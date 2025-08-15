快訊

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

空服員也不知！亞航突改降南韓金浦 機長廣播「抵達仁川」乘客一看傻了

823罷免再失利就下台？ 卓榮泰：政治工作者隨時對國人負責

台中美食地圖｜月老廟求姻緣也要顧肚子！台中樂成宮周邊必吃５大銅板美食攻略

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

每次拜月老之前，你有先填飽肚子嗎？RG小編這趟來到台中東區的樂成宮，不只求紅線順利，也順便展開一場銅板美食巡禮！小編親自走訪了五家在地人推薦台中美食，從芋泥吐司、巨大飯糰，到素食麵與傳統肉圓，每一樣都超有記憶點，拜完月老別急著走，這篇幫你安排好整天的行程與吃喝路線～

台中樂成宮周邊美食Top1：天才炸雞排

芋泥吐司鹹甜涮嘴，早餐吃炸物超罪惡卻超幸福

說是炸雞排店，但小編最推薦的其實是他們的「芋泥吐司」！炸到金黃酥脆的外層，搭配內裡飽滿的芋泥，還撒上胡椒鹽與梅粉，鹹甜交織，一口咬下去超有層次。雞排也很厚實，不過建議不要切，肉汁會更保留。整體來說，這家超適合當台式罪惡系早午餐，吃完絕對飽到中午！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市東區樂業路229號

電話：0983‑703‑477

營業時間：06:30–11:00（週日07:00開、每日皆營業）

台中樂成宮周邊美食Top2：育英飯糰

在地人從小吃到大，一顆抵一餐的飽足系早餐

你敢相信嗎？一顆40元的飯糰居然大到小編吃一顆就撐到下午！這家育英飯糰口感紮實，配料也很豐富，特別是裡頭的嫩薑與花生粉，香氣層次很加分，還有豆干、菜脯、海苔等經典配料，建議加一點辣更夠味。阿姨還會親切問你要不要加辣，加上要抽號碼牌領取，彷彿參加飯糰界的演唱會（笑）！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市東區育英路84號

電話：0985‑770‑628

營業時間：08:00–12:30（週一公休）

台中樂成宮周邊美食Top3：義進素食

葷食者也愛的素麵攤，麻醬麵＋滷味一吃上癮

身為葷食派的小編，本來對素食沒什麼期待，沒想到義進素食完全改觀！他們的麻醬麵香氣濃郁、麵條Q彈，小菜如豆包、豆皮都滷得超入味。更貼心的是，店內竟然有冷氣！老闆娘也非常親切，吃完還會問你吃飽了沒～這裡真的有家的感覺，是那種會讓人想一吃再吃的小麵攤。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市東區育英路63號

電話：0923‑502‑568

營業時間：06:00–11:30（週日公休）

台中樂成宮周邊美食Top4：豬哥湯

限時三小時開賣的神級豬雜湯，老饕都報到！

只開三小時的豬哥湯真的要搶！這碗豬雜湯是小編目前在台中喝過最濃郁的一碗，湯頭完全沒有腥味，部位也可以指定或點綜合。豬血新鮮、肉質帶Q，搭配冬粉根本完美。記得自己加酸菜，微酸口感更提升湯的層次，真的會一喝上癮！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市東區旱溪三街22巷6號

營業時間：14:00–17:00（週一公休）

台中樂成宮周邊美食Top5：旱溪肉圓

軟Q外皮＋古早味白醬，配碗綜合湯完美收尾

拜完月老的最後一站，來到這家超人氣老字號的「旱溪肉圓」。他們家的肉圓外皮非常Q彈，內餡扎實、筍香肉鮮，醬料是白醬與粉紅辣醬，鹹甜適中很加分。綜合湯也讓人驚豔，酸菜湯底搭配豬肚、豬血與冬粉，整體不腥、超有味道。最妙的是，有人會把冬粉丟進吃完肉圓剩下的醬汁裡攪拌，變身另一碗乾冬粉，小編也跟著試了一次，讚爆！

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

地址：台中市東區東光園路592號

電話：04‑2211‑4552

營業時間：15:30–23:30（每日皆營業）

樂成宮周邊台中美食一日遊行程表

從月老廟出發，吃遍台中在地人推薦小吃

08:00【育英飯糰】開啟飽足早晨，巨無霸飯糰先墊底
08:30【周邊閒逛】探索東區在地街景、拍拍老建築
09:00【天才炸雞排】來份芋泥吐司當罪惡系甜點
09:30【樂成宮月老廟】參拜月老，求紅線、補好運
10:30【義進素食】麻醬麵＋小菜吃得滿足又清爽
14:00【豬哥湯】限時豬雜湯開賣，趕緊報到品嚐精華湯頭
15:00【新天地西洋博物館】逛逛周邊景點，消化一下
18:00【旱溪肉圓】肉圓＋綜合湯作為旅程完美收尾

