:00（週日07:00開、每日皆營業）

台中樂成宮周邊美食Top2：育英飯糰

在地人從小吃到大，一顆抵一餐的飽足系早餐

你敢相信嗎？一顆40元的飯糰居然大到小編吃一顆就撐到下午！這家育英飯糰口感紮實，配料也很豐富，特別是裡頭的嫩薑與花生粉，香氣層次很加分，還有豆干、菜脯、海苔等經典配料，建議加一點辣更夠味。阿姨還會親切問你要不要加辣，加上要抽號碼牌領取，彷彿參加飯糰界的演唱會（笑）！

地址：台中市東區育英路84號

電話：0985‑770‑628

營業時間：08:00–12:30（週一公休）

台中樂成宮周邊美食Top3：義進素食

葷食者也愛的素麵攤，麻醬麵＋滷味一吃上癮

身為葷食派的小編，本來對素食沒什麼期待，沒想到義進素食完全改觀！他們的麻醬麵香氣濃郁、麵條Q彈，小菜如豆包、豆皮都滷得超入味。更貼心的是，店內竟然有冷氣！老闆娘也非常親切，吃完還會問你吃飽了沒～這裡真的有家的感覺，是那種會讓人想一吃再吃的小麵攤。

地址：台中市東區育英路63號

電話：0923‑502‑568

營業時間：06:00–11:30（週日公休）

台中樂成宮周邊美食Top4：豬哥湯

限時三小時開賣的神級豬雜湯，老饕都報到！

只開三小時的豬哥湯真的要搶！這碗豬雜湯是小編目前在台中喝過最濃郁的一碗，湯頭完全沒有腥味，部位也可以指定或點綜合。豬血新鮮、肉質帶Q，搭配冬粉根本完美。記得自己加酸菜，微酸口感更提升湯的層次，真的會一喝上癮！

地址：台中市東區旱溪三街22巷6號

營業時間：14:00–17:00（週一公休）

台中樂成宮周邊美食Top5：旱溪肉圓

軟Q外皮＋古早味白醬，配碗綜合湯完美收尾

拜完月老的最後一站，來到這家超人氣老字號的「旱溪肉圓」。他們家的肉圓外皮非常Q彈，內餡扎實、筍香肉鮮，醬料是白醬與粉紅辣醬，鹹甜適中很加分。綜合湯也讓人驚豔，酸菜湯底搭配豬肚、豬血與冬粉，整體不腥、超有味道。最妙的是，有人會把冬粉丟進吃完肉圓剩下的醬汁裡攪拌，變身另一碗乾冬粉，小編也跟著試了一次，讚爆！

地址：台中市東區東光園路592號

電話：04‑2211‑4552

營業時間：15:30–23:30（每日皆營業）

樂成宮周邊台中美食一日遊行程表

從月老廟出發，吃遍台中在地人推薦小吃

08:00 【育英飯糰】開啟飽足早晨，巨無霸飯糰先墊底 08:30 【周邊閒逛】探索東區在地街景、拍拍老建築 09:00 【天才炸雞排】來份芋泥吐司當罪惡系甜點 09:30 【樂成宮月老廟】參拜月老，求紅線、補好運 10:30 【義進素食】麻醬麵＋小菜吃得滿足又清爽 14:00 【豬哥湯】限時豬雜湯開賣，趕緊報到品嚐精華湯頭 15:00 【新天地西洋博物館】逛逛周邊景點，消化一下 18:00 【旱溪肉圓】肉圓＋綜合湯作為旅程完美收尾

樂成宮周邊台中美食常見問題

樂成宮拜拜適合搭配哪間早餐？

建議先從《育英飯糰》或《義進素食》開始，兩家都在早上時段營業，吃完直接散步到樂成宮剛剛好。

芋泥吐司真的好吃嗎？早上吃炸的會不會太膩？

《天才炸雞排》的芋泥吐司外酥內軟，鹹甜交織很涮嘴，一份就飽到中午，蠻多在地人當早午餐吃，完全不是問題！

豬哥湯怎麼點？一定要加配料嗎？

可以自由搭配部位，也可以點綜合版，再選擇要加冬粉或豬血。建議現場請老闆推薦部位，會有驚喜～

旱溪肉圓會不會很油？有其他推薦吃法嗎？

他們家的肉圓外皮Q彈不油膩，建議點綜合湯搭配，或試試將冬粉加入肉圓醬汁中拌一拌，變成乾拌風味超特別！

五間店距離遠嗎？可以走路吃完？

除了豬哥湯與旱溪肉圓稍遠，其他三家店距離樂成宮都在10分鐘步行範圍內，建議騎車或開車串聯比較省時。

