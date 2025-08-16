精選3家高評價台中「運動按摩店」 改善痠痛、放鬆筋膜超有感！

運動完全身痠痛、肩頸僵硬無力？七分之二的探索這次為你精選 3 間台中高評價的運動按摩店，不論你是運動後需要深層放鬆，還是長期久坐想釋放緊繃的肌肉，我們都能帶你找到最適合的放鬆據點，重拾輕盈好體感！

1. RESTRONG 瑞身壯運動按摩館



瑞身壯運動按摩體驗 圖／瑞身壯提供

🏠 地址：台中市豐原區南陽路443號

⏰ 營業時間：12:00－20:00

RESTRONG 瑞身壯運動按摩館位於台中豐原南陽國小對面，距離豐原火車站約 900 公尺。館內採二層樓設計，一樓為接待休息空間，二樓為按摩與動作引導區，整體環境通透明亮，提供安靜穩定的放鬆氛圍。

創辦人擁有多年身體訓練與實務經驗，服務項目以客製化的運動按摩流程為主，協助顧客覺察日常緊繃與姿勢習慣所產生的不適感，透過溫和的節奏引導，讓身體逐步回到更自然的使用方式，即使不是運動員也能在這邊放鬆日常疲累，甚至還能改善睡眠品質。

教練會根據每位顧客當天的狀況與回饋，調整手法節奏與對話語氣，過程中不涉及診斷與治療，而是以「陪伴與節奏調整」為核心，透過一次次的觀察與引導，協助顧客理解身體的習慣與可能的緊繃來源，是想要有效釋放身體壓力的好選擇。

2.永衡運動按摩



永衡運動按摩體驗 圖／永衡運動按摩提供

🏠 地址：台中市東區七中路37號（大里店）台中市北屯區昌平東七路 636 號 2F（北屯店）

☎️ 電話：04-3700-5376（大里店）04-3700-5376（02）（北屯店）

⏰ 營業時間：週一至週六 13:00–22:00，週日 13:00–18:00（預約制）

永衡運動按摩以預約制服務為主，目前由三位專業教練提供按摩與訓練指導，教練皆具備紮實的人體結構知識並定期受訓考核，服務前會進行詳盡的口頭諮詢與動態評估，依據個人狀況量身調整按摩與訓練方案。

不同於傳統大範圍推拿，永衡更強調「精準調理」與「身體意識」，例如客人骨盆緊繃，教練反而會從腳踝著手，針對筋絡放鬆，邊調整邊確認感受，整體流程強調溝通與反饋。除了運動按摩，也設有肌力訓練區，提供重訓、皮拉提斯與體態矯正等服務，採單次或包月收費，是注重恢復與強化的運動族群理想選擇。

3.摩立康健康工作室



摩立康健康工作室體驗 圖／摩立康健康工作室提供

🏠 地址：台中市太平區育德路176號1樓

☎️ 電話：0903-362-560

⏰ 營業時間：平日 10:00-22:00，假日 10:00-18:00（預約制）

摩立康健康工作室位於台中太平區，採全預約制、一對一服務，讓每位顧客都能獲得專屬評估與客製療程。創辦人 Nick 擁有職能治療背景，結合復健概念與運動按摩技術，透過筋膜刀、神經鬆動、深層按壓等多種手法，協助改善筋膜緊繃、姿勢代償與活動受限問題。

不同於一般制式按摩，摩立康重視溝通與身體觀察，將每一次療程視為一場「身體對話」，準釋放深層緊繃，還會教學自我照護方法，是難得真正讓身體「被理解」的按摩空間！另可加購嬋柔 Gyrotonic 與伸展課程，適合想提升體態與舒緩痠痛者。

