蛋頭島現身中台灣！航海王「未來島蛋頭」限定展區火熱開展中

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

準備啟航！今年暑假最強動漫打卡地標就在台中驛！航海王未來島蛋頭限定展區正式開展，帶你穿越時空直達未來島，親眼見證千陽號與魯夫的震撼現身！


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


台中驛鐵道文化園區這個夏天變身「航海王冒險現場」！超過5米高的巨型千陽號氣偶強勢登場，完美還原經典海賊船造型，彷彿一秒踏入動畫世界。此次展區規模擴大，不僅是打卡景點，更是讓粉絲們圓夢的冒險基地，從白天拍到夜晚，怎麼拍怎麼帥！


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


未來島蛋頭限定展　沉浸式場景體驗

此次主題展最大亮點，莫過於全新設置的「未來島蛋頭」限定場景。遊客從千陽號船艙通道進入展區，猶如實際登陸未來科技世界！未來感滿點的展示牆、互動裝置與角色人偶，還原動畫場景，同時也是通往限定快閃店的秘密通道，讓你從視覺到購物都充滿驚喜。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


超人氣角色迎賓　懸賞牆互動全新登場

現場特別設置「懸賞牆拍照互動區」，不只可以拍下專屬自己的懸賞通緝令，更有新世界版魯夫與索隆首次於台中驛現身，人氣角色真實還原，讓大小粉絲爭相合照。此外，通往展場的「功夫海牛橋」更添趣味設計，由功夫海牛鎮守，等你過關挑戰！


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


展區資訊一次掌握　暑假最強動漫展不容錯過

這次「航海王未來島蛋頭限定展區」為暑假期間限定展出，不論是忠實粉絲還是親子出遊，都是最熱血的拍照選擇。建議遊客把握展期前來朝聖，也提醒大家現場打卡熱點眾多，記得帶上手機、電量滿格，迎接這場視覺與回憶的雙重盛宴。快來一起航向偉大的航道吧！


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【航海王未來島蛋頭限定展區】

活動期間：即日起至8月31日

活動地點：台中驛鐵道文化園區_H09進站口藝廊