樂成宮周邊台中美食常見問題

樂成宮拜拜適合搭配哪間早餐？

建議先從《育英飯糰》或《義進素食》開始，兩家都在早上時段營業，吃完直接散步到樂成宮剛剛好。

芋泥吐司真的好吃嗎？早上吃炸的會不會太膩？

《天才炸雞排》的芋泥吐司外酥內軟，鹹甜交織很涮嘴，一份就飽到中午，蠻多在地人當早午餐吃，完全不是問題！

豬哥湯怎麼點？一定要加配料嗎？

可以自由搭配部位，也可以點綜合版，再選擇要加冬粉或豬血。建議現場請老闆推薦部位，會有驚喜～

旱溪肉圓會不會很油？有其他推薦吃法嗎？

他們家的肉圓外皮Q彈不油膩，建議點綜合湯搭配，或試試將冬粉加入肉圓醬汁中拌一拌，變成乾拌風味超特別！

五間店距離遠嗎？可以走路吃完？

除了豬哥湯與旱溪肉圓稍遠，其他三家店距離樂成宮都在10分鐘步行範圍內，建議騎車或開車串聯比較省時。

延伸閱讀 >> 台中美食｜在地人的月底救星！台中永興街美食地圖，5 間高 CP 值在地小吃大公開

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

隨時關注「udn 走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

吐司 肉圓 台中美食

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

獨／北市飯糰店反惡罷被出征到停業 現湧入「五星」業績還暴漲

飯糰店反惡罷遭出征 羅智強買100個飯糰支持⋯刷回五星好評

這間店反罷免…被青鳥瘋狂出征 羅智強：善良台灣怎變如此仇恨？

芋頭控暴動！萊爾富攜手「清原」獨家推「10+款芋頭系美食」 濃芋雪糕一吃上癮、網友推爆「這款」超有誠意

相關新聞

台中最美溫體牛火鍋 大胃王挑戰「2.5台斤巨無霸肉盤」！每天產地直送現切溫體牛超鮮甜

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中火鍋推薦/台中必吃溫體牛火鍋/台中牛肉鍋推薦/台中森林系溫體牛火鍋~網友大讚台中最美溫體牛火鍋森鄰鍋物推出新菜色超狂溫體牛大胃王套餐，我們點4人大胃王套餐

台中美食地圖｜月老廟求姻緣也要顧肚子！台中樂成宮周邊必吃５大銅板美食攻略

每次拜月老之前，你有先填飽肚子嗎？RG小編這趟來到台中東區的樂成宮，不只求紅線順利，也順便展開一場銅板美食巡禮！小編親自走訪了五家在地人推薦台中美食，從芋泥吐司、巨大飯糰，到素食麵與傳統肉圓，每一樣都超有記憶點，拜完月老別急著走，這篇幫你安排好整天的行程與吃喝路線～

完美融合海洋生態！「台中海洋館」公共藝術造景亮相

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中海洋館是中部首座以海洋生物展示為主題的大型場館，因鄰近馳名的台中港，因此地理景觀結合豐富的海洋資源，並透過多元的藝術創作展示水族樣態，藉此呈現有別以往的海洋觀賞體驗。

水蜜桃季顏值爆表！ 台中「巨大水蜜桃馬卡龍、千層酥」夢幻登場 「整顆粉嫩果肉」甜點太犯規

水蜜桃季顏值爆表！ 台中「巨大馬卡龍、千層酥」夢幻登場 粉嫩果肉「整顆水蜜桃」甜點太犯規

全台最夢幻「加州小沙漠」！台中打卡新地標來了 異國風「大型仙人掌+城市綠洲造景」免費拍到飽

台版「加州小沙漠」！台中最新打卡地標來了，位於南屯有座藏身都市裡的異國風秘境，大型仙人掌與沙洲小路讓人有秒飛國外的錯覺，隨便你怎麼拍都超出片！

超人氣「台中民宿」特輯！市區質感風、山區特色民宿推薦

【FunTime小編群】說到台灣旅遊，兼具繁華都會與鄉村風情的台中，可是許多人來場小旅行的最佳地點。這次小編將要來跟大家介紹位於台中的優質民宿，每間都各有特色，不管是想住在市區，方便安排行程，還是想遠離鬧區，來場愜意悠閒的慢旅行，以下這幾間一定不讓你失望！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。